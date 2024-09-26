جمهور العين: شكراً هزاع بن زايد

(MENAFN
- Al-Bayan)
خصصت جماهير العين "التيفو" الخاص بمباراة فريقها أمام الوصل في قمة مباريات الجولة الرابعة، اليوم، لتوجيه الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، والذي وجه
بإطلاق مباردة "الشارة العيناوية"، كامتداد لشارة "جمهور العين" التي تتضمن حزمة من الجوائز القيمة والفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية المميزة والمصاحبة لجميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي.
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