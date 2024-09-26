جمهور العين: شكراً هزاع بن زايد

خصصت جماهير العين "التيفو" الخاص بمباراة فريقها أمام الوصل في قمة الجولة الرابعة، اليوم، لتوجيه الشكر لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، والذي وجه

بإطلاق مباردة "الشارة العيناوية"، كامتداد لشارة "جمهور العين" التي تتضمن حزمة من الجوائز القيمة والفعاليات المجتمعية والأنشطة الترفيهية المميزة والمصاحبة لجميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الحالي.

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