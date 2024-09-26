2800 شركة تستعرض تكنولوجيا المياه والطاقة في «ويتيكس»

تحتضن الدورة السادسة والعشرون من المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 2800 شركة من 65 دولة، إضافة إلى 68 مؤسسة راعية و37 من الشركاء والجمعيات الداعمة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض «ويتيكس» من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «نرحب باتساع رقعة الأجنحة الدولية في «ويتيكس» لتشمل المزيد من الشركات المتخصصة في تقديم أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والتنقل الأخضر والحلول المستدامة للمياه والشبكات الذكية وغيرها من مختلف أرجاء العالم. ونفخر بالمكانة العالمية المتزايدة التي يشهدها المعرض وبكونه أصبح محطة رئيسية مرتقبة على جدول أعمال الشركات والمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص من جميع دول العالم، الراغبة بالوصول إلى المزيد من المستثمرين والأسواق، وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، وتبادل أبرز التقنيات والممارسات والتجارب الناجحة، والانضمام إلينا لنكون معاً في طليعة الاستدامة».

الهند

وقال ريشاب سانغفي، نائب رئيس رابطة تنقية ومعالجة المياه في غوجارات «وابتاج»: «تزداد قوة العلاقة بين رابطة «وابتاج» ومعرض ويتيكس عاماً بعد عام، تماماً كما هو الحال بين العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ولقد زادت مشاركة أعضاء المجموعة بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، ونتطلع إلى مشاركة أكبر في السنوات القادمة».

بلجيكا

من جهتها، قالت إديث مايو، مستشارة اقتصادية في وكالة والونيا للتصدير والاستثمار (AWEX): «يسعدنا أن نستضيف 6 شركات متميزة من منطقة والونيا تحت مظلة الجناح البلجيكي. مع نطاق واسع من المجالات، مثل معالجة المياه، والمعالجات، وتقنية المعلومات، والهيدروجين الأخضر، يمكننا أن نؤكد أن خبرتنا ستسهم في الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته».

وأضافت: تعتبر دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لبلجيكا في الوطن العربي بحصة تبلغ 21% من تجارتها مع الدول العربية في عام 2022، بقيمة تبلغ 8.3 مليارات دولار.

إيطاليا

بدوره، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدير مكتب وكالة التجارة الإيطالية بدبي: أنا فخور بالإعلان عن مشاركة إيطاليا مجدداً في معرض ويتيكس 2024، حيث يجسد الجناح الإيطالي الذي تنظمه وكالة التجارة الإيطالية من جهة ومشاركة هذا العدد الكبير من الشركات الإيطالية، حرص إيطاليا والتزامها بدفع عجلة الابتكار المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

بيلاروسيا

وقال ميكالاي باريسيفيتش، المدير العام للمركز الوطني للتسويق التابع لوزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا: نحن ممتنون لهيئة كهرباء ومياه دبي لإتاحة الفرصة للمركز الوطني للتسويق، باعتباره المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال الترويج للتجارة الخارجية، لتنظيم جناح بيلاروسيا في معرض ويتيكس. إنها فرصة مهمة لشركاتنا لعرض أحدث تقنياتها وحلولها الفعّالة، والتي تؤكد الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا لتطوير التعاون.

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