العين يقسو على الوصل حامل اللقب برباعية في قمة الجولة الرابعة

ألحق العين هزيمة قاسية بضيفه الوصل (حامل اللقب) بنتيجة

4-2

مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في قمة الجولة الرابعة من دوري أدنوك

للمحترفين، ورفع الفريق البنفسجي رصيده إلى (7 نقاط) ليقفز إلى المركز الثالث

بفارق الأهداف عن الوصل الذي أصبح رابعاً في الترتيب بنفس عدد النقاط، سجل للعين كل من بلاسيوس في الدقيقة 21، وبندر الأحبابي في الدقيقة 30، وكوامي في الدقيقة 45+3،

وسفيان رحيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ، وسجل للوصل كايو كانيدو في الدقيقة 36، وسيكا سيدييي في الدقيقة 40، وشهدت المباراة حالة طرد

لاعب الوصل سفيان بوفتيني بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 74.

دوافع

دخل الفريقان أرضية ملعب المباراة وكلاهما يرغب في الفوز وحصد النقاط الثلاث وهو ما يفسر البداية القوية فمنذ الوهلة الأولى تبادل الفريقان

المحاولات الهجومية، لتضيع الفرص تباعاً هنا وهناك

مع أفضلية للعين

والذي أسعد جماهيره بهز الشباك

بعد

جملة تكتيكية رائعة انتهت بتمريرة ذكية من محمد عباس لبلاسيوس والذي عالجها بذكاء في المرمى الوصلاوي، وضاعف الهدف من إثارة اللقاء،

إذ تعددت محاولات الوصل لتعديل النتيجة، غير أن العين باغته بالهدف الثاني بعد

انطلاقة سريعة لقائده بندر الأحبابي الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية زاحفة خادعت الحارس وهزت الشباك.

عودة الوصل

رغم تخلفه بهدفين نظيفين غير أن الوصل بدا متماسكاً

وضغط بقوة

ما اسفر عن ارتباك دفاع العين استغله لاعبو الفريق الأصفر على خير نسق ليسجلوا هدفين سريعين

لتعود المباراة إلى نقطة البداية، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع

وقع خالد السناني، حارس مرمى الوصل في خطأ فادح

حيث سقطت منه الكرة

أمام مرماه ليجدها

مدافع العين كوامي اتون سهلة ويسجل ثالث أهداف العين الذي انهي الشوط متقدما بثلاثة أهداف لهدف.

الشوط الثاني



في الشوط الثاني ومع

التبديل الذي أجراه

مدربه بدخول

فابيو ليما نشطت محاولات الوصل واندفع لاعبوه للهجوم

ليحاصروا

العين أمام منطقته

ويتألق الحارس خالد عيسى، في إبعاد تسديدتين خلال ثلاث دقائق قبل أن يستعيد العين زمام

المبادرة

ويتحول للهجوم لتضيع أول فرصة له بهذا الشوط عندما سدد بلاسيوس كرة اصطدمت

بالمدافع وتحولت إلى ركنية لم يستفد منها الفريق البنفسجي.

متاعب الوصل

بحلول الدقيقة 65 وقع

مدافع الوصل اليكسس بيريز، في المحظور

عندما لم يجد بداً من إيقاف قائد العين المنطلق بسرعة غير عرقلته داخل منطقة العمليات أمام ناظري الحكم الذي لم يتوان في احتساب ركلة جزاء تصدى لها سفيان رحيمي،

ليضيف رابع أهداف العين، ويشعل المدرجات البنفسجية، وتضاعفت متاعب الوصل أكثر عندما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية وأعقبها بالحمراء

للاعبه سفيان بوفتيني، ليكمل الفريق المباراة منقوصاً قبل ربع ساعة من النهاية، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أنقذ

خالد السناني مرمى الوصل من هدفين محققين لينتهي اللقاء بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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