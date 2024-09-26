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الشامسي يعود لتدريبات الوحدة بعد غياب 9 أشهر

9/26/2024 3:00:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عاد محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد غياب عن الفريق لمدة 9 أشهر وتحديداً منذ ديسمبر من العام الماضي.

وشارك الحارس في تدريبات الفريق، اليوم الخميس، بعد فترة طويلة من الغياب عقب استبعاده من الفريق الأول وإحالته إلى فريق الرديف بناء على قرارات انضباطية من جانب إدارة النادي.

وكانت علاقة الشامسي مع "العنابي" قد شهدت مرحلة من الشد والجذب على مدار الأشهر الماضية، وغلف الغموض مستقبله مع الفريق بعدما كان قريباً من الرحيل، إلا أن الأزمة انتهت وعاد مجدداً للتدريبات، لاسيما بعد قرار تمديد عقده الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وغاب الشامسي عن الوحدة منذ مباراة خورفكان في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين في ديسمبر 2023.

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