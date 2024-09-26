21 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها عبر البطاقات البنكية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت المشتريات المحلية من الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها عبر البطاقات البنكية، خلال النصف الأول من عام 2024، حوالي 21 مليون دينار.
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الرقم يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين نحو استخدام البطاقات البنكية عوضًا عن الدفع النقدي.
وبين أن العديد من المواطنين يلجأون إلى تقسيط المشتريات من خلال البرامج الميسرة التي تقدمها البنوك، خاصة في ظل العروض والخصومات المتاحة على هذه المعاملات.
وأضاف أن سوق الأجهزة الخلوية في الأردن شهد تذبذبات في حجم المشتريات خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغت قيمة المشتريات عبر البطاقات البنكية نحو 16 مليون دينار في عام 2021، وارتفعت إلى 23 مليونًا عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 15مليونًا عام 2023.
وأوضح أن الارتفاع الذي شهدته مشتريات عام 2022، يعود جزئيًا إلى تأجيل أقساط البنوك وعودة الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.-(بترا)
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