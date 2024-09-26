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21 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها عبر البطاقات البنكية

9/26/2024 3:00:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغت المشتريات المحلية من الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها عبر البطاقات البنكية، خلال النصف الأول من عام 2024، حوالي 21 مليون دينار.


وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها أحمد علوش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الرقم يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين نحو استخدام البطاقات البنكية عوضًا عن الدفع النقدي.


وبين أن العديد من المواطنين يلجأون إلى تقسيط المشتريات من خلال البرامج الميسرة التي تقدمها البنوك، خاصة في ظل العروض والخصومات المتاحة على هذه المعاملات.


وأضاف أن سوق الأجهزة الخلوية في الأردن شهد تذبذبات في حجم المشتريات خلال السنوات الأخيرة، فقد بلغت قيمة المشتريات عبر البطاقات البنكية نحو 16 مليون دينار في عام 2021، وارتفعت إلى 23 مليونًا عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 15مليونًا عام 2023.


وأوضح أن الارتفاع الذي شهدته مشتريات عام 2022، يعود جزئيًا إلى تأجيل أقساط البنوك وعودة الأنشطة الاقتصادية بعد الإغلاقات التي فرضتها جائحة كورونا.-(بترا)

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