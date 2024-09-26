تعاون بين البنك الأهلي الأردني وجامعة عمّان الأهلية لتطوير مهارات الطلبة العملية وتحسين فرصهم الوظيفية



تسعى مذكرة التفاهم إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي. وتشمل أهداف الاتفاقية تحويل البرامج الأكاديمية إلى تطبيقات عملية تتماشى مع التغيرات السوقية، ودعم الأبحاث والمشاريع المشتركة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية، مما يمكن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع. وتتضمن الاتفاقية أيضًا دعم المبادرات التعليمية والمشاريع الخاصة بالجامعة.



من خلال هذه الشراكة، يهدف الطرفان إلى تزويد الطلبة بالمعرفة العميقة والمهارات المتقدمة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز قدرتهم على دخول سوق العمل بفاعلية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.

وتشمل الشراكة أيضًا إدراج "كون Qawn"؛ التطبيق التابع للبنك الأهلي الأردني والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفا، في الفعاليات التي تنظمها جامعة عمّان الأهلية.

إذ سيتعرف الطلبة على هذا التطبيق الرائج بين الشباب، والذي يتيح إجراء المعاملات المالية بطريقة آمنة وسلسة، مما يعزز الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي ويتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.



وفي تعليق له على هذه الشراكة، أكد الدكتور أحمد الحسين الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل بنجاح، قائلًا: "إنّ هذه الشراكة ليست مجرد خطوة نحو سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي وقطاع التكنولوجيا المالية فحسب، بل هي أيضًا فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لضمان إعداد الطلبة وتجهيزهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل الرقمي.

وبالتعاون مع جامعة عمّان الأهلية، نسعى إلى تقديم برامج تعليمية متقدمة تمزج بين الجانب النظري والتطبيقي، مما يمكن الخريجين والخريجات من مواجهة تحديات سوق العمل وتحقيق النجاح المهني المنشود".



من جهته، أكّد الأستاذ الدكتور حمدان أنّ هذه المذكرة تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متميزة ومتطورة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزز مكانتها بوصفها مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، كما أشار إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي ورفع جودة التعليم والبحث العلمي.



وأشاد حمدان بما توليه مذكرة التفاهم من اهتمام بالتعاون البحثي ودعم الطلبة، من خلال إنشاء فرق للتبادل المشترك للأبحاث والتكنولوجيا، وتعزيز التعاون المستقبلي، وعقد حوارات متعلقة بالتكنولوجيا المالية. وأضاف أنه سيتم تنظيم أنشطة تتعلق بالابتكار وريادة الأعمال لتطوير مهارات الطلبة.



ويواصل البنك الأهلي الأردني توسيع شراكاته مع الجامعات المحلية، إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والأكاديمي لدفع عجلة الابتكار وتوفير فرص عمل أفضل للشباب. وقد سبق للبنك التعاون مع عدة جامعات مرموقة، مثل جامعة اليرموك، وجامعة البترا، وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة، والجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، مما يعكس التزامه بتوفير فرص تعليمية متميزة وبناء مستقبل واعد للمجتمع.