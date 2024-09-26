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كفالة 21 ألف سيارة منذ تطبيق الكفالة الإلزامية

9/26/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ عدد كفالات السيارات المسجلة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، 20910 كفالات، منذ بدء تطبيقها في الأول من تشرين الأول الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء.


وأشار المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، اليوم الخميس، إلى اعتماد الوزارة 12مركز صيانة عبر منصة الكفالات الإلزامية للمركبات، فيما استوفى مركزان آخران الشروط المبدئية للاعتماد.

ولفت إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة بهذا الخصوص، بلغ 36 شكوى، عولجت بنحو ودي.


وأصدر مجلس الوزراء في أيلول 2023، قراراً بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر، والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة مدتها 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق، كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على سيارات البنزين أو الهايبرد، مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.


وتتراوح قيمة الكفالات الإلزامية، ما بين 3-7 بالمئة من قيمة المركبة، غير شاملة ضريبة المبيعات، على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.


وبناء على ذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قراراً بإنشاء منصة مخصصة للكفالات الإلزامية للمركبات، وربطتها مع كل من دائرة الجمارك العامة وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لهذه الغاية، وشكلت لجنة فنية خاصة بالكفالات الإلزامية للمركبات.


وأكد البرماوي، أن الوزارة تدعو المواطنين عند شرائهم سيارة ضمن المواصفات التي تضمنها القرار، لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والحرص على الحصول من التاجر أو صاحب المعرض على كفالة للسيارة في أحد مراكز الصيانة المعتمدة من قبل الوزارة على منصة الكفالات الإلزامية للمركبات، والتأكد من وجود كفالة للسيارة على المنصة، والتأكد من قيمة الكفالة ونسبتها وفق ما اشترطه القرار.


من جهة أخرى، دعت الوزارة التجار وأصحاب المعارض ومراكز الصيانة المعتمدين بموجب قرار الوزارة رقم (99) لسنة 2023، الى الحرص على التأكد من نصوص الكفالة المقدمة للعملاء بحيث تشمل كحد أدنى كل البنود المغطاة ضمن القرار، والتأكد من تسجيل المركبة على المنصة الخاصة بالكفالات الإلزامية للمركبات عند تسجيلها في دائرة الترخيص، وتقديم أفضل خدمة للعملاء عند مراجعتهم لمراكز الصيانة.

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