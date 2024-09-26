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استقالة شخصية مهمة في تشات جي بي تي

9/26/2024 3:00:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت المديرة الفنية لشركة ((أوبن إيه آي))، ميرا موراتي، أمس الأربعاء، استقالتها من المجموعة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتنضم بذلك إلى قائمة المغادرين الذين رحلوا عن الشركة خلال الأشهر الأخيرة.

وقد كانت هذه المهندسة التي تنحدر من أصل ألباني، مسؤولة بشكل خاص عن برنامج ((تشات جي بي تي)) الشهير الذي أُطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بالإضافة إلى برنامج ((دال - إي)) (Dall - E) الذي ينشئ صوراً بناءً على طلبات مكتوبة.


وفي منشور لها عبر منصة ((إكس))، لم تحدد المهندسة التي قضت 6 سنوات في الشركة أسباب استقالتها، مكتفية بالقول إنها ترغب في منح نفسها ((الوقت والمكان اللازمين للقيام باستكشاف شخصي)).


من جهته، قال رئيس ((أوبن إي آي))، سام ألتمان، في منشور عبر ((إكس)): ((من الصعب التعبير عن ما تمثل ميرا بالنسبة لـ(أوبن إيه آي) ولمهمتنا ولنا جميعاً على المستوى الشخصي)). ولم يتم الإعلان بعد عن اسم الشخص الذي سيخلف المهندسة.


تأتي استقالة موراتي، في أعقاب موجة استقالات بين موظفين كبار في الشركة منذ بداية العام. وفي مايو (أيار)، استقال المشارك في تأسيس الشركة وكبير العلماء، إيليا سوتسكيفر، وكذلك فعل جان لايكي، المسؤول عن إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.


ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن شركة ((أوبن إيه آي)) تستعد حالياً لجمع أموال جديدة قد تصل إلى 6.5 مليار دولار، فيما تُقدر قيمة المجموعة بنحو 150 مليار دولار.- وكالات

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