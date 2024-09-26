استقالة شخصية مهمة في تشات جي بي تي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المديرة الفنية لشركة ((أوبن إيه آي))، ميرا موراتي، أمس الأربعاء،
استقالتها من المجموعة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتنضم بذلك
إلى قائمة المغادرين الذين رحلوا عن الشركة خلال الأشهر الأخيرة.
وقد كانت هذه المهندسة التي تنحدر من أصل ألباني، مسؤولة بشكل خاص عن
برنامج ((تشات جي بي تي)) الشهير الذي أُطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022،
بالإضافة إلى برنامج ((دال - إي)) (Dall - E) الذي ينشئ صوراً بناءً على
طلبات مكتوبة.
وفي منشور لها عبر منصة ((إكس))، لم تحدد المهندسة التي قضت 6 سنوات في
الشركة أسباب استقالتها، مكتفية بالقول إنها ترغب في منح نفسها ((الوقت
والمكان اللازمين للقيام باستكشاف شخصي)).
من جهته، قال رئيس ((أوبن إي آي))، سام ألتمان، في منشور عبر ((إكس)): ((من
الصعب التعبير عن ما تمثل ميرا بالنسبة لـ(أوبن إيه آي) ولمهمتنا ولنا
جميعاً على المستوى الشخصي)). ولم يتم الإعلان بعد عن اسم الشخص الذي سيخلف
المهندسة.
تأتي استقالة موراتي، في أعقاب موجة استقالات بين موظفين كبار في الشركة
منذ بداية العام. وفي مايو (أيار)، استقال المشارك في تأسيس الشركة وكبير
العلماء، إيليا سوتسكيفر، وكذلك فعل جان لايكي، المسؤول عن إدارة المخاطر
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن شركة ((أوبن إيه آي)) تستعد حالياً لجمع أموال
جديدة قد تصل إلى 6.5 مليار دولار، فيما تُقدر قيمة المجموعة بنحو 150
مليار دولار.- وكالات
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