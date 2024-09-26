استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

MENAFN - Alghad Newspaper)وانتعش الدولار بصورة قوية خلال الليل، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل اليورو، وأدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام مقابل الجنيه الإسترليني، وفق ((رويترز)).



وعلى الرغم من عدم وجود محفّز واضح لهذا الانتعاش، بدا أن المستثمرين يتبنّون وجهة نظر أكثر دقة حول مدى قوة تخفيضات الفائدة الأميركية في المستقبل؛ إذ لم يقدّم متحدثو ((الفيدرالي)) هذا الأسبوع رؤية موحدة بشأن المسار القادم.



ويوم الأربعاء، قالت عضوة ((الاحتياطي الفيدرالي)) أديانا كوغلي إنها ((تؤيّد بشدة)) قرار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في وقت سابق من هذا الشهر لبدء دورة التيسير، لكنها لم تناقش تفضيلاتها بشأن وتيرة التخفيضات من هذه النقطة فصاعداً.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس ((الاحتياطي الفيدرالي)) في شيكاغو أوستين غولسبي، إن صانعي السياسة ((لا يمكنهم أن يتأخروا)) إذا كان الاقتصاد سيتجه نحو هبوط سلس. في حين قال رئيس ((الاحتياطي الفيدرالي)) في أتلانتا، رافاييل بوستيك، إنه لا حاجة لـ((المركزي)) إلى الذهاب في ((سباق مجنون)) لتخفيض الأسعار.



وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك ((أستراليا الوطني))، كينيث كرومبتون: ((لا أشعر في هذه المرحلة أن هناك توافقاً كبيراً))، مضيفاً: ((يبدو أنهم قاموا بعملهم الأساسي... ومن هنا ربما يكون هناك تخفيضات بمقدار 25 نقطة أكثر من 50)).



وفي وقت لاحق من اليوم (الخميس)، سيقدم رئيس ((الاحتياطي الفيدرالي)) جيروم باول ملاحظات مسجلة مسبقاً في مؤتمر في نيويورك، إذ سيتحدث أيضاً رئيس ((الاحتياطي الفيدرالي)) في نيويورك جون ويليامز.

كما ستتحدث رئيسة ((الاحتياطي الفيدرالي)) في بوسطن سوزان كولينز، وعضوا ((الفيدرالي)) ميشيل باومان وليزا كوك في أماكن أخرى.



وستكون بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية تحت المراقبة من كثب لاحقاً اليوم، نظراً إلى تغيير تركيز ((الاحتياطي الفيدرالي)) نحو التوظيف بدلاً من التضخم.



وقال كرومبتون: ((إلى الحد الذي يتطلّب فيه ضعف سوق العمل بشكل كبير دعم تسعير السوق للحصول على تخفيض آخر كبير بمقدار 50 نقطة هذا العام، فإنها أفضل مؤشر لدينا على ذلك)).



ولا يزال المتداولون يتوقعون خفضاً ثانياً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس ((الاحتياطي الفيدرالي)) في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الاحتمالات انخفضت إلى 57.4 في المائة من 58.2 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة ((فيد ووتش)).



وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.10 في المائة، ليصل إلى 100.84 بدءاً من 04:44 (بتوقيت غرينتش)، بعد قفزة بنسبة 0.57 في المائة يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة يومية منذ 7 يونيو.



واستقر اليورو عند 1.1143 دولار، بعد أن تراجع بشكل حاد من 1.1214 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.



واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33425 دولار. ويوم الأربعاء، قفز إلى 1.3430 دولار لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2022.



ووصل الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 145.04 دولار، ليصل أخيراً إلى 144.77.



وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان في يوليو، عندما رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أن صانعي السياسة كانوا منقسمين بشأن مدى سرعة الحاجة إلى زيادة الأسعار مرة أخرى.



وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.37 في المائة، ليصل إلى 0.6848 دولار، بعد تراجعه الحاد يوم الأربعاء من أعلى مستوى له في 19 شهراً عند 0.6908 دولار.



وارتفع اليوان الصيني بصورة طفيفة إلى 7.0149 دولار في التداول الخارجي، بعد أن تراجع يوم الأربعاء من أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) من العام الماضي عند 6.9952 دولار.



واستقر الفرنك السويسري عند 0.8498 دولار قبل إعلان السياسة من المصرف المركزي اليوم (الخميس)، مع توقعات واسعة النطاق بتخفيض ثالث متتالٍ بمقدار ربع نقطة.- وكالات