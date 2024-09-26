استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقر الدولار، اليوم (الخميس)، بعد أقوى انتعاش له منذ أوائل يونيو
(حزيران)، إذ يتطلّع المتداولون إلى خطابات من صانعي السياسة الرئيسيين في
((الاحتياطي الفيدرالي)) للحصول على أدلة حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
وانتعش الدولار بصورة قوية خلال الليل، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في
أكثر من عام مقابل اليورو، وأدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام مقابل
الجنيه الإسترليني، وفق ((رويترز)).
وعلى الرغم من عدم وجود محفّز واضح لهذا الانتعاش، بدا أن المستثمرين
يتبنّون وجهة نظر أكثر دقة حول مدى قوة تخفيضات الفائدة الأميركية في
المستقبل؛ إذ لم يقدّم متحدثو ((الفيدرالي)) هذا الأسبوع رؤية موحدة بشأن
المسار القادم.
ويوم الأربعاء، قالت عضوة ((الاحتياطي الفيدرالي)) أديانا كوغلي إنها
((تؤيّد بشدة)) قرار خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة في وقت سابق من هذا الشهر
لبدء دورة التيسير، لكنها لم تناقش تفضيلاتها بشأن وتيرة التخفيضات من هذه
النقطة فصاعداً.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس ((الاحتياطي الفيدرالي)) في شيكاغو
أوستين غولسبي، إن صانعي السياسة ((لا يمكنهم أن يتأخروا)) إذا كان الاقتصاد
سيتجه نحو هبوط سلس. في حين قال رئيس ((الاحتياطي الفيدرالي)) في أتلانتا،
رافاييل بوستيك، إنه لا حاجة لـ((المركزي)) إلى الذهاب في ((سباق مجنون))
لتخفيض الأسعار.
وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك ((أستراليا الوطني))، كينيث
كرومبتون: ((لا أشعر في هذه المرحلة أن هناك توافقاً كبيراً))، مضيفاً: ((يبدو
أنهم قاموا بعملهم الأساسي... ومن هنا ربما يكون هناك تخفيضات بمقدار 25
نقطة أكثر من 50)).
وفي وقت لاحق من اليوم (الخميس)، سيقدم رئيس ((الاحتياطي الفيدرالي))
جيروم باول ملاحظات مسجلة مسبقاً في مؤتمر في نيويورك، إذ سيتحدث أيضاً
رئيس ((الاحتياطي الفيدرالي)) في نيويورك جون ويليامز.
كما ستتحدث رئيسة
((الاحتياطي الفيدرالي)) في بوسطن سوزان كولينز، وعضوا ((الفيدرالي)) ميشيل
باومان وليزا كوك في أماكن أخرى.
وستكون بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية تحت المراقبة من
كثب لاحقاً اليوم، نظراً إلى تغيير تركيز ((الاحتياطي الفيدرالي)) نحو
التوظيف بدلاً من التضخم.
وقال كرومبتون: ((إلى الحد الذي يتطلّب فيه ضعف سوق العمل بشكل كبير دعم
تسعير السوق للحصول على تخفيض آخر كبير بمقدار 50 نقطة هذا العام، فإنها
أفضل مؤشر لدينا على ذلك)).
ولا يزال المتداولون يتوقعون خفضاً ثانياً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس
في الاجتماع المقبل لمجلس ((الاحتياطي الفيدرالي)) في نوفمبر (تشرين الثاني)،
لكن الاحتمالات انخفضت إلى 57.4 في المائة من 58.2 في المائة في اليوم
السابق، وفقاً لأداة ((فيد ووتش)).
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني
والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.10 في المائة، ليصل إلى 100.84
بدءاً من 04:44 (بتوقيت غرينتش)، بعد قفزة بنسبة 0.57 في المائة يوم
الأربعاء، وهي أكبر زيادة يومية منذ 7 يونيو.
واستقر اليورو عند 1.1143 دولار، بعد أن تراجع بشكل حاد من 1.1214 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33425 دولار. ويوم الأربعاء، قفز إلى 1.3430 دولار لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2022.
ووصل الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 145.04 دولار، ليصل أخيراً إلى 144.77.
وأظهر محضر اجتماع بنك اليابان في يوليو، عندما رفع المصرف المركزي
أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أن صانعي السياسة كانوا منقسمين بشأن مدى سرعة
الحاجة إلى زيادة الأسعار مرة أخرى.
وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.37 في المائة، ليصل إلى 0.6848 دولار،
بعد تراجعه الحاد يوم الأربعاء من أعلى مستوى له في 19 شهراً عند 0.6908
دولار.
وارتفع اليوان الصيني بصورة طفيفة إلى 7.0149 دولار في التداول الخارجي،
بعد أن تراجع يوم الأربعاء من أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) من العام
الماضي عند 6.9952 دولار.
واستقر الفرنك السويسري عند 0.8498 دولار قبل إعلان السياسة من المصرف
المركزي اليوم (الخميس)، مع توقعات واسعة النطاق بتخفيض ثالث متتالٍ بمقدار
ربع نقطة.- وكالات
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