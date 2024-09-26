القضاة يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق



كما أكد دعمه للشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية ومكلفة بتنفيذ المشروع واستكمال المتطلبات اللازمة للبدء بعمليات التنفيذ كون هذه المشروع سيشكل رافعة حقيقة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال القضاة في مكتبه اليوم وفدا عراقيا اليوم يضم رئيس هيئة المدن الصناعية العراقية المهندس حامد العيساوي / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة ومدير عام الشركة المهندس عبد الغني آل جعفر قدم له التهنئة باسم وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم بمناسبة توليه منصب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ينال البرماوي وأعضاء مجلس الادارة عن الجانب الأردني.



وقال القضاة أن الأردن يتطلع باهتمام لتطوير مختلف مجالات التعاون مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة والمدينة الاقتصادية تأتي ترجمة للحرص المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية تجاريا واستثماريا وتنمويا وغير ذلك.



وبين القضاة أن المدينة الاقتصادية تتيح فرصا كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي وتوفر مزايا للمستثمرين وأمام منتجاتهم سوقين استهلاكيين في الأردن والعراق وكذلك أسواق البلدان التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات للتجارة الحرة.



ووضع مجلس إدارة الشركة الوزير في آخر مراحل العمل باستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية الى جانب التوجهات الاستثمارية الأخرى في عدة مشاريع داخل الأردن والعراق.



وشكر الوزير نظيره العراقي على التهنئة وكذلك الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.