القضاة يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أهمية العمل على تسريع إجراءات استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق من خلال استقطاب مطور مؤهل فنيا وماليا للتنفيذ.
كما أكد دعمه للشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية ومكلفة بتنفيذ المشروع واستكمال المتطلبات اللازمة للبدء بعمليات التنفيذ كون هذه المشروع سيشكل رافعة حقيقة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال القضاة في مكتبه اليوم وفدا عراقيا اليوم يضم رئيس هيئة المدن الصناعية العراقية المهندس حامد العيساوي / نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة ومدير عام الشركة المهندس عبد الغني آل جعفر قدم له التهنئة باسم وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم بمناسبة توليه منصب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة ينال البرماوي وأعضاء مجلس الادارة عن الجانب الأردني.
وقال القضاة أن الأردن يتطلع باهتمام لتطوير مختلف مجالات التعاون مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة والمدينة الاقتصادية تأتي ترجمة للحرص المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية تجاريا واستثماريا وتنمويا وغير ذلك.
وبين القضاة أن المدينة الاقتصادية تتيح فرصا كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي وتوفر مزايا للمستثمرين وأمام منتجاتهم سوقين استهلاكيين في الأردن والعراق وكذلك أسواق البلدان التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات للتجارة الحرة.
ووضع مجلس إدارة الشركة الوزير في آخر مراحل العمل باستقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية الى جانب التوجهات الاستثمارية الأخرى في عدة مشاريع داخل الأردن والعراق.
وشكر الوزير نظيره العراقي على التهنئة وكذلك الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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