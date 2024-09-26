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الأردن والعراق يوقعان التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية

9/26/2024 3:00:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقع الأردن والعراق اليوم الخميس التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية بين شركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى في جمهورية العراق لتزويد منطقة الرطبة بالطاقة الكهربائية على جهد 132 ك.ف. عبر الشبكة الكهربائية الأردنية من منطقة الريشة في محافظة المفرق.


ووقع التعديل مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة والمكلف ممثلاً عن الجانب العراقي المهندس رياض عريبي.
وقال الدكتور البطاينة في تصريح صحفي عقب التوقيع إن التعديل الثاني يأتي لتمديد مدة عقد تزويد الأحمال بالطاقة الكهربائية في منطقة الرطبة على جهد 132 ك.ف. من الشبكة الأردنية بهدف الاستمرار في التزويد لحين انتهاء الأعمال الخاصة في الربط على جهد 400 ك.ف. بعد أن انتهت مدة التزويد بموجب التعديل الأول لعقد بيع الطاقة الكهربائية بتاريخ 27/9/2024 والذي تم توقيعه بتاريخ 11/2/2024.
وأكد البطاينة أهمية الربط الأردني العراقي في تعزيز علاقات التعاون القائم بين البلدين وبما يسهم في استقرارية الانظمة الكهربائية ويخدم التطلعات نحو انشاء سوق عربية مشتركة للطاقة.
وقال إن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية مهم ضمن التوجه الوطني بان تكون المملكة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.
والعمل جار بمشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي على جهد 400 ك.ف. من محطة تحويل الريشة في الأردن إلى محطة تحويل القائم في العراق والذي يتوقع أن يتم تشغيله قبل منتصف عام 2025.

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