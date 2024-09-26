مؤشر البورصة يرتفع %0.38

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2387.99 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 %.
وبلغ حجم التداول
الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2125 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.42 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.41 %، وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.25 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، العقارات، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية
4.62 %، 3.79 %، 1.04 %، 0.84 %، 0.82 %، 0.65 %، 0.57 %، 0.47 %، 0.40 %، 0.35 %، 0.31 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات 5.26 %، 0.29 %، 0.29 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 7.14 %، الأسواق الحرة الأردنية بنسبة 7.04 %، المتحدة للتأمين بنسبة 5.53 %، والمجموعة العربية الأردنية للتأمين بنسبة 4.48 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي حديد الأردن بنسبة
6.67 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.26 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.17 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.92 %.
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