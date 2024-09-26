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مؤشر البورصة يرتفع %0.38

9/26/2024 3:00:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2387.99 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 2125 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.42 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.41 %، وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.25 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات التجارية، الخدمات الصحية، الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، العقارات، التأمين، الأدوية والصناعات الطبية، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الخدمات التعليمية، الخدمات المالية المتنوعة، الصناعات الكيماوية
4.62 %، 3.79 %، 1.04 %، 0.84 %، 0.82 %، 0.65 %، 0.57 %، 0.47 %، 0.40 %، 0.35 %، 0.31 %، 0.03 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، التكنولوجيا والاتصالات 5.26 %، 0.29 %، 0.29 %، 0.05 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي فينيكس العربية القابضة بنسبة 7.69 %، المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 7.14 %، الأسواق الحرة الأردنية بنسبة 7.04 %، المتحدة للتأمين بنسبة 5.53 %، والمجموعة العربية الأردنية للتأمين بنسبة 4.48 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي حديد الأردن بنسبة
6.67 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 5.26 %، مجموعة العصر للاستثمار بنسبة 5.26 %، الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.17 %، والانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 3.92 %.

MENAFN26092024000072011014ID1108720324

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