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تحسن ملحوظ في حركة البواخر القادمة إلى العقبة بزيادة %45

9/26/2024 3:00:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – شهدت حركة البواخر القادمة إلى ميناء العقبة تحسناً ملحوظاً، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت الإحصائيات، ارتفاعاً في عدد البواخر، إذ بلغت الأعداد 1700 باخرة خلال 8 أشهر مقارنة بـ1517 باخرة في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال نقيب ملاحة الأردن، الدكتور دريد محاسنة، إن هناك زيادة ملحوظة في عدد بواخر الركاب، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى
45 %. مشيرا إلى أنه ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب رست 826 باخرة ركاب، مقارنة بـ570 باخرة في نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ مجموع الركاب 183805 ركاب منذ بداية العام، بزيادة قدرها 22.1 % مقارنة مع 150597 راكبا في العام الماضي، وفق المحاسنة.
وفيما يتعلق ببواخر البضائع العامة، بين محاسنة بأن الارتفاع حصل في البضائع الواردة إلى المملكة، إذ بلغ حجمها 1,65 مليون طن مقارنة بـ 1.38 مليون طن، بزيادة نسبتها 19.6 %. كما سجلت شحنات الحديد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 332 ألف طن مقارنة بـ211 ألف طن، بزيادة 57 %.
أما بالنسبة لواردات المملكة من المواشي، فقد ارتفعت واردات العجول إلى 106 آلاف رأس مقارنة بـ47,7 ألف رأس، بينما انخفض عدد الأغنام إلى 813 ألف رأس مقارنة بـ962 ألف رأس.
وفي مجال الصادرات، ارتفعت صادرات المملكة من مادة الفوسفات إلى 4,4 مليون طن مقارنة بـ 4,2 ألف طن، بزيادة نسبتها 4.5 %.
كما أظهرت الإحصائيات أن عدد الشاحنات المحملة الداخلة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 146,610 شاحنة، بزيادة نسبتها 9.3 % مقارنة بـ 134,194 شاحنة في الفترة نفسها من العام الماضي بينما ارتفعت أعداد الشاحنات الخارجة من المملكة خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 162,514 شاحنة، مقارنة بـ 156,469 شاحنة في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 3.9 %.
وبين المحاسنة أنه وعلى الرغم من التحسن في حركة الملاحة، إلا أن الذي يحصل في مضيق باب المندوب يؤثر سلبا على حركة تدفق البواخر.
كما انخفضت حركة الملاحة في قناة السويس، من 17,879 باخرة إلى 8,666 باخرة بنسبة انخفاض قدرها 51.5 %. وفي المقابل، زادت حركة البواخر العابرة عبر رأس الرجاء الصالح من 11,610 باخرة إلى 19,989 باخرة، بزيادة نسبنها 72.2 %.
وأكد المحاسنة على الاهتمام الملحوظ من الوكالات الملاحية العالمية في ميناء العقبة، حيث دخلت مجموعة من الخطوط الملاحية الجديدة إلى العقبة خلال عام 2024، وأصبح لها ممثلون في الأردن، ما يعكس أهمية الميناء كمركز حيوي للملاحة في المنطقة.

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