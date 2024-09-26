دومين للعقارات توسع عملياتها بافتتاح مكتب جديد في الخليج التجاري

أعلنت شركة دومين للعقارات، عن افتتاح مكتبها الجديد في منطقة الخليج التجاري بدبي.

يمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة في استراتيجية التوسع التي تنتهجها الشركة. وتختص دومين بالعقارات الفاخرة السكنية والتجارية والضيافة، حيث اكتسبت سمعة قوية في تقديم حلول عالية الجودة لعملاء متنوعين من المستثمرين وأصحاب العقارات والمطورين. سيعمل المكتب الجديد كمركز لدعم الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي وخارجها.

وقال بسام أبو قرش، الرئيس التنفيذي لشركة دومين للعقارات: «افتتاح مكتبنا في الخليج التجاري يعكس النمو الكبير الذي حققناه في السنوات الأخيرة. هدفنا دائمًا هو التوسع بشكل استراتيجي على مستوى العالم، وهذا الموقع الجديد يعزز قدرتنا على خدمة العملاء المحليين والدوليين بشكل أفضل. نحن ملتزمون بتحقيق المزيد من النجاح في السوق العقارية المتطورة في الإمارات. رؤيتنا هي أن نكون روادًا في مجال العقارات الفاخرة، ورسالتنا هي تقديم حلول مبتكرة ذات قيمة عالية تتجاوز توقعات عملائنا في كل صفقة.»

إلى جانب جهود التوسع، تواصل دومين للعقارات التركيز على الحفاظ على نهجها الذي يضع العميل في المقام الأول، من خلال خدمات شخصية تلبي احتياجات كل عميل بشكل منفرد. يهدف المكتب الجديد في الخليج التجاري إلى تبسيط العمليات وتعزيز الشراكات مع الأطراف المعنية في المنطقة، مما يعزز قدرتها على تقديم أعلى معايير إدارة العقارات والتأجير والمبيعات.

ومع استمرار تطور الشركة، تظل دومين للعقارات ملتزمة برؤيتها طويلة الأمد بأن تصبح الشركة الاستشارية العقارية المفضلة في الإمارات ودبي على مستوى العالم. يمثل المكتب الجديد في الخليج التجاري خطوة واحدة في خطط التوسع الأوسع للشركة، مع توقع المزيد من النمو والمشاريع الجديدة في المستقبل القريب. وبفضل تركيزها على تقديم خدمات عالمية المستوى وبناء علاقات قوية مع العملاء، فإن دومين للعقارات في وضع جيد لاستغلال ازدهار القطاع العقاري في دبي وتحقيق نجاح مستدام لسنوات قادمة.