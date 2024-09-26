سوق دبي يتجاوز 4500 نقطة للمرة الأولى منذ 10 سنوات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.85% أو ما يعادل 37.92 نقطة في تداولات اليوم، مسجلا 4526.61 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديدًا منذ جلسة 25 نوفمبر 2014، ليربح السوق ما يناهز 5.8 مليارات درهم.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 76.98 مليون درهم ليغلق عند 8.85 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ63.35 مليون درهم مرتفعا 0.24% ليغلق عند 20.9 درهما، بعدما ارتفع إلى 21.25 درهما خلال الجلسة، ليسجل أعلى إغلاق منذ إدراجه.

كما ارتفع سهم سالك 1.2% إلى أعلى مستوى منذ إدراجه مغلقا عند 4.19 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم بنك المشرق 4.87%، وباركن 4.3%، وشعاع كابيتال 3.65%، وديوا 1.6%.