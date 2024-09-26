سوق دبي يتجاوز 4500 نقطة للمرة الأولى منذ 10 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.85% أو ما يعادل 37.92 نقطة في تداولات اليوم، مسجلا 4526.61 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديدًا منذ جلسة 25 نوفمبر 2014، ليربح السوق ما يناهز 5.8 مليارات درهم.
واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 76.98 مليون درهم ليغلق عند 8.85 دراهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ63.35 مليون درهم مرتفعا 0.24% ليغلق عند 20.9 درهما، بعدما ارتفع إلى 21.25 درهما خلال الجلسة، ليسجل أعلى إغلاق منذ إدراجه.
كما ارتفع سهم سالك 1.2% إلى أعلى مستوى منذ إدراجه مغلقا عند 4.19 دراهم.
وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم بنك المشرق 4.87%، وباركن 4.3%، وشعاع كابيتال 3.65%، وديوا 1.6%.
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