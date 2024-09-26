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تباين أداء الأسهم العربية ودبي عند أعلى مستوى في 10 سنوات

9/26/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلق مؤشر سوق دبي إلى أعلى مستوى منذ 2014، فيما أغلقت أسواق الأسهم العربية على تباين الخميس نتيجة أنباء عن تحفيز اقتصادي قوي من الصين في مقابل توترات جيوسياسية في المنطقة أثرت على المعنويات.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.8 بالمئة مستفيداً من زيادة سهم شركة باركن 4.3 بالمئة. فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستقراً.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع صعود سهم شركة أكوا باور 4.8 بالمئة. لكن سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية انخفض 0.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة بفضل ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.2 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر المغرب «مازي» بنسبة 0.62%، فيما تراجع مؤشر الكويت هامشياً بنسبة 0.06%، وانخفض مؤشر البحرين 0.25% ومسقط 0.52%.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعاً 0.1 بالمئة.

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