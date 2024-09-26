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الأسهم الأمريكية.. ستاندرد آند بورز إلى مستوى قياسي

9/26/2024 3:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت، الخميس، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستوى قياسي، إذ أدت توقعات شركة ميكرون المتفائلة، إلى دعم قطاع الذكاء الاصطناعي، فيما يقيم المستثمرون تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، الذي جاء أضعف من المتوقع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 198.7 نقطة، أو 0.47 في المئة، إلى 42113.42 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40 نقطة، أو 0.70 في المئة، إلى 5762.22 نقطة.

في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 245.1 نقطة، أو 1.36 في المئة، إلى 18327.34 نقطة.

كما تجاوزت نتائج الربع الرابع المالي لشركة ميكرون تقديرات المحللين. ارتفعت أسهم شركة ميكرون بنسبة 14 %، بعد إصدار إرشادات قوية للربع الحالي.

وارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات المرتبطة بشركة أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش بنسبة 6 %.

دعمت سلسلة من البيانات الاقتصادية الاقتصاد القوي، ما خفف المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بسبب تباطؤ الاقتصاد.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع، ما يشير إلى استقرار سوق العمل. وظلت طلبات السلع المعمرة لشهر أغسطس دون تغيير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد بانخفاضها. وظلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، دون تعديل، عند مستوى قوي بلغ 3 %.

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