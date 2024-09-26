الإمارات و11 دولة ومنظمة: الوضع خطر وندعو لوقف إطلاق النار فوراً بين لبنان وإسرائيل

أصدرت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الوضع بين لبنان وإسرائيل، دعا فيه إلى وقف إطلاق نار فوري على الحدود بين لبنان وإسرائيل.



وأكد البيان أن الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرج للغاية ويشكل خطراً غير مقبول ويهدد بتصعيد إقليمي أوسع نطاقًا.



وشدد البيان على أنه قد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان. لكنه أشار إلى أنه لا يمكن للدبلوماسية أن تنجح في ظل التصعيد الحالي.



ودعت الدول الموقعة على البيان إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يومًا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو إبرام تسوية متوافقة مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ودعت الدول جميع الأطراف إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت فوراً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 خلال هذه الفترة، وإعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية. وأبدت الدول استعدادها لدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، بناءً على الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل.