محمد بن راشد: دبي مرادف للإبداع وسابقة للعصر وشريك اقتصادي عالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن لدى دولة الإمارات ودبي رؤى فريدة وخريطة طريق مُحددة تستكمل من خلالها مسيرتها التنموية للعقد القادم، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.. نحن نقرأ المستقبل جيداً ونرصد المتغيرات العالمية، ونواكب فرصها الإيجابية سريعاً.. وكل هذا التأثير الدولي الذي تشاهدونه عن دولة الإمارات وسمعتها العالمية كأداة للبناء والتغيير الإيجابي نضعه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مصلحة الشعوب وسعادة الإنسان في كل بقاع الأرض.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، بحضور سمو

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي وعضو مجلس دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، في قصر زعبيل، السير مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة HSBC المصرفية وجمعاً من أعيان البلاد ورؤساء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات، والقيادات النسائية، وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في إطار المجلس الأسبوعي لسموه.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال اللقاء، إن "الإمارات أرست قواعد راسخة لمسيرة تنموية مُلهمة بشراكة نموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص"، مؤكداً سموه أن الدولة تقدم القدوة في ضمان أفضل الظروف الممكنة لازدهار مجتمع الأعمال، سواء من رجال الأعمال داخل الدولة أو من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، للأخذ بالأفضل منها، وبما يخدم جهود التنمية التي تنشد تحقيق الفائدة للجميع".

وأضاف سموه: "أسّسنا في دبي بيئة داعمة للأعمال قائمة على الانفتاح والمرونة والشفافية وفق قواعد تنظيمية تخضع للتقييم والمراجعة المستمرة.. فدبي سابقة للعصر وهي شريك اقتصادي عالمي، ومركز جاذب ومؤثر للقطاعات الإبداعية المستقبلية.. وكما نؤمن بدور مجتمع الأعمال في تحقيق الأهداف التنموية التي تم إقرارها للمرحلة المقبلة.. نحرص ايضاً على ضمان أفضل الظروف والممكنات الداعمة لنمو أعمال شركائنا".

ولفت سموه خلال اللقاء، أن دبي مرادف للإبداع والابتكار، وعنواناً للازدهار والتنمية المستدامة، ونموذجاً للمدن الرقمية المتطورة التي تحرص على سعادة المواطن والمقيم والزائر.. وما حققته الإمارة من منجزات ونجاحات على مدار العقود الماضية هو نتاج منظومة عمل شاملة وكفاءات وطنية تعشق التحدي والانجاز.

كما نوّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء بمواصلة العمل على تعزيز البنية التحتية بما يدعم مستقبل التنمية الشاملة في دبي في ضوء معدلات النمو الكبيرة التي تشهدها الإمارة مع تنامي مكانتها كمركز رئيس للاستثمار في المنطقة، وحلقة وصل محورية لخطوط التجارة العالمية، ووجهة سياحية مفضلة للزوار من حول العالم.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أطراف الحديث مع الحضور للاستماع إلى الأفكار والرؤى والمقترحات التي من شأنها الإسهام في دفع جهود التطوير والتحديث ضمن مختلف القطاعات. كذلك تطرّق اللقاء إلى جملة من الموضوعات المتعلّقة بمجمل مسيرة التنمية المستدامة في دبي وما تشهده من إنجازات وأثر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مستهدفات الخطط الاستراتيجية الموضوعة للعقد المقبل، وسبل تعزيز هذه الشراكة التي طالما كانت نموذجاً يحتذى به، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

لقاء رئيس مجموعة HSBC المصرفية

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر زعبيل، السير مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة HSBC المصرفية، إحدى أكبر مجموعات الخدمات المصرفية والمالية في العالم، وذلك على هامش المجلس الأسبوعي لسموه في قصر زعبيل.

وأكد سموه خلال اللقاء حرص دبي على بناء جسور التعاون والشراكة مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، بما يمهد لصنع مستقبل جديد حافل بالفرص للقطاع المالي والمصرفي على مستوى المنطقة، منوهاً سموه بما تقدمه دبي من ممكنات لمجتمع الأعمال وفي مقدمتها البنية التحتية عالية الاعتمادية والتشريعات المواكبة للمتغيرات العالمية المتسارعة، وبما يتيح للشركات والمجموعات المالية توسيع نطاق أعمالها واكتشاف آفاق جديدة للنمو والنجاح في سوق سريع التطور والنمو.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دبي للقطاع المالي وما توفره من مقومات جذب لمجتمع المال والأعمال العالمي، وحرص حكومة دبي على توثيق التعاون مع كبريات المؤسسات المالية العالمية، في إطار من الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة.

كما ناقش اللقاء مجمل أعمال المجموعة وما تقدمه من خدمات نوعية للمنطقة انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي، والذي يمثل نقطة انطلاق أعمال HSBC على الصعيد الإقليمي، والخطط التوسعية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، وكيفية الاستفادة من الفرص العديدة المصاحبة للنمو الذي تحققه دبي كقاعدة رئيسية للخدمات المالية والمصرفية، ومركز رئيسي للأعمال، حيث يتواجد بنك HSBC في دبي منذ 76 عاماً، ويعد أكبر بنك أجنبي في دولة الإمارات، ويقدم خدماته لأكثر من 40 مليون شخص في أكثر من 62 دولة حول العالم، وبلغ صافي أرباحه في الإمارات مليار دولار خلال العام 2023، ويعمل به 590 مواطن إماراتي.



محاضرة من الصحراء إلى الفضاء

كما شهد سموه خلال المجلس الأسبوعي، محاضرة قدمها رائد الفضاء الإماراتي محمد الملا بعنوان "من الصحراء إلى الفضاء"، تطرقت إلى قصة الإمارات مع الفضاء، هذه القصة التي سطرها التاريخ بحلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرات أبناء الإمارات والعرب على تحقيق المعجزات، وما زال في الذاكرة استقباله في العام 1974 لوفد وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وذلك بعد مهمة المركبة "أبولو" التاريخية التي حملت الإنسان إلى سطح القمر، وشهد هذا اللقاء العديد من الرسائل المهمة التي عكست رؤية وطموح زايد، لتحقيق إنجازات نوعية في مجال الفضاء تليق بمكانة الإمارات والعرب.

وقال الملا خلال المحاضرة: "مع وصولنا إلى المريخ، أوفت الإمارات بوعد قطعته على نفسها قبل نصف قرن بأن تصبح عضواً في نادي الكبار في عالم الفضاء.. ومشروعنا الفضائي ليس مجرد رؤية استراتيجية للمستقبل.. بل برهان حي على ما يمكن للإرادة أن تفعله في حاضر ومستقبل الأمم".

إهداء كتاب

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

كتاب "سبعون عاماً مع الشيخ زايد والشيخ راشد.. السيرة الذاتية" كإهداء من الشيخ هلال بن ذياب بن هلال آل نهيان مع اخوانه الشيخ سلطان بن ذياب بن هلال آل نهيان والشيخ خليفة بن ذياب بن هلال آل نهيان خلال حضورهم اللقاء الأسبوعي لسموه في قصر زعبيل.



