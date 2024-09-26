محمد بن راشد يعزي سعود المعلا في وفاة عبدالله بن أحمد المعلا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا .
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.
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