محمد بن راشد يعزي سعود المعلا في وفاة عبدالله بن أحمد المعلا

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله بن أحمد بن راشد المعلا .

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل المعلا الكرام جميل الصبر والسلوان.