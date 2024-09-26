دعوة دولية لتسوية بين لبنان وإسرائيل وفق قراري مجلس الأمن 1701 و2735.. فماذا تعرف عن القرارين؟

أصدرت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الوضع بين لبنان وإسرائيل.

ودعت الدول الموقعة على البيان إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يوماً عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو إبرام تسوية متوافقة مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. فما هي تفاصيل القرارين؟

يتعلق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (صدر في 11 أغسطس 2006) بإنهاء الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. ويدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للقيام بدورها في حفظ السلام، ويشمل كذلك الدعوة لضمان عدم وجود قوات مسلحة غير شرعية في لبنان.

فيما يتناول قرار مجلس الأمن رقم 2735 (صدر في 21 يونيو 2019) الصراع في قطاع غزة، ويركز على ضرورة تحقيق السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم الجهود الإنسانية في القطاع، وتقديم المساعدات للمحتاجين، ويحث على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع الأوقات.