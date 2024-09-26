كتابان جديدان للأكاديمي والمتخصص بالإعلام الدكتور العيساوي

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- Khaberni) خبرني - صدر حديثاً للأكاديمي والمتخصص في الإعلام الدكتور نجم العيساوي مؤلفين جديدين الأول ويعتبر المنتج العلمي الأول من نوعه في المكتبات العربية وهو كتاب (الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام والعلاقات العامة) وهو من القطع الكبير وسيشكل إضافة نوعية في مجال الإعلام نظراً للمعلومات المهمة.
وعلى صعيد آخر جاء الدكتور العيساوي ليجمع بوح قلمه في كتاب شعري يأخذ القارئ إلى عالم آخر بعنوان (رحلة النور) .
يشار إلى أن القامة العلمية العيساوي رئيس تحرير مجلة إتحاد الجامعات العربية العريقة.
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