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كتابان جديدان للأكاديمي والمتخصص بالإعلام الدكتور العيساوي

9/26/2024 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدر حديثاً للأكاديمي والمتخصص في الإعلام الدكتور نجم العيساوي مؤلفين جديدين الأول ويعتبر المنتج العلمي الأول من نوعه في المكتبات العربية وهو كتاب (الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام والعلاقات العامة) وهو من القطع الكبير وسيشكل إضافة نوعية في مجال الإعلام نظراً للمعلومات المهمة.

وعلى صعيد آخر جاء الدكتور العيساوي ليجمع بوح قلمه في كتاب شعري يأخذ القارئ إلى عالم آخر بعنوان (رحلة النور) .

يشار إلى أن القامة العلمية العيساوي رئيس تحرير مجلة إتحاد الجامعات العربية العريقة.

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