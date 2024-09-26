مواجهتا الحسين والوحدات الآسيويتان محطة مهمة لمنتخب النشامى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
تشكل ظروف المواجهتين الآسيويتين ومعطياتهما لممثلي الكرة الأردنية الحسين إربد والوحدات في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، نقطة مهمة وأساسية في إطار تحضيرات منتخب النشامى للمواجهتين المقبلتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، يومي العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، حيث تقامان على ستاد عمان، ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وتعتبران نقطة انطلاق نحو تحقيق حلم الأردنيين بالتواجد بمونديال 2026، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.
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ويعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جمال سلامي على مباراتي الوحدات مع مضيفه الشارقة الإماراتي يوم الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والحسين إربد مع ضيفه فريق الكويت الكويتي يوم الثاني من الشهر نفسه، لرفع الحالتين البدنية والفنية للاعبي المنتخب من كلا الفريقين خصوصا وأن القائمة المتوقعة للنشامى ستضم 10 لاعبين من الحسين و4 لاعبين من الوحدات، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بإمكانية تأمين مباراة ودية للنشامى فبل المواجهتين المقبلتين، وستكون المنافسة الآسيوية القوية محطة مهمة من أجل الاحتكاك ورفع الجاهزية لوجود أسماء لامعة في صفوف الشارقة والكويت محلية وأجنبية وسط قيادة فنية مميزة للكوادر التدريبية.
وسيحرص سلامي وجهازه المعاون على متابعة المباراتين ورصد لاعبي الحسين إربد والوحدات من أجل البناء الفني والاستفادة من إمكانيات اللاعبين المختارين لتشكيلة النشامى، خصوصا وأن الخط الأمامي لفريق الحسين بتواجد عارف الحاج، رزق بني هاني، محمود مرضي، وعبدالله العطار يشكل خيارا مميزا وبديلا متوقعا لسد الفراغ في حال عدم اكتمال الجاهزية الفنية وشفاء النجمين موسى التعمري ويزن نعيمات من الإصابة، حيث يواصل نجم فريق العربي القطري نعيمات رحلة العلاج في عمان، عقب تعرضه لكسر في الضلع على مستوى الصدر، فيما يخضع التعمري نجم فريق مونبلييه الفرنسي لبرنامج علاجي بإشراف الجهاز الطبي للنادي الفرنسي، بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.
التجربتان الآسيويتان للحسين والوحدات، تمثلان تحديا أمام منظومة الفريقين للمحافظة على جاهزية اللاعبين، بل ورفعها خصوصا في ظل ازدحام أجندة مباريات الفريقين محليا وآسيويا، ويتمنى المتابعون للشأن الكروي المحلي أن تسهم في تجهيز لاعبي المنتخب وعدم تأثير الإرهاق الذي يمكن أن يضرب اللاعبين خلال المشاركات المتنوعة، من خلال تعاون الأجهزة الفنية مع منظومة المنتخب والعمل على المداورة بين اللاعبين في المباريات، حفاظا على سلامتهم، وخوفا من الضغط البدني، بسبب انخفاض منسوب اللياقة البدنية عند اللاعبين، ولا سيما أن اللاعب المحلي تظهر عليه علامات الإرهاق عند خوضه مباراتين في أسبوع.
اللاعبون الذين سيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني للمنتخب، سيعودون عقب نهاية المواجهتين إلى المعسكر الذي يقيمه النشامى في أحد فنادق العاصمة من أجل مباشرة التدريبات لمواجهتي كوريا الجنوبية وعمان، وهذا يمثل جانبا إيجابيا إذا نجح الأصفر والأخضر في تحقيق نتيجة جيدة خلال المواجهتين، ترفع من الروح المعنوية لمعسكر المنتخب الوطني.
ويرى المدرب الوطني ديان صالح، أن المواجهتين الآسيويتين مفيدتين للمنتخب الوطني من الناحتين الفنية والبدنية، خصوصا في ظل قوة المنافس والإمكانيات الفنية العالية لفريقي الشارقة والكويت، وأضاف في حديثه لـ"الغد": "ستكون المباراتان فرصة أمام الجهاز الفني للمنتخب للوقوف على حالة اللاعبين والاستفادة كثيرا من الاحتكاك مع فرق قوية فنيا وبدنيا، خصوصا وأن معظم اللاعبين المحليين المختارين لمنتخب النشامى من فريق الحسين اربد، إضافة إلى لاعبي الوحدات".
وقال صالح: "المشاركة الآسيوية في دوري يضم فرقا قوية ومميزة يشكل حالة إيجابية للاعبين عامة ونجوم المنتخب خاصة، والذي تابع مباراة الحسين مع شباب أهلي دبي، والوحدات مع سباهان الإيراني، يدرك مدى الفائدة الفنية وانعكاسها على المستوى الفني للفريقين".
وقال المتابع أنس سليم: "تشكل المواجهتين المقبلتين للوحدات والحسين إربد في دوري أبطال آسيا، محطة مهمة ومفيدة للجهاز الفني للمنتخب من أجل رفع الحالتين الفنية والبدنية للاعبين قبل مباراة المنتخب الكوري الجنوبي وبعدها مباراة المنتخب العماني".
وأضاف: "من المؤكد أن الأجهزة الفنية في الناديين والمنتخب الوطني على تواصل وتنسيق من أجل مصلحة الكرة الأردنية، وستكون المحصلة بعون الله إيجابية من خلال وصول النشامى إلى المونديال في إنجاز تاريخي وغير مسبوق، وتحقيق أحلام الأردنيين، إضافة إلى ترك بصمة لفريقي الحسين والوحدات في دوري أبطال آسيا رغم صعوبة المهمة".
وطلب المشجع خالد عبيدات من الجهاز الفني للمنتخب، متابعة مباراة الحسين مع نظيره الكويت الكويتي والتركيز على إمكانيات اللاعب عارف الحاج وزميله رزق بني هاني، حيث يملك الثنائي إمكانيات فنية مميزة وقادر على تعويض غياب النجمين موسى التعمري ويزن نعيمات.
وأردف: "تعد المباريات الآسيوية للحسين والوحدات محطات فنية كبيرة تساهم في رفع قدرات اللاعبين من خلال الاحتكاك مع لاعبين يملكون إمكانيات فنية وبدنية عالية، وهذا يعود بالفائدة على المنتخب الذي تنتظره مواجهات قوية ومصيرية".
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