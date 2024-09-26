مواجهتا الحسين والوحدات الآسيويتان محطة مهمة لمنتخب النشامى

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

تشكل ظروف المواجهتين الآسيويتين ومعطياتهما لممثلي الكرة الأردنية الحسين إربد والوحدات في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2، نقطة مهمة وأساسية في إطار تحضيرات النشامى للمواجهتين المقبلتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية وسلطنة عمان، يومي العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل، حيث تقامان على ستاد عمان، ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وتعتبران نقطة انطلاق نحو تحقيق حلم الأردنيين بالتواجد بمونديال 2026، في إنجاز تاريخي غير مسبوق.

الحسين إربد يتسلح بالتاريخ والأفضلية بمواجهة معان في "المحترفين" اليوم



ويعول الجهاز الفني للمنتخب بقيادة جمال سلامي على مباراتي الوحدات مع مضيفه الشارقة الإماراتي يوم الأول من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والحسين إربد مع ضيفه فريق الكويت الكويتي يوم الثاني من الشهر نفسه، لرفع الحالتين البدنية والفنية للاعبي المنتخب من كلا الفريقين خصوصا وأن القائمة المتوقعة للنشامى ستضم 10 لاعبين من الحسين و4 لاعبين من الوحدات، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بإمكانية تأمين مباراة ودية للنشامى فبل المواجهتين المقبلتين، وستكون المنافسة الآسيوية القوية محطة مهمة من أجل الاحتكاك ورفع الجاهزية لوجود أسماء لامعة في صفوف الشارقة والكويت محلية وأجنبية وسط قيادة فنية مميزة للكوادر التدريبية.



وسيحرص سلامي وجهازه المعاون على متابعة المباراتين ورصد لاعبي الحسين إربد والوحدات من أجل البناء الفني والاستفادة من إمكانيات اللاعبين المختارين لتشكيلة النشامى، خصوصا وأن الخط الأمامي لفريق الحسين بتواجد عارف الحاج، رزق بني هاني، محمود مرضي، وعبدالله العطار يشكل خيارا مميزا وبديلا متوقعا لسد الفراغ في حال عدم اكتمال الجاهزية الفنية وشفاء النجمين موسى التعمري ويزن نعيمات من الإصابة، حيث يواصل نجم فريق العربي القطري نعيمات رحلة العلاج في عمان، عقب تعرضه لكسر في الضلع على مستوى الصدر، فيما يخضع التعمري نجم فريق مونبلييه الفرنسي لبرنامج علاجي بإشراف الجهاز الطبي للنادي الفرنسي، بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.



التجربتان الآسيويتان للحسين والوحدات، تمثلان تحديا أمام منظومة الفريقين للمحافظة على جاهزية اللاعبين، بل ورفعها خصوصا في ظل ازدحام أجندة مباريات الفريقين محليا وآسيويا، ويتمنى المتابعون للشأن الكروي المحلي أن تسهم في تجهيز لاعبي المنتخب وعدم تأثير الإرهاق الذي يمكن أن يضرب اللاعبين خلال المشاركات المتنوعة، من خلال تعاون الأجهزة الفنية مع منظومة المنتخب والعمل على المداورة بين اللاعبين في المباريات، حفاظا على سلامتهم، وخوفا من الضغط البدني، بسبب انخفاض منسوب اللياقة البدنية عند اللاعبين، ولا سيما أن اللاعب المحلي تظهر عليه علامات الإرهاق عند خوضه مباراتين في أسبوع.



اللاعبون الذين سيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني للمنتخب، سيعودون عقب نهاية المواجهتين إلى المعسكر الذي يقيمه النشامى في أحد فنادق العاصمة من أجل مباشرة التدريبات لمواجهتي كوريا الجنوبية وعمان، وهذا يمثل جانبا إيجابيا إذا نجح الأصفر والأخضر في تحقيق نتيجة جيدة خلال المواجهتين، ترفع من الروح المعنوية لمعسكر المنتخب الوطني.



ويرى المدرب الوطني ديان صالح، أن المواجهتين الآسيويتين مفيدتين للمنتخب الوطني من الناحتين الفنية والبدنية، خصوصا في ظل قوة المنافس والإمكانيات الفنية العالية لفريقي الشارقة والكويت، وأضاف في حديثه لـ"الغد": "ستكون المباراتان فرصة أمام الجهاز الفني للمنتخب للوقوف على حالة اللاعبين والاستفادة كثيرا من الاحتكاك مع فرق قوية فنيا وبدنيا، خصوصا وأن معظم اللاعبين المحليين المختارين لمنتخب النشامى من فريق الحسين اربد، إضافة إلى لاعبي الوحدات".



وقال صالح: "المشاركة الآسيوية في دوري يضم فرقا قوية ومميزة يشكل حالة إيجابية للاعبين عامة ونجوم المنتخب خاصة، والذي تابع مباراة الحسين مع شباب أهلي دبي، والوحدات مع سباهان الإيراني، يدرك مدى الفائدة الفنية وانعكاسها على المستوى الفني للفريقين".



وقال المتابع أنس سليم: "تشكل المواجهتين المقبلتين للوحدات والحسين إربد في دوري أبطال آسيا، محطة مهمة ومفيدة للجهاز الفني للمنتخب من أجل رفع الحالتين الفنية والبدنية للاعبين قبل مباراة المنتخب الكوري الجنوبي وبعدها مباراة المنتخب العماني".



وأضاف: "من المؤكد أن الأجهزة الفنية في الناديين والمنتخب الوطني على تواصل وتنسيق من أجل مصلحة الكرة الأردنية، وستكون المحصلة بعون الله إيجابية من خلال وصول النشامى إلى المونديال في إنجاز تاريخي وغير مسبوق، وتحقيق أحلام الأردنيين، إضافة إلى ترك بصمة لفريقي الحسين والوحدات في دوري أبطال آسيا رغم صعوبة المهمة".



وطلب المشجع خالد عبيدات من الجهاز الفني للمنتخب، متابعة مباراة الحسين مع نظيره الكويت الكويتي والتركيز على إمكانيات اللاعب عارف الحاج وزميله رزق بني هاني، حيث يملك الثنائي إمكانيات فنية مميزة وقادر على تعويض غياب النجمين موسى التعمري ويزن نعيمات.



وأردف: "تعد المباريات الآسيوية للحسين والوحدات محطات فنية كبيرة تساهم في رفع قدرات اللاعبين من خلال الاحتكاك مع لاعبين يملكون إمكانيات فنية وبدنية عالية، وهذا يعود بالفائدة على المنتخب الذي تنتظره مواجهات قوية ومصيرية".