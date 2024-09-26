كم تبلغ سعر سيارة كيليان مبابي الجديدة؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتنى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، سيارة جديدة تم تقديمها من خلال الشراكة التجارية القائمة بين النادي الإسباني وإحدى الشركات الكبرى في السيارات.
وبحسب صحيفة "ماركا" فإن مبابي اختار أحدث طراز من إنتاج الشركة العالمية الشهيرة للسيارات.
ويبلغ سعر سيارة مبابي الجديدة 180 ألف دولار تقريباً وهي النموذج الأغلى بين السيارات التي تم عرضها على نجوم ريال مدريد من جانب الشركة.
وتمتاز السيارة الجديدة بأنها كهربائية بالكامل بجانب أن طولها لا يقل عن 5.4 متر ومزودة بقوة 659 حصاناً.
وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الانتقالات الماضية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحقق مبابي أول ألقابه بعد انتقاله إلى ريال مدريد بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 كما سجل 5 أهداف مع فريقه بالدوري الإسباني.
وتعرض مبابي لإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر لقاء ديبورتيفو ألافيس بالجولة السابعة للدوري الإسباني.
وتحيط الشكوك حول لحاق مبابي بلقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد المقرر يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة لليغا في ظل شكواه من آلام عضلية في الفخذ الأيسر.
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