كم تبلغ سعر سيارة كيليان مبابي الجديدة؟



وبحسب صحيفة "ماركا" فإن مبابي اختار أحدث طراز من إنتاج الشركة العالمية الشهيرة للسيارات.

ويبلغ سعر سيارة مبابي الجديدة 180 ألف دولار تقريباً وهي النموذج الأغلى بين السيارات التي تم عرضها على نجوم من جانب الشركة.



وتمتاز السيارة الجديدة بأنها كهربائية بالكامل بجانب أن طولها لا يقل عن 5.4 متر ومزودة بقوة 659 حصاناً.

وانضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الانتقالات الماضية بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وحقق مبابي أول ألقابه بعد انتقاله إلى ريال مدريد بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 كما سجل 5 أهداف مع فريقه بالدوري الإسباني.

وتعرض مبابي لإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر لقاء ديبورتيفو ألافيس بالجولة السابعة للدوري الإسباني.



وتحيط الشكوك حول لحاق مبابي بلقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد المقرر يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة لليغا في ظل شكواه من آلام عضلية في الفخذ الأيسر.