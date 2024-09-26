بعد اعتزال إنزو.. أين يلعب بقية أبناء زيدان؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سلط اعتزال إنزو زيدان، نجل الفرنسي زين الدين زيدان، كرة القدم عن 29 عامًا الضوء على باقي عائلة الأسطورة المنخرطة بشكل أو بآخر في عالم الساحرة المستديرة.
كان إنزو قرر إنهاء مسيرته بعد سنوات من اللعب مع أندية مختلفة، بما في ذلك ريال مدريد، ديبورتيفو ألافيس، ولوزان وكانت آخر محطاته مع نادي فوينلابرادا في الدرجة الثالثة الإسبانية.
وجاء القرار لأسباب عائلية وشخصية، إذ يعتزم إنزو التركيز على استثماراته الخاصة وقضاء المزيد من الوقت مع أسرته.
إنزو هو الابن الأكبر لزين الدين زيدان، بدأ مسيرته في أكاديمية ريال مدريد كلاعب وسط، ورغم أنه شارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول في 2016، لم يحقق النجاح نفسه الذي حققه والده، إذ تنقل إنزو بين عدة أندية مثل ديبورتيفو ألافيس، ولوزان.
ولم يكن إنزو زيدان هو النجل الوحيد الذي احترف كرة القدم إذ له 3 أشقاء يلعبون أيضًا في أندية أوروبية، نستعرضهم كما يأتي:
لوكا زيدان
لوكا هو الحارس الأساسي في العائلة، ولديه مسيرة احترافية أطول نسبيًّا، لعب في ريال مدريد، وانتقل إلى أندية أخرى، مثل: راسينغ سانتاندير، ثم رايو فايكانو في الدوري الإسباني، يشتهر لوكا بمرونته وقدرته على التصدي للتسديدات، وما زال يحاول بناء مسيرته في أعلى المستويات.
ويلعب حاليًّا لوكا زيدان مع فريق غرناطة.
ثيو زيدان
ثيو، الابن الثالث لمدرب ريال مدريد السابق، يسير أيضًا على خطى والده، كلاعب وسط موهوب.
يتميز ثيو بمهاراته الفنية ورؤيته في الملعب التي تعيد للأذهان أسلوب لعب والده.
وانتقل ثيو مؤخرًا لنادي قرطبة قادمًا من ريال مدريد "كاستيا"، حيث أصبح آخر من غادر ريال مدريد من عائلة زيدان، وهي العائلة التي كان لديها على الأقل عضو واحد في النادي خلال آخر 23 عامًا.
وتم استدعاء ثيو ليحضر في قائمة ريال مدريد لأكثر من مباراة، كما مثَّل فريق "كاستيا" في 94 مباراة، مسجلًا 3 أهداف إضافة لصناعته 4 أخرى.
إلياز زيدان
إلياز، الابن الأصغر لـ"زيزو"، ويلعب كظهير أيسر، ويظهر إمكانيات واعدة ليكون النجم القادم للعائلة، حيث يلعب حاليًّا لفريق ريال بيتيس.
وحضر زيدان تدريبات ريال بيتيس، مؤخرًا إذ لم يرغب في تفويت أول تدريب لنجله إلياز مع الفريق الأول بالنادي.
ويبلغ إلياز من العمر 18 عامًا، ويلعب في مركز قلب الدفاع، ومرتبط بعقد مع فريق بيتيس حتى صيف 2026.
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