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بعد اعتزال إنزو.. أين يلعب بقية أبناء زيدان؟

9/26/2024 2:59:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سلط اعتزال إنزو زيدان، نجل الفرنسي زين الدين زيدان، كرة القدم عن 29 عامًا الضوء على باقي عائلة الأسطورة المنخرطة بشكل أو بآخر في عالم الساحرة المستديرة.


كان إنزو قرر إنهاء مسيرته بعد سنوات من اللعب مع أندية مختلفة، بما في ذلك ريال مدريد، ديبورتيفو ألافيس، ولوزان وكانت آخر محطاته مع نادي فوينلابرادا في الدرجة الثالثة الإسبانية.


وجاء القرار لأسباب عائلية وشخصية، إذ يعتزم إنزو التركيز على استثماراته الخاصة وقضاء المزيد من الوقت مع أسرته.


إنزو هو الابن الأكبر لزين الدين زيدان، بدأ مسيرته في أكاديمية ريال مدريد كلاعب وسط، ورغم أنه شارك في مباراة واحدة مع الفريق الأول في 2016، لم يحقق النجاح نفسه الذي حققه والده، إذ تنقل إنزو بين عدة أندية مثل ديبورتيفو ألافيس، ولوزان.


ولم يكن إنزو زيدان هو النجل الوحيد الذي احترف كرة القدم إذ له 3 أشقاء يلعبون أيضًا في أندية أوروبية، نستعرضهم كما يأتي:

لوكا زيدان
لوكا هو الحارس الأساسي في العائلة، ولديه مسيرة احترافية أطول نسبيًّا، لعب في ريال مدريد، وانتقل إلى أندية أخرى، مثل: راسينغ سانتاندير، ثم رايو فايكانو في الدوري الإسباني، يشتهر لوكا بمرونته وقدرته على التصدي للتسديدات، وما زال يحاول بناء مسيرته في أعلى المستويات.


ويلعب حاليًّا لوكا زيدان مع فريق غرناطة.

ثيو زيدان
ثيو، الابن الثالث لمدرب ريال مدريد السابق، يسير أيضًا على خطى والده، كلاعب وسط موهوب.


يتميز ثيو بمهاراته الفنية ورؤيته في الملعب التي تعيد للأذهان أسلوب لعب والده.


وانتقل ثيو مؤخرًا لنادي قرطبة قادمًا من ريال مدريد "كاستيا"، حيث أصبح آخر من غادر ريال مدريد من عائلة زيدان، وهي العائلة التي كان لديها على الأقل عضو واحد في النادي خلال آخر 23 عامًا.


وتم استدعاء ثيو ليحضر في قائمة ريال مدريد لأكثر من مباراة، كما مثَّل فريق "كاستيا" في 94 مباراة، مسجلًا 3 أهداف إضافة لصناعته 4 أخرى.

إلياز زيدان
إلياز، الابن الأصغر لـ"زيزو"، ويلعب كظهير أيسر، ويظهر إمكانيات واعدة ليكون النجم القادم للعائلة، حيث يلعب حاليًّا لفريق ريال بيتيس.


وحضر زيدان تدريبات ريال بيتيس، مؤخرًا إذ لم يرغب في تفويت أول تدريب لنجله إلياز مع الفريق الأول بالنادي.


ويبلغ إلياز من العمر 18 عامًا، ويلعب في مركز قلب الدفاع، ومرتبط بعقد مع فريق بيتيس حتى صيف 2026.

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