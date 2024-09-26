بسبب (1-0).. فليك يحرج مراسلا تلفزيونيا (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحرج هانزي فليك، مدرب برشلونة، مراسلًا تلفزيونيًّا خلال لقاء إعلامي بعد فوز البلوغرانا على حساب نظيره خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هدفًا في الشوط الأول ليقود برشلونة لفوز سهل على ضيفه خيتافي، ليواصل البارسا انطلاقته المثالية في المسابقة محققًا العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات ليتصدر الترتيب.
وعقب المباراة، تحدث فليك إلى وسائل الإعلام، إذ سأله أحد الصحفيين "هل أنت راضٍ عن الفريق بعدما فزت بهدف وحيد فقط؟"، ليرد مدرب برشلونة ضاحكًا: "ما عدد النقاط التي من الممكن أن تجنيها من الفوز بهدف وحيد فقط؟".
واعتاد برشلونة الفوزَ بنتائج أكبر في مبارياته السابقة، إذ فاز على بلد الوليد (7-0)، وفياريال (5-1)
وشدد فليك: "هذه النتيجة الطبيعية ضد خيتافي؛ لأنهم مميزون في الدفاع، أنا فخور جدًّا بلاعبي فريقي، لقد كافحوا طوال دقائق اللقاء".
وتابع: "لقد أتيحت لنا فرصة واحدة، وسجلنا وكان لديهم فرصة أخرى، في بعض الأحيان لا نمتلك السرعة، لكن في النهاية سجلنا الهدف الذي كنا بحاجة إليه للحصول على النقاط الثلاث".
ويتصدر برشلونة الدوري وله 21 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، ويقبع خيتافي في المركز الـ19 وله 4 نقاط.
ويحل برشلونة ضيفًا على أوساسونا سابع الترتيب، يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا مع سعيه للتعافي من خسارته 2-1 أمام موناكو في مباراته الافتتاحية بالبطولة القارية.
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