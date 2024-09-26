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بسبب (1-0).. فليك يحرج مراسلا تلفزيونيا (فيديو)

9/26/2024 2:59:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحرج هانزي فليك، مدرب برشلونة، مراسلًا تلفزيونيًّا خلال لقاء إعلامي بعد فوز البلوغرانا على حساب نظيره خيتافي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأربعاء، في إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.


وسجل روبرت ليفاندوفسكي، هدفًا في الشوط الأول ليقود برشلونة لفوز سهل على ضيفه خيتافي، ليواصل البارسا انطلاقته المثالية في المسابقة محققًا العلامة الكاملة بالفوز في سبع مباريات ليتصدر الترتيب.


وعقب المباراة، تحدث فليك إلى وسائل الإعلام، إذ سأله أحد الصحفيين "هل أنت راضٍ عن الفريق بعدما فزت بهدف وحيد فقط؟"، ليرد مدرب برشلونة ضاحكًا: "ما عدد النقاط التي من الممكن أن تجنيها من الفوز بهدف وحيد فقط؟".


واعتاد برشلونة الفوزَ بنتائج أكبر في مبارياته السابقة، إذ فاز على بلد الوليد (7-0)، وفياريال (5-1)

وشدد فليك: "هذه النتيجة الطبيعية ضد خيتافي؛ لأنهم مميزون في الدفاع، أنا فخور جدًّا بلاعبي فريقي، لقد كافحوا طوال دقائق اللقاء".


وتابع: "لقد أتيحت لنا فرصة واحدة، وسجلنا وكان لديهم فرصة أخرى، في بعض الأحيان لا نمتلك السرعة، لكن في النهاية سجلنا الهدف الذي كنا بحاجة إليه للحصول على النقاط الثلاث".

ويتصدر برشلونة الدوري وله 21 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، ويقبع خيتافي في المركز الـ19 وله 4 نقاط.


ويحل برشلونة ضيفًا على أوساسونا سابع الترتيب، يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف يانغ بويز في دوري أبطال أوروبا مع سعيه للتعافي من خسارته 2-1 أمام موناكو في مباراته الافتتاحية بالبطولة القارية.

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