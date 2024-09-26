ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في الديربي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدريد - يصطدم ريال مدريد
بمضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة
"الديربي"، المقرر إقامتها عند الساعة العاشرة من مساء يوم بعد غد الأحد، لحساب الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل رغبة الفريقين بالفوز وحصد نقاطها كاملة من أجل مواصلة مطاردة فريق برشلونة على صدارة جدول الترتيب.
وتشهد المباريات التي تجمع ما بين الريال وأتلتيكو ندية كبيرة بينهما، في ظل شعبيتهما الكبيرة في إسبانيا والعالم، وتعد هذه المباراة بمثابة بطولة خاصة بين الفريقين. وفي نتائج آخر ست مباريات
جمعت بينهما في كافة البطولات، فاز ريال مدريد في مباراتين وفاز أتلتيكو مدريد في مثلهما وتعادلا في مباراتين.
وأعلن ريال مدريد إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي في العضلة الخلفية، بعدما خرج من مباراة ألافيس الأخيرة التي فاز بها الريال 3-2، لكنه لم يحدد مدة غيابه، فيما أشارت التقارير الإخبارية إلى أن مبابي سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، مما يعزز الشكوك حول إمكانية غيابه عن مباراة الديربي.
ورغم أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، قلل من خطورة الإصابة لكنه هو الآخر لم يحدد ما إذا كان اللاعب سيتمكن من اللحاق بالمباراة من عدمه، وبدأ بالفعل في التخطيط لمواجهة أتلتيكو بدون النجم الفرنسي.
وتتجه النية لدى أنشيلوتي لتغيير طريقة اللعب والاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط من خلال الدفع بلوكا مودريتش في وسط الملعب، وهذا من شأنه أن يمنح رودريجو وفينيسيوس جونيور أدوارا "حرة" أكثر في الهجوم، مع استعداد إندريك وأردا جولر والعائد إدواردو كامافينجا للمشاركة من مقاعد البدلاء.
ويهدف الريال للاستمرار في تقديم عروضه القوية، لاسيما وأن الفريق لم يخسر في أي مباراة منذ منتصف كانون الثاني "يناير" الماضي، مما يعني أن الفريق لم يخسر منذ ثمانية أشهر تقريبا. ومنذ ذلك الحين توج الفريق بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
وحتى الآن لم يخسر الريال في 35 مباراة رسمية، مع العلم أن آخر خسارة تلقاها الريال كانت أمام أتلتيكو مدريد 2-4 في كأس ملك إسبانيا.
في المقابل، يعلم الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، صعوبة هذه المباراة، خاصة وأنها تأتي بعد يومين فقط من مواجهة فريق سيلتا فيجو، مما يعني أن الفريق لن يحصل على راحة كافية قبل مواجهة ريال مدريد.
وأكد المدرب الأرجنتيني أن الجهاز الفني يقوم بتخفيف الحمل التدريبي على لاعبيه لكي يظهروا في لقاء الريال بأفضل صورة ممكنة، حيث قال سيميوني للصحفيين: "نحاول التعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة، لم نغير الكثير ونحاول أن نجعل جلسات التدريب تعتمد على أحمال عمل اللاعبين حتى يصلوا إلى مباراة الديربي بأفضل طريقة وجاهزية ممكنة".
ومع ذلك؛ يهدف سيميوني لقيادة فريقه من أجل تفادي الخسارة أمام الريال للمرة الثالثة على التوالي، حيث فاز أتلتيكو على الريال 4-2 في كأس ملك إسبانيا وتعادل معه 1-1 في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، في آخر مباراتين جمعتهما.
وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأحد أيضا، يلتقي سيلتا فيجو مع جيرونا، وأتلتيك بيلباو مع إشبيلية، وريال بيتيس مع إسبانيول، فيما ستتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني يوم غد إلى ملعب "أل سادار" لمتابعة مباراة أوساسونا وضيفه برشلونة.
ويهدف برشلونة لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة بدايته المثالية للدوري الذي يتربع على صدارته، برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في أول سبع مباريات.
ويدخل برشلونة اللقاء وهو يفتقد لجهود حارسه وقائده الألماني مارك أندريه تير شتيجن، المصاب، ولكن الحارس البديل إينياكي بينيا ظهر بمستوى جيد في مباراة الفريق الأخيرة أمام خيتافي ويحظى بثقة المدرب هانزي فليك.
ورغم أن الفريق حقق فوزا صعبا على خيتافي بهدف نظيف في الجولة الماضية لكنه كان مهما من أجل استمرار الثقة لدى اللاعبين في قدرتهم على مواصلة الانتصارات.
في المقابل، يعلم فريق أوساسونا جيدا أن مواجهة برشلونة لن تكون سهلة، ولكنه يتطلع للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل السلبي مع فالنسيا في الجولة الماضية، حيث يهدف الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم خطوة في جدول الترتيب، حيث يتواجد الفريق حاليا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.
وفي بقية مباريات يوم غد، يلتقي خيتافي مع ديبورتيفو ألافيس، ورايو فاييكانو مع ليجانيس، وريال سوسيداد مع فالنسيا. وتفتتح مباريات هذه الجولة، اليوم، حينما يلتقي بلد الوليد مع ريال مايوركا، فيما تختتم منافسات الجولة الثامنة يوم الاثنين المقبل بمواجهة قوية تجمع بين فياريال ولاس بالماس. (وكالات)
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