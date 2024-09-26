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ريال مدريد يصطدم بأتلتيكو في الديربي

9/26/2024 2:59:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدريد - يصطدم ريال مدريد بمضيفه أتلتيكو مدريد في مباراة "الديربي"، المقرر إقامتها عند الساعة العاشرة من مساء يوم بعد غد الأحد، لحساب الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل رغبة الفريقين بالفوز وحصد نقاطها كاملة من أجل مواصلة مطاردة فريق برشلونة على صدارة جدول الترتيب.
وتشهد المباريات التي تجمع ما بين الريال وأتلتيكو ندية كبيرة بينهما، في ظل شعبيتهما الكبيرة في إسبانيا والعالم، وتعد هذه المباراة بمثابة بطولة خاصة بين الفريقين. وفي نتائج آخر ست مباريات جمعت بينهما في كافة البطولات، فاز ريال مدريد في مباراتين وفاز أتلتيكو مدريد في مثلهما وتعادلا في مباراتين.
وأعلن ريال مدريد إصابة نجمه الفرنسي كيليان مبابي في العضلة الخلفية، بعدما خرج من مباراة ألافيس الأخيرة التي فاز بها الريال 3-2، لكنه لم يحدد مدة غيابه، فيما أشارت التقارير الإخبارية إلى أن مبابي سيغيب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة، مما يعزز الشكوك حول إمكانية غيابه عن مباراة الديربي.
ورغم أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، قلل من خطورة الإصابة لكنه هو الآخر لم يحدد ما إذا كان اللاعب سيتمكن من اللحاق بالمباراة من عدمه، وبدأ بالفعل في التخطيط لمواجهة أتلتيكو بدون النجم الفرنسي.
وتتجه النية لدى أنشيلوتي لتغيير طريقة اللعب والاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط من خلال الدفع بلوكا مودريتش في وسط الملعب، وهذا من شأنه أن يمنح رودريجو وفينيسيوس جونيور أدوارا "حرة" أكثر في الهجوم، مع استعداد إندريك وأردا جولر والعائد إدواردو كامافينجا للمشاركة من مقاعد البدلاء.
ويهدف الريال للاستمرار في تقديم عروضه القوية، لاسيما وأن الفريق لم يخسر في أي مباراة منذ منتصف كانون الثاني "يناير" الماضي، مما يعني أن الفريق لم يخسر منذ ثمانية أشهر تقريبا. ومنذ ذلك الحين توج الفريق بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.
وحتى الآن لم يخسر الريال في 35 مباراة رسمية، مع العلم أن آخر خسارة تلقاها الريال كانت أمام أتلتيكو مدريد 2-4 في كأس ملك إسبانيا.
في المقابل، يعلم الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، صعوبة هذه المباراة، خاصة وأنها تأتي بعد يومين فقط من مواجهة فريق سيلتا فيجو، مما يعني أن الفريق لن يحصل على راحة كافية قبل مواجهة ريال مدريد.
وأكد المدرب الأرجنتيني أن الجهاز الفني يقوم بتخفيف الحمل التدريبي على لاعبيه لكي يظهروا في لقاء الريال بأفضل صورة ممكنة، حيث قال سيميوني للصحفيين: "نحاول التعامل مع الأمر بأفضل طريقة ممكنة، لم نغير الكثير ونحاول أن نجعل جلسات التدريب تعتمد على أحمال عمل اللاعبين حتى يصلوا إلى مباراة الديربي بأفضل طريقة وجاهزية ممكنة".
ومع ذلك؛ يهدف سيميوني لقيادة فريقه من أجل تفادي الخسارة أمام الريال للمرة الثالثة على التوالي، حيث فاز أتلتيكو على الريال 4-2 في كأس ملك إسبانيا وتعادل معه 1-1 في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي، في آخر مباراتين جمعتهما.
وفي بقية المباريات التي تقام يوم الأحد أيضا، يلتقي سيلتا فيجو مع جيرونا، وأتلتيك بيلباو مع إشبيلية، وريال بيتيس مع إسبانيول، فيما ستتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني يوم غد إلى ملعب "أل سادار" لمتابعة مباراة أوساسونا وضيفه برشلونة.
ويهدف برشلونة لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة بدايته المثالية للدوري الذي يتربع على صدارته، برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في أول سبع مباريات.
ويدخل برشلونة اللقاء وهو يفتقد لجهود حارسه وقائده الألماني مارك أندريه تير شتيجن، المصاب، ولكن الحارس البديل إينياكي بينيا ظهر بمستوى جيد في مباراة الفريق الأخيرة أمام خيتافي ويحظى بثقة المدرب هانزي فليك.
ورغم أن الفريق حقق فوزا صعبا على خيتافي بهدف نظيف في الجولة الماضية لكنه كان مهما من أجل استمرار الثقة لدى اللاعبين في قدرتهم على مواصلة الانتصارات.
في المقابل، يعلم فريق أوساسونا جيدا أن مواجهة برشلونة لن تكون سهلة، ولكنه يتطلع للعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل السلبي مع فالنسيا في الجولة الماضية، حيث يهدف الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم خطوة في جدول الترتيب، حيث يتواجد الفريق حاليا في المركز السابع برصيد 11 نقطة.
وفي بقية مباريات يوم غد، يلتقي خيتافي مع ديبورتيفو ألافيس، ورايو فاييكانو مع ليجانيس، وريال سوسيداد مع فالنسيا. وتفتتح مباريات هذه الجولة، اليوم، حينما يلتقي بلد الوليد مع ريال مايوركا، فيما تختتم منافسات الجولة الثامنة يوم الاثنين المقبل بمواجهة قوية تجمع بين فياريال ولاس بالماس. (وكالات)

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