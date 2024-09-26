السوبر الأفريقي يعيد السعودية لواجهة الأحداث الرياضية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الرياض - تعود الرياضة السعودية إلى واجهة الأحداث الكروية القارية، حينما تستضيف العاصمة الرياض السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في ملعب "المملكة أرينا".
وتعتبر هذه هي الاستضافة الثانية للسعودية للبطولة القارية بعدما احتضنت محافظة الطائف غرب البلاد السوبر الأفريقي العام الماضي، الذي جمع اتحاد العاصمة والأهلي، وانتهى لمصلحة الفريق الجزائري بفوزه 1-0.
ويدخل الأهلي المباراة بوصفه حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة منافسه التقليدي الزمالك الذي حقق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وتعيد هذه المواجهة للأذهان اللقاء الوحيد الذي جمع بين الفريقين ببطولة كأس السوبر الأفريقي في العام 1994 بجنوب أفريقيا، وفاز وقتها الزمالك بهدف أيمن منصور.
ولفتت السعودية أنظار العالم بعد تقديمها ملف استضافة كأس العالم 2034 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الفرنسية باريس أثناء منافسات أولمبياد 2024. ومن المنتظر التصويت على الملف الوحيد من القارة الآسيوية صاحبة الاستضافة في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الـ75 لفيفا، والذي سيكون عبر تقنية الاتصال المرئي "الفيديو"، وسيتم التصويت في الاجتماع إلكترونيا على ملفي كأس العالم 2030 و2034.
وأشعلت السعودية عناوين الأخبار العالمية، بعد أن أحدثت ثورة غير مسبوقة في التعاقدات مع نجوم العالم للعب بالدوري السعودي للمحترفين لتصبح مصدرا يوميا للتعليقات والبرامج والمقالات الصحفية.
وكانت البداية بتعاقد نادي النصر في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، مع الهداف البرتغالي الفذ، كريستيانو رونالدو، ليتبعه نادي الاتحاد بالتعاقد مع حامل الكرة الذهبية الفرنسي الدولي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد الإسباني. وتبعه نادي الهلال بالتعاقد مع نجم الكرة البرازيلية وأيقونة أميركا الجنوبية نيمار، قبل أن يعلن النادي الأهلي ضم الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
وبعدها تسابقت الأندية السعودية المختلفة على التعاقد مع نجوم عالميين أمثال، الحارس المغربي ياسين بونو والفرنسي نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والصربي سيرجي سافيتش، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس إدوارد ميندي، والإنجليزي جوردان هندرسون، ليصبح الدوري السعودي حديث العالم، لما يضمه من نجوم هم أفضل لاعبي العالم.
هذا الأمر فتح أحد أعظم قصص نجاح الاتصال الناجح بالعالم الخارجي الكروي بعد أن أصبح الدوري السعودي منقولا عبر الشاشات لأكثر من 138 قناة تلفزيونية، بتأكيد إعلامي سابق من وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ونظمت مدينة جدة بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي، بمشاركة بطل دوري أبطال أوروبا آنذاك مانشستر سيتي الإنجليزي، وبطل دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري وبطل دوري أبطال آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني، وبطل دوري أبطال أميركا الجنوبية فلومينينسي البرازيلي، وبطل الدوري السعودي اتحاد جدة، وبطل دوري أبطال أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي وليون المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).
ويمثل المونديال الكروي التأكيد العالمي للقدرة والكفاءة السعودية والثقة الدولية، إضافة إلى العمق في صناعة التأثير العملي بالعالم، بتحويل التحديات إلى فرص عظيمة للنجاح الرياضي والكروي وجذب أنظار العالم وفتح مجالات الاستثمار وتمتين البنية التحتية وإطلاق القدرات البشرية نحو فرص التوظيف والترحيب بالعالم، والانفتاح على جذب الثقافات المختلفة وتجسيد ثبات الرؤية السعودية.
واستطاعت السعودية في وقت وجيز للغاية الانتصار على عامل الزمن لتكون وجهة رئيسية للأحداث العالمية الرياضية التي انطلقت العام 2018، بإقامة كأس السوبر الإيطالي والعام 2019، بإقامة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إضافة إلى إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل في الرياض وجدة، إذ فاز كل منتخب بنسخة.
وأقيمت 3 نسخ لكأس سوبر إيطاليا في السعودية، توجت بها أندية يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان، بينما جرت النسخة الأولى من كأس السوبر الإسباني في السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحينها حصد ريال مدريد اللقب بعدما تغلب على أتلتيك بلباو في النهائي.
وفي النسخة الأخيرة، تجاوز ريال مدريد فريق بلنسية في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وفاز برشلونة على ريال بيتيس ليقام "الكلاسيكو" في الرياض ويفوز النادي الكتالوني بالمباراة النهائية 3-1. وفي العام 2020، أعلنت السعودية إقامة رالي داكار الصحراوي الشهير لعشرة أعوام، إضافة إلى فورمولا - إي في الدرعية منذ العام 2018، وفورمولا -1 منذ العام 2021.
واستقبلت الدرعية وجدة نزالين تاريخيين في رياضة الملاكمة كان الأول البريطاني أنتوني جوشوا والأميركي أندي رويز جونيور، بينما تواجه في الأخير اللاعب البريطاني أمام الأوكراني أولكساندر أوسيك.
واستضافت الرياض مؤخرا، دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023، كما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في العام المقبل، وكأس آسيا لكرة القدم 2027، إضافة إلى استضافة العديد من مباريات التجمع لدوري أبطال آسيا ومباريات كأس الاتحاد الآسيوي.
وأخيرا، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السعودية لتستضيف الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة العامين الحالي والمقبل، حيث سيتم لعب تلك الأدوار بنظام التجمع بين فرق شرق وغرب القارة.
ونظمت السعودية سباق "طواف السعودية 2022"، بمشاركة 15 فريقا عالميا من 10 دول، كما استضافت ختام منافسات سباق "ديزرت إكس بري" في نيوم، في افتتاح الموسم الثاني من سلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية رباعية الدفع، ونجحت في تنظيم سباق جائزة السعودية الكبرى (إس.تي.سي) فورمولا-1، على حلبة كورنيش جدة. وتستعد المملكة لتنظيم أكبر حدثين آسيويين، حينما تستضيف دورة الألعاب الآسيوية "تروجينا 2029"، ودورة الألعاب الآسيوية 2034. -(وكالات)
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