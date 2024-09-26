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السوبر الأفريقي يعيد السعودية لواجهة الأحداث الرياضية

9/26/2024 2:59:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الرياض - تعود الرياضة السعودية إلى واجهة الأحداث الكروية القارية، حينما تستضيف العاصمة الرياض السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في ملعب "المملكة أرينا".
وتعتبر هذه هي الاستضافة الثانية للسعودية للبطولة القارية بعدما احتضنت محافظة الطائف غرب البلاد السوبر الأفريقي العام الماضي، الذي جمع اتحاد العاصمة والأهلي، وانتهى لمصلحة الفريق الجزائري بفوزه 1-0.
ويدخل الأهلي المباراة بوصفه حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة منافسه التقليدي الزمالك الذي حقق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وتعيد هذه المواجهة للأذهان اللقاء الوحيد الذي جمع بين الفريقين ببطولة كأس السوبر الأفريقي في العام 1994 بجنوب أفريقيا، وفاز وقتها الزمالك بهدف أيمن منصور.
ولفتت السعودية أنظار العالم بعد تقديمها ملف استضافة كأس العالم 2034 في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الفرنسية باريس أثناء منافسات أولمبياد 2024. ومن المنتظر التصويت على الملف الوحيد من القارة الآسيوية صاحبة الاستضافة في 11 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الـ75 لفيفا، والذي سيكون عبر تقنية الاتصال المرئي "الفيديو"، وسيتم التصويت في الاجتماع إلكترونيا على ملفي كأس العالم 2030 و2034.
وأشعلت السعودية عناوين الأخبار العالمية، بعد أن أحدثت ثورة غير مسبوقة في التعاقدات مع نجوم العالم للعب بالدوري السعودي للمحترفين لتصبح مصدرا يوميا للتعليقات والبرامج والمقالات الصحفية.
وكانت البداية بتعاقد نادي النصر في كانون الثاني (يناير) العام الماضي، مع الهداف البرتغالي الفذ، كريستيانو رونالدو، ليتبعه نادي الاتحاد بالتعاقد مع حامل الكرة الذهبية الفرنسي الدولي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد الإسباني. وتبعه نادي الهلال بالتعاقد مع نجم الكرة البرازيلية وأيقونة أميركا الجنوبية نيمار، قبل أن يعلن النادي الأهلي ضم الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.
وبعدها تسابقت الأندية السعودية المختلفة على التعاقد مع نجوم عالميين أمثال، الحارس المغربي ياسين بونو والفرنسي نجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والصربي سيرجي سافيتش، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس إدوارد ميندي، والإنجليزي جوردان هندرسون، ليصبح الدوري السعودي حديث العالم، لما يضمه من نجوم هم أفضل لاعبي العالم.
هذا الأمر فتح أحد أعظم قصص نجاح الاتصال الناجح بالعالم الخارجي الكروي بعد أن أصبح الدوري السعودي منقولا عبر الشاشات لأكثر من 138 قناة تلفزيونية، بتأكيد إعلامي سابق من وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
ونظمت مدينة جدة بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي، بمشاركة بطل دوري أبطال أوروبا آنذاك مانشستر سيتي الإنجليزي، وبطل دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري وبطل دوري أبطال آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني، وبطل دوري أبطال أميركا الجنوبية فلومينينسي البرازيلي، وبطل الدوري السعودي اتحاد جدة، وبطل دوري أبطال أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي وليون المكسيكي بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف).
ويمثل المونديال الكروي التأكيد العالمي للقدرة والكفاءة السعودية والثقة الدولية، إضافة إلى العمق في صناعة التأثير العملي بالعالم، بتحويل التحديات إلى فرص عظيمة للنجاح الرياضي والكروي وجذب أنظار العالم وفتح مجالات الاستثمار وتمتين البنية التحتية وإطلاق القدرات البشرية نحو فرص التوظيف والترحيب بالعالم، والانفتاح على جذب الثقافات المختلفة وتجسيد ثبات الرؤية السعودية.
واستطاعت السعودية في وقت وجيز للغاية الانتصار على عامل الزمن لتكون وجهة رئيسية للأحداث العالمية الرياضية التي انطلقت العام 2018، بإقامة كأس السوبر الإيطالي والعام 2019، بإقامة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، إضافة إلى إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل في الرياض وجدة، إذ فاز كل منتخب بنسخة.
وأقيمت 3 نسخ لكأس سوبر إيطاليا في السعودية، توجت بها أندية يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان، بينما جرت النسخة الأولى من كأس السوبر الإسباني في السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحينها حصد ريال مدريد اللقب بعدما تغلب على أتلتيك بلباو في النهائي.
وفي النسخة الأخيرة، تجاوز ريال مدريد فريق بلنسية في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وفاز برشلونة على ريال بيتيس ليقام "الكلاسيكو" في الرياض ويفوز النادي الكتالوني بالمباراة النهائية 3-1. وفي العام 2020، أعلنت السعودية إقامة رالي داكار الصحراوي الشهير لعشرة أعوام، إضافة إلى فورمولا - إي في الدرعية منذ العام 2018، وفورمولا -1 منذ العام 2021.
واستقبلت الدرعية وجدة نزالين تاريخيين في رياضة الملاكمة كان الأول البريطاني أنتوني جوشوا والأميركي أندي رويز جونيور، بينما تواجه في الأخير اللاعب البريطاني أمام الأوكراني أولكساندر أوسيك.
واستضافت الرياض مؤخرا، دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023، كما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في العام المقبل، وكأس آسيا لكرة القدم 2027، إضافة إلى استضافة العديد من مباريات التجمع لدوري أبطال آسيا ومباريات كأس الاتحاد الآسيوي.
وأخيرا، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، السعودية لتستضيف الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة العامين الحالي والمقبل، حيث سيتم لعب تلك الأدوار بنظام التجمع بين فرق شرق وغرب القارة.
ونظمت السعودية سباق "طواف السعودية 2022"، بمشاركة 15 فريقا عالميا من 10 دول، كما استضافت ختام منافسات سباق "ديزرت إكس بري" في نيوم، في افتتاح الموسم الثاني من سلسلة سباقات "إكستريم إي" للسيارات الكهربائية رباعية الدفع، ونجحت في تنظيم سباق جائزة السعودية الكبرى (إس.تي.سي) فورمولا-1، على حلبة كورنيش جدة. وتستعد المملكة لتنظيم أكبر حدثين آسيويين، حينما تستضيف دورة الألعاب الآسيوية "تروجينا 2029"، ودورة الألعاب الآسيوية 2034. -(وكالات)

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