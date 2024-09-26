بداية قوية لكاميلا وشيلتون في بطولة الصين المفتوحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - استهلت الكولومبية كاميلا أوسوريو، المصنفة الـ59 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، مشوارها في بطولة الصين المفتوحة ذات الـ1000 نقطة، بالفوز على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.
وفي بداية مشوارها بالبطولة، واجهت صاحبة الـ22 عاما، صعوبة في بداية المباراة، وسقطت في المجموعة الأولى، لكنها تمكنت بعد ذلك من قلب تأخرها لانتصار بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3 في مباراة
استمرت ساعة و56 دقيقة.
وبهذا الفوز، تأهلت الكولومبية لثاني أدوار البطولة الصينية، حيث ستواجه الأميركية أماندا أنيسموفا، المرشحة الـ34 للقب.
من جانبها، تغلبت الإسبانية كريستينا بوكسا في الدور الأول من بطولة الصين المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، على لاعبة البلد المضيف ياو شينشين، لتعبر إلى الدور الثاني من المسابقة المقامة في بكين.
وحققت اللاعبة الإسبانية، المصنفة 79 عالميا، الفوز على خصمتها الصينية، المصنفة 286 بين لاعبات التنس المحترفات، بنتيجة 6-3 و6-2 في مواجهة استغرقت ساعة و33 دقيقة.
وستواجه بوكسا، المتوجة بالميدالية البرونزية في زوجي السيدات مع سارة سوريبيس بأولمبياد باريس 2024، في الدور الثاني من البطولة الروسية ليودميلا سامسونوفا، المرشحة الـ11 للفوز بلقب البطولة. وتحظى بطولة الصين المفتوحة للتنس بمشاركة لاعبات بارزات مثل، الروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيجولا، ولكن تغيب عنها حاملة اللقب، البولندية إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا، العام الحالي.
بدوره، استهل الأميركي بن شيلتون حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في بطولة طوكيو فئة 500 نقطة، بعد التغلب على مواطنه ريلي أوبيلكا، أمس.
ونجح شيلتون المصنف الثامن على البطولة في قلب تأخره بمجموعة إلى انتصار بنتيجة (3-6) و(6-1) و(6-4)، ليواجه في الدور الثاني الأرجنتيني ماريانو نافوني.
وأقصى الأميركي براندون ناكاشيما مواطنه فرانسيس تيافو المصنف السابع على البطولة، بعد التغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع (7-5) و(6-3)، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الفرنسي أوجو هومبيرت.
وضمن لقاءات الدور الأول أيضا، تغلب التشيكي توماس ماتشاك على الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(6-7) و(7-5)، ليواجه في الدور الثاني المصنف الخامس على البطولة الأميركي تومي بول.
يذكر أن البطولة شهدت أولى المفاجآت بإقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور الأول. -(وكالات)
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