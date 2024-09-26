Friday, 27 September 2024 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بداية قوية لكاميلا وشيلتون في بطولة الصين المفتوحة

9/26/2024 2:59:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - استهلت الكولومبية كاميلا أوسوريو، المصنفة الـ59 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، مشوارها في بطولة الصين المفتوحة ذات الـ1000 نقطة، بالفوز على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.
وفي بداية مشوارها بالبطولة، واجهت صاحبة الـ22 عاما، صعوبة في بداية المباراة، وسقطت في المجموعة الأولى، لكنها تمكنت بعد ذلك من قلب تأخرها لانتصار بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3 في مباراة استمرت ساعة و56 دقيقة.
وبهذا الفوز، تأهلت الكولومبية لثاني أدوار البطولة الصينية، حيث ستواجه الأميركية أماندا أنيسموفا، المرشحة الـ34 للقب.
من جانبها، تغلبت الإسبانية كريستينا بوكسا في الدور الأول من بطولة الصين المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة، على لاعبة البلد المضيف ياو شينشين، لتعبر إلى الدور الثاني من المسابقة المقامة في بكين.
وحققت اللاعبة الإسبانية، المصنفة 79 عالميا، الفوز على خصمتها الصينية، المصنفة 286 بين لاعبات التنس المحترفات، بنتيجة 6-3 و6-2 في مواجهة استغرقت ساعة و33 دقيقة.
وستواجه بوكسا، المتوجة بالميدالية البرونزية في زوجي السيدات مع سارة سوريبيس بأولمبياد باريس 2024، في الدور الثاني من البطولة الروسية ليودميلا سامسونوفا، المرشحة الـ11 للفوز بلقب البطولة. وتحظى بطولة الصين المفتوحة للتنس بمشاركة لاعبات بارزات مثل، الروسية أرينا سابالينكا والأميركية جيسيكا بيجولا، ولكن تغيب عنها حاملة اللقب، البولندية إيجا شفيونتك، المصنفة الأولى عالميا، العام الحالي.
بدوره، استهل الأميركي بن شيلتون حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في بطولة طوكيو فئة 500 نقطة، بعد التغلب على مواطنه ريلي أوبيلكا، أمس.
ونجح شيلتون المصنف الثامن على البطولة في قلب تأخره بمجموعة إلى انتصار بنتيجة (3-6) و(6-1) و(6-4)، ليواجه في الدور الثاني الأرجنتيني ماريانو نافوني.
وأقصى الأميركي براندون ناكاشيما مواطنه فرانسيس تيافو المصنف السابع على البطولة، بعد التغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع (7-5) و(6-3)، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع الفرنسي أوجو هومبيرت.
وضمن لقاءات الدور الأول أيضا، تغلب التشيكي توماس ماتشاك على الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(6-7) و(7-5)، ليواجه في الدور الثاني المصنف الخامس على البطولة الأميركي تومي بول.
يذكر أن البطولة شهدت أولى المفاجآت بإقصاء اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور الأول. -(وكالات)

MENAFN26092024000072011014ID1108720304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث