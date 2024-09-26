الرمثا يقسو على مغير السرحان برباعية ويتصدر دوري المحترفين مؤقتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- قفز فريق الرمثا لصدارة ترتيب فرق دوري المحترفين لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الكبير والمستحق على فريق مغير السرحان برباعية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء اليوم ، بافتتاح منافسات الأسبوع السادس.
وافتتح علي العزايزة التسجيل عند الدقيقة 41 من مجريات الشوط الاول، وعزز نفس اللاعب تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 50، واضاف حمزة الدردور الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد الاعادة عند الدقيقة 60، وسجل خالد الدردور الهدف الرابع بالدقيقة 85.
ليرفع الرمثا رصيده الى 13 نقطة، ويبقى مغير السرحان بالمركز السابع مؤقتا وبرصيد 5 .
وتقام مساء اليوم المواجهة الثانية ضمن منافسات الاسبوع وتجمع الأهلي مع الوحدات .
MENAFN26092024000072011014ID1108720303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.