Friday, 27 September 2024 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرمثا يقسو على مغير السرحان برباعية ويتصدر دوري المحترفين مؤقتا

9/26/2024 2:59:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قفز فريق الرمثا لصدارة ترتيب فرق دوري المحترفين لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الكبير والمستحق على فريق مغير السرحان برباعية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء مساء اليوم ، بافتتاح منافسات الأسبوع السادس.
وافتتح علي العزايزة التسجيل عند الدقيقة 41 من مجريات الشوط الاول، وعزز نفس اللاعب تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 50، واضاف حمزة الدردور الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد الاعادة عند الدقيقة 60، وسجل خالد الدردور الهدف الرابع بالدقيقة 85.
ليرفع الرمثا رصيده الى 13 نقطة، ويبقى مغير السرحان بالمركز السابع مؤقتا وبرصيد 5 .

وتقام مساء اليوم المواجهة الثانية ضمن منافسات الاسبوع وتجمع الأهلي مع الوحدات .

MENAFN26092024000072011014ID1108720303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث