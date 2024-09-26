سباق ماراثون الأطفال ينطلق اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ينطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، في حدائق الحسين، سباق ماراثون
الأطفال الذي تقيمه الجمعية الأردنية للماراثونات (رن جوردان) بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ويعد أحد سباقات ماراثون عمان، ويأتي صورة مصغرة عن الماراثون الذي يقام يوم الجمعة المقبل.
وسيتم توزيع جوائز عينية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، حيث سيتم تقسيم الفئات إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشمل الأطفال من 6 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 14 سنة.
سيتوفر على الطريق مساعدات، ومتطوعون، ومحطات مياه، وسيارات إسعاف لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة، يتواجد المساعدون والمتطوعون عند خط النهاية أيضًا، لتشجيع الأطفال ودعمهم.
يأتي هذا السباق الخاص بالأطفال من أجل تعزيز مفهوم المثابرة والتنافس في نفوسهم، والذي يساهم في زرع حب التفوق والمثابرة والتحدي لدى هذه الفئة العمرية المهمة. ويذكر أن ماراثون عمان ينطلق من إشارات الساحة الهاشمية ويشمل أربعة سباقات رئيسية: سباق الماراثون 42.195 كم "ماراثون فردي"، سباق الماراثون 42.195 كم "ماراثون تتابع"، وسباق 21 كم "نصف ماراثون فردي ولذوي الاحتياجات الخاصة" وسباق 10كم "فردي ولذوي الاحتياجات الخاصة".
وتولي الجمعية اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية دمجهم في المجتمع كجزء لا يتجزأ من نسيجه، حيث إن إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات الرياضية ليس التزاما اجتماعيا فقط، بل هو تعبير عن قيم مجتمعنا الإنسانية السامية التي تسعى لتعزيز الشمولية والتضامن. وتحرص الجمعية الأردنية للماراثونات عبر الأحداث الرياضية، لا سيما البارزة منها على توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم لهم ليكونوا جزءًا فعالًا في كل حدث تقوم به، ما يعكس التزام الجمعية بتعزيز مبادئ المساواة والعدالة وتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع بأسره.
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