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سباق ماراثون الأطفال ينطلق اليوم

9/26/2024 2:59:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ينطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، في حدائق الحسين، سباق ماراثون الأطفال الذي تقيمه الجمعية الأردنية للماراثونات (رن جوردان) بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ويعد أحد سباقات ماراثون عمان، ويأتي صورة مصغرة عن الماراثون الذي يقام يوم الجمعة المقبل.
وسيتم توزيع جوائز عينية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، حيث سيتم تقسيم الفئات إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشمل الأطفال من 6 إلى 8 سنوات، والثانية من 9 إلى 11 سنة، والثالثة من 12 إلى 14 سنة.
سيتوفر على الطريق مساعدات، ومتطوعون، ومحطات مياه، وسيارات إسعاف لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة، يتواجد المساعدون والمتطوعون عند خط النهاية أيضًا، لتشجيع الأطفال ودعمهم.
يأتي هذا السباق الخاص بالأطفال من أجل تعزيز مفهوم المثابرة والتنافس في نفوسهم، والذي يساهم في زرع حب التفوق والمثابرة والتحدي لدى هذه الفئة العمرية المهمة. ويذكر أن ماراثون عمان ينطلق من إشارات الساحة الهاشمية ويشمل أربعة سباقات رئيسية: سباق الماراثون 42.195 كم "ماراثون فردي"، سباق الماراثون 42.195 كم "ماراثون تتابع"، وسباق 21 كم "نصف ماراثون فردي ولذوي الاحتياجات الخاصة" وسباق 10كم "فردي ولذوي الاحتياجات الخاصة".
وتولي الجمعية اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة، انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية دمجهم في المجتمع كجزء لا يتجزأ من نسيجه، حيث إن إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الفعاليات الرياضية ليس التزاما اجتماعيا فقط، بل هو تعبير عن قيم مجتمعنا الإنسانية السامية التي تسعى لتعزيز الشمولية والتضامن. وتحرص الجمعية الأردنية للماراثونات عبر الأحداث الرياضية، لا سيما البارزة منها على توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم لهم ليكونوا جزءًا فعالًا في كل حدث تقوم به، ما يعكس التزام الجمعية بتعزيز مبادئ المساواة والعدالة وتحقيق أهدافها في خدمة المجتمع بأسره.

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