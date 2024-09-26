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البقعة يسجل العلامة الكاملة.. ونتائج سلبية لاتحاد الرمثا وسحاب

9/26/2024 2:59:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تربع فريق البقعة وحيدا على صدارة فرق دوري أندية الدرجة الأولى في ختام منافسات الأسبوع الثاني، واستحق العلامة الكاملة بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، ليسير بخطوات إيجابية نحو العودة لدوري المحترفين، لكنه يحتاج لجهد كبير وفترة زمنية طويلة في ظل خوض كل فريق 15 مباراة في الدوري.
وحملت منافسات الأسبوع الثاني انتصارين مهمين لفريقي الوحدات والحسين إربد لفئة تحت 23 عاما، علما أن مباريات الوحدات والحسين لن يتم احتساب نتائج مبارياتهما لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، حيث فاز رديف "الأخضر" على كفرسوم بنتيجة 3-1، وسجل رديف "الأصفر" انتصارا على جاره العربي بهدفين نظيفين، ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة تــ23 بدوري الدرجة الأولى، ضمن إستراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.
واستمر فريق اليرموك في تقديم المستوى الفني الجيد، وسجل أعلى نتيجة رقمية في عمر المسابقة حتى الآن، عندما ضرب مرمى فريق صما بخماسية أهداف، واستعاد فريق الهاشمية عافيته محققا الفوز الأول على حساب أم القطين بثلاثية نظيفة، وعلى نفس الدرب تجاوز فريق السرحان نظيره فريق اتحاد الرمثا بنتيجة هدفين لهدف.
وعرف فريق الكرمل طعم الانتصارات والفوز وخطف نقاط مباراته مع جاره فريق الجليل بهدف وحيد وثمين، فيما حسم التعادل بدون أهداف مواجهة عمان FC وجرش، وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتأهل البطل ووصيفه لدوري المحترفين لموسم 2025-2026، وفيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وشهدت مباريات الأسبوع تذبذبا بالمستويات الفنية في ظل عدم اكتمال جاهزية معظم الفرق، في الوقت الذي برزت فيه الفوارق الفنية الكبيرة بين بعض الفرق المشاركة، حيث انعكس ذلك في النتائج المسجلة، ومن المتوقع أن يرتفع المستوى الفني للدوري تدريجيا مع توالي المباريات في ظل ارتفاع معدلات اللياقة والأداء الفردي للاعبين.
الجولة الثانية بشكل عام لم تعطِ الكثير من المؤشرات عن هوية فرق التي تسعى للمنافسة، بعكس ما أعطت مؤشرات تفاوت المستوى الفني بين فرق وأخرى، وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وشهدت مباريات الأسبوع الثاني تسجيل 21 هدفا ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في الدوري الى 36 هدفا بعدما شهد الأسبوع الأول تسجيل 15 هدفا، ويملك فريق اليرموك أقوى خط هجوم بتسجيله 6 اهداف، فما يعد فريق سحاب الأضعف هجوميا حيث لم يسجل لاعبوه في مباراتين أي هدف.
ويعتبر فريقا البقعة وجرش من أقوى الدفاعات في الدوري ولم يدخل مرمى حارسيهما أي هدف، فيما يعد دفاع صما الأضعف بعدما دخل مرماه 6 أهداف.
وبختام الأسبوع الثاني تصدر البقعة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما تملك فرق اليرموك والوحدات تحت 23 وجرش والسرحان ( 4 نقاط)، والهاشمية والحسين إربد تحت 23 والكرمل والجليل وكفرسوم والعربي وصما ( 3 نقاط)، عمان اف سي وأم القطين ( نقطة واحدة)، اتحاد الرمثا وسحاب من دون نقاط.
وتحظى مباريات الدوري بمتابعة جماهيرية مميزة، حيث يحرص جمهور كل فريق على التواجد في المدرجات لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم في ظل فتح الملاعب بالمجان.
وتنطلق منافسات الأسبوع الثالث من الدوري يوم الأحد المقبل، بإقامة 3 مواجهات اثنتان في نفس التوقيت عند الساعة الرابعة مساء، تجمع الأولى جرش والسرحان على ملعب جرش، اتحاد الرمثا مع صما على ملعب الأمير هاشم، فيما يلعب عمان اف سي مع الوحدات عند الساعة السادسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ويشهد يوم الاثنين المقبل مباراتين، كفرسوم مع الهاشمية عند الساعة الرابعة على ملعب الأمير هاشم وفي نفس التوقيت يلتقي أم القطين مع الحسين على ملعب السرحان.
وتتواصل المنافسات يوم الثلاثاء المقبل بلقاء الكرمل مع البقعة عند الرابعة مساء على ملعب الأمير هاشم، واليرموك مع الجليل عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد، وتختتم منافسات الأسبوع بإقامة مباراة واحدة تجمع العربي مع سحاب عند الساعة الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأمير هاشم.

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