البقعة يسجل العلامة الكاملة.. ونتائج سلبية لاتحاد الرمثا وسحاب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - تربع فريق البقعة وحيدا على صدارة فرق دوري أندية الدرجة الأولى في ختام منافسات الأسبوع الثاني، واستحق العلامة الكاملة بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، ليسير بخطوات إيجابية نحو العودة لدوري المحترفين، لكنه يحتاج لجهد كبير وفترة زمنية طويلة في ظل خوض كل فريق 15 مباراة
في الدوري.
وحملت منافسات الأسبوع الثاني انتصارين مهمين لفريقي الوحدات والحسين إربد لفئة تحت 23 عاما، علما أن مباريات
الوحدات والحسين لن يتم احتساب نتائج مبارياتهما لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، حيث فاز رديف "الأخضر" على كفرسوم بنتيجة 3-1، وسجل رديف "الأصفر" انتصارا على جاره العربي بهدفين نظيفين، ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة تــ23 بدوري الدرجة الأولى، ضمن إستراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.
واستمر فريق اليرموك في تقديم المستوى الفني الجيد، وسجل أعلى نتيجة رقمية في عمر المسابقة حتى الآن، عندما ضرب مرمى فريق صما بخماسية أهداف، واستعاد فريق الهاشمية عافيته محققا الفوز الأول على حساب أم القطين بثلاثية نظيفة، وعلى نفس الدرب تجاوز فريق السرحان نظيره فريق اتحاد الرمثا بنتيجة هدفين لهدف.
وعرف فريق الكرمل طعم الانتصارات والفوز وخطف نقاط مباراته مع جاره فريق الجليل بهدف وحيد وثمين، فيما حسم التعادل بدون أهداف مواجهة عمان FC وجرش، وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، إذ يتأهل البطل ووصيفه لدوري المحترفين لموسم 2025-2026، وفيما يهبط صاحبا المركزين الأخيرين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وشهدت مباريات الأسبوع تذبذبا بالمستويات الفنية في ظل عدم اكتمال جاهزية معظم الفرق، في الوقت الذي برزت فيه الفوارق الفنية الكبيرة بين بعض الفرق المشاركة، حيث انعكس ذلك في النتائج المسجلة، ومن المتوقع أن يرتفع المستوى الفني للدوري تدريجيا مع توالي المباريات في ظل ارتفاع معدلات اللياقة والأداء الفردي للاعبين.
الجولة الثانية بشكل عام لم تعطِ الكثير من المؤشرات عن هوية فرق التي تسعى للمنافسة، بعكس ما أعطت مؤشرات تفاوت المستوى الفني بين فرق وأخرى، وبحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
وشهدت مباريات الأسبوع الثاني تسجيل 21 هدفا ليرتفع عدد الأهداف المسجلة في الدوري الى 36 هدفا بعدما شهد الأسبوع الأول تسجيل 15 هدفا، ويملك فريق اليرموك أقوى خط هجوم بتسجيله 6 اهداف، فما يعد فريق سحاب الأضعف هجوميا حيث لم يسجل لاعبوه في مباراتين أي هدف.
ويعتبر فريقا البقعة وجرش من أقوى الدفاعات في الدوري ولم يدخل مرمى حارسيهما أي هدف، فيما يعد دفاع صما الأضعف بعدما دخل مرماه 6 أهداف.
وبختام الأسبوع الثاني تصدر البقعة الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما تملك فرق اليرموك والوحدات تحت 23 وجرش والسرحان ( 4 نقاط)، والهاشمية والحسين إربد تحت 23 والكرمل والجليل وكفرسوم والعربي وصما ( 3 نقاط)، عمان اف سي وأم القطين ( نقطة واحدة)، اتحاد الرمثا وسحاب من دون نقاط.
وتحظى مباريات الدوري بمتابعة جماهيرية مميزة، حيث يحرص جمهور كل فريق على التواجد في المدرجات لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم في ظل فتح الملاعب بالمجان.
وتنطلق منافسات الأسبوع الثالث من الدوري يوم الأحد المقبل، بإقامة 3 مواجهات اثنتان في نفس التوقيت عند الساعة الرابعة مساء، تجمع الأولى جرش والسرحان على ملعب جرش، اتحاد الرمثا مع صما على ملعب الأمير هاشم، فيما يلعب عمان اف سي مع الوحدات عند الساعة السادسة مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ويشهد يوم الاثنين المقبل مباراتين، كفرسوم مع الهاشمية عند الساعة الرابعة على ملعب الأمير هاشم وفي نفس التوقيت يلتقي أم القطين مع الحسين على ملعب السرحان.
وتتواصل المنافسات يوم الثلاثاء المقبل بلقاء الكرمل مع البقعة عند الرابعة مساء على ملعب الأمير هاشم، واليرموك مع الجليل عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد، وتختتم منافسات الأسبوع بإقامة مباراة واحدة تجمع العربي مع سحاب عند الساعة الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأمير هاشم.
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