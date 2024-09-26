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شباب الحسين يواصل سرد حكاية ألقاب الطائرة.. وإشادة بتكريم الرواد

9/26/2024 2:59:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- واصل فريق شباب الحسين سرده لحكاية سطوته على ألقاب الطائرة المحلية، بعد أن أضاف اللقب الثالث في منافسات الموسم الحالي، باحتفاظه بلقب كأس الأردن عن جدارة واستحقاق، وسبقه بضم لقبي السوبر ودرع الاتحاد، وهو الفريق الذي يدافع عن جميع كؤوس الألقاب المحلية، فيما حل عيرا وصيفا "كلاكيت مرة ثالثة".
وقال المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود: "هدفنا واضح منذ بداية الموسم، والذي عرضناه أمام مجلس الإدارة خلال اجتماعها مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ووجهنا بوصلتنا نحو ضم جميع ألقاب الموسم الحالي، في حملة الدفاع عن الكؤوس التي حملناها بالموسم الماضي، ونشكر مجلس إدارة النادي والشركة الراعية – دار الدواء- على وقفتها ودعمها، والأهم الالتزام والمستوى الراقي من قبل جميع اللاعبين الذين أحييهم على هذه المستويات".
وأضاف: "طبعا يتقدم كلامي احترام المنافسين جميعا، ونادي عيرا المجتهد والذي نافسنا على الألقاب في الموسم الماضي، وهو الذي يضم أسماء كبيرة على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، ولعل قوة لقاء الكأس تمهد الطريق أمام دوري استثنائي تنافسي، خاصة في ظل تعزيز الفرق لصفوفها بالمحترفين واللاعبين الفلسطينيين المميزين، إلا أن شباب الحسين ينظر في هذا الموسم إلى رباعية ألقاب منافسات الصالات والشاطئية".
وفي السياق ذاته، أهدى قائد فريق شباب الحسين خالد أبو مشرف اللقب الثالث إلى جماهير النادي الوفية، مشيرا إلى جهود الجهاز الفني وزملائه اللاعبين ودعم واهتمام مجلس الإدارة والشركة الراعية في تحقيق الإنجاز، منوها إلى أن فريق شباب الحسين تغلفه الروح الأسرية، والمعنويات العالية والتجانس بين أسماء الخبرة والشباب".
وتابع: "لكل مجتهد نصيب، اجتهدت مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة، في تقديم المواهب والخامات عاما بعد عام، وتوليفة الفريق التي تحمل المزيج المتزن، المنسجم والمتناغم ضمن النهج الفني في الإحلال والتجديد، ما يمنحنا القوة بالبقاء فوق منصات التتويح، طبعا نحترم طموحات ومساعي الفرق المتنافسة، وأتوقع أن تمر مباريات الدوري على صفيح ساخن، في ظل ما نتابعه من استعدادات وتعزيزات للمنافسين، ولن نتنازل في الفريق الشبابي عن الاحتفاظ بلقب الدوري، وضم جميع ألقاب الموسم المحلي".
وعن حركته عند استلام الكأس بإبراز الرقم الذي يحمله "9"، أجاب: "رسالة واضحة أن شباب الحسين يحمل لقب كأس الأردن للمرة التاسعة في تاريخه، أحاكي فيها نجوم الزمن الجميل والجيل الحالي، تاكيدا لاستمرار تعاقب الأجيال الشبابية في مسيرة الألقاب المحلية المتعاقبة من جيل إلى آخر، حيث سبق لشباب الحسين أن توج بلقب كأس الأردن 8 مرات في الأعوام، 1978، 1983، 1984، 2014، 2015، 2017، 2019 و2023".
من جهة أخرى، بارك المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبوحميد لشباب الحسين تتويجه باللقب، وللاعبي فريقه على الأداء الرجولي المتصاعد، شارحا: "نبارك لشباب الحسين الذي يضم توليفة منسجمة ومتوازنة منذ سنوات، في الوقت الذي أحيي فيه لاعبي فريق عيرا وما يضمه من أسماء الخبرة والشباب، والأداء الرجولي المتصاعد، الذي يشير إلى أن الفريق سيكون بإذن الله شكلا ثانيا في منافسات الدوري التي باتت على الأبواب، ونوجه بوصلتنا نحو المنافسة على اللقب في ظل دعم مجلس إدارة النادي، وووقفة جماهير النادي الوفية".
تكريم الرواد
طغت على المشهد النهائي من مسابقة كأس الأردن، اللفتة الكريمة من اتحاد الكرة الطائرة، بتكريم الرواد ممن قدموا الكثير للطائرة الأردنية، ومساهماتهم في إثراء اللعبة إداريا وفنيا واللاعبين، والتي حظيت بإشادة واسعة من قبل المتابعين والمهتمين، ولاقت صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كرم الاتحاد كلا من: لاعب شباب الحسين والمنتخب الوطني سابقا منصور أبوحليمة، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مسؤول نشاط الكرة الطائرة الأسبق عبدالعظيم دقماق، والذي تواجد إداريا للمنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، وهو والد لاعبي شباب الحسين والمنتخب الوطني السابقين علاء ومحمد دقماق.
وحول هذه اللفتة الكريمة من اتحاد الكرة الطائرة، قال نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات: "نعتز بالرواد، وهذه اللفتة التي ستتواصل خلال مراسم التتويج في نهائيات مختلف البطولات المحلية للرجال والسيدات، تأتي تأكيدا للاعتزاز بجهود وأفكار وخدمات هذه الأسماء الكبيرة للطائرة الأردنية، من خلال أنديتهم والمنتخبات الوطنية، ولنقول لهم شكرا على ما قدمتموه لرفعة اللعبة، ونحن نكمل المشوار لتحقيق المصلحة الوطنية".

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