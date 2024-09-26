شباب الحسين يواصل سرد حكاية ألقاب الطائرة.. وإشادة بتكريم الرواد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- واصل فريق شباب الحسين سرده لحكاية سطوته على ألقاب الطائرة المحلية، بعد أن أضاف اللقب الثالث في منافسات الموسم الحالي، باحتفاظه بلقب كأس الأردن عن جدارة واستحقاق، وسبقه بضم لقبي السوبر ودرع الاتحاد، وهو الفريق الذي يدافع عن جميع كؤوس الألقاب المحلية، فيما حل عيرا وصيفا "كلاكيت مرة ثالثة".
وقال المدير الفني لفريق شباب الحسين وليد العسود: "هدفنا واضح منذ بداية الموسم، والذي عرضناه أمام مجلس الإدارة خلال اجتماعها مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ووجهنا بوصلتنا نحو ضم جميع ألقاب الموسم الحالي، في حملة الدفاع عن الكؤوس التي حملناها بالموسم الماضي، ونشكر مجلس إدارة النادي والشركة الراعية – دار الدواء- على وقفتها ودعمها، والأهم الالتزام والمستوى الراقي من قبل جميع اللاعبين الذين أحييهم على هذه المستويات".
وأضاف: "طبعا يتقدم كلامي احترام المنافسين جميعا، ونادي عيرا المجتهد والذي نافسنا على الألقاب في الموسم الماضي، وهو الذي يضم أسماء كبيرة على مستوى الجهاز الفني واللاعبين، ولعل قوة لقاء الكأس تمهد الطريق أمام دوري استثنائي تنافسي، خاصة في ظل تعزيز الفرق لصفوفها بالمحترفين واللاعبين الفلسطينيين المميزين، إلا أن شباب الحسين ينظر في هذا الموسم إلى رباعية ألقاب منافسات الصالات والشاطئية".
وفي السياق ذاته، أهدى قائد فريق شباب الحسين خالد أبو مشرف اللقب الثالث إلى جماهير النادي الوفية، مشيرا إلى جهود الجهاز الفني وزملائه اللاعبين ودعم واهتمام مجلس الإدارة والشركة الراعية في تحقيق الإنجاز، منوها إلى أن فريق شباب الحسين تغلفه الروح الأسرية، والمعنويات العالية والتجانس بين أسماء الخبرة والشباب".
وتابع: "لكل مجتهد نصيب، اجتهدت مدرسة شباب الحسين للكرة الطائرة، في تقديم المواهب والخامات عاما بعد عام، وتوليفة الفريق التي تحمل المزيج المتزن، المنسجم والمتناغم ضمن النهج الفني في الإحلال والتجديد، ما يمنحنا القوة بالبقاء فوق منصات التتويح، طبعا نحترم طموحات ومساعي الفرق المتنافسة، وأتوقع أن تمر مباريات الدوري على صفيح ساخن، في ظل ما نتابعه من استعدادات وتعزيزات للمنافسين، ولن نتنازل في الفريق الشبابي عن الاحتفاظ بلقب الدوري، وضم جميع ألقاب الموسم المحلي".
وعن حركته عند استلام الكأس بإبراز الرقم الذي يحمله "9"، أجاب: "رسالة واضحة أن شباب الحسين يحمل لقب كأس الأردن للمرة التاسعة في تاريخه، أحاكي فيها نجوم الزمن الجميل والجيل الحالي، تاكيدا لاستمرار تعاقب الأجيال الشبابية في مسيرة الألقاب المحلية المتعاقبة من جيل إلى آخر، حيث سبق لشباب الحسين أن توج بلقب كأس الأردن 8 مرات في الأعوام، 1978، 1983، 1984، 2014، 2015، 2017، 2019 و2023".
من جهة أخرى، بارك المدير الفني لفريق عيرا يوسف أبوحميد لشباب الحسين تتويجه باللقب، وللاعبي فريقه على الأداء الرجولي المتصاعد، شارحا: "نبارك لشباب الحسين الذي يضم توليفة منسجمة ومتوازنة منذ سنوات، في الوقت الذي أحيي فيه لاعبي فريق عيرا وما يضمه من أسماء الخبرة والشباب، والأداء الرجولي المتصاعد، الذي يشير إلى أن الفريق سيكون بإذن الله شكلا ثانيا في منافسات الدوري التي باتت على الأبواب، ونوجه بوصلتنا نحو المنافسة على اللقب في ظل دعم مجلس إدارة النادي، وووقفة جماهير النادي الوفية".
تكريم الرواد
طغت على المشهد النهائي من مسابقة كأس الأردن، اللفتة الكريمة من اتحاد الكرة الطائرة، بتكريم الرواد ممن قدموا الكثير للطائرة الأردنية، ومساهماتهم في إثراء اللعبة إداريا وفنيا واللاعبين، والتي حظيت بإشادة واسعة من قبل المتابعين والمهتمين، ولاقت صدى واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كرم الاتحاد كلا من: لاعب شباب الحسين والمنتخب الوطني سابقا منصور أبوحليمة، وعضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مسؤول نشاط الكرة الطائرة الأسبق عبدالعظيم دقماق، والذي تواجد إداريا للمنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، وهو والد لاعبي شباب الحسين والمنتخب الوطني السابقين علاء ومحمد دقماق.
وحول هذه اللفتة الكريمة من اتحاد الكرة الطائرة، قال نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات: "نعتز بالرواد، وهذه اللفتة التي ستتواصل خلال مراسم التتويج في نهائيات مختلف البطولات المحلية للرجال والسيدات، تأتي تأكيدا للاعتزاز بجهود وأفكار وخدمات هذه الأسماء الكبيرة للطائرة الأردنية، من خلال أنديتهم والمنتخبات الوطنية، ولنقول لهم شكرا على ما قدمتموه لرفعة اللعبة، ونحن نكمل المشوار لتحقيق المصلحة الوطنية".
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