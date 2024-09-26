إثارة متواصلة في منافسات بطولة درع الاتحاد للمصارعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تتواصل اليوم منافسات بطولة درع الاتحاد للمصارعة الرومانية والحرة للفئات العمرية تحت 12 و15 و17 عاما، والتي تقام فعالياتها في صالة اليرموك الخاصة باتحاد المصارعة في مدينة الحسين للشباب.
وتشهد البطولة مشاركة قياسية لنحو 200 لاعب
يمثلون مختلف الأندية والمراكز، وذلك في إطار مساع لاتحاد المصارعة لاستكشاف اللاعبين وزيادة القاعدة.
واختتمت أمس منافسات الفئة تحت 12 عاما، على أن تقام اليوم منافسات الفئة تحت 15 عاما، فيما تختتم البطولة غدا، بإقامة منافسات تحت 17 عاما.
في المقابل، بحث رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة في زيارته الأخيرة إلى شركة العلاونة للصرافة، والتي التقى خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة أيمن محمد العلاونة وبحضور عضو الاتحاد العربي صالح زريقات، سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين والتي شهدت مفاوضات إيجابية حول إبرام الشراكات الاستراتيجية المستقبلية بين اتحاد المصارعة والشركة المصرفية.
وأنهى المنتخب الوطني للمصارعة الحرة مؤخرا، مشاركته في بطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 23 عاما، بحلوله ثامنا في المجموع العام برصيد 26 نقطة، وضم الوفد الأردني كلا من: مدرب المنتخب الوطني رمزي المرافي والمعالجة سفيتلانا، إلى جانب اللاعبين: عبد الكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، زيد اسحاق (وزن تحت 65 كغم)، وصهيب المرافي (وزن تحت 61 كغم).
إلى ذلك، يتأهب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والسيدات، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية للفئة تحت 17 عاما، والتي تبدأ غدا في العاصمة "وارسو" وتستمر إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وترأست عضو اتحاد المصارعة إسراء جمعة الوفد الأردني المشارك، والذي يضم كلا من: مدير الاتحاد عبدالعزيز طمليه، الإدارية رنا طاهر، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر، واللاعبين: علي أبو نصير، أوس سميح، آدم وجيه، عمرو أبو رميله، سند ناغوج، سلطان المزايدة وزيد ناغوج، ومدرب السيدات رائد القيسي، واللاعبات: تقى يزن، قطر الندى وليان القواسمة.
كما يستعد اللاعب السابق والمدرب الوطني يحيى أبو طبيخ واللاعب السابق ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، للمشاركة في بطولة العالم للماسترز "الأساتذة"، والتي تنطلق في كرواتيا، 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
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