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إثارة متواصلة في منافسات بطولة درع الاتحاد للمصارعة

9/26/2024 2:59:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتواصل اليوم منافسات بطولة درع الاتحاد للمصارعة الرومانية والحرة للفئات العمرية تحت 12 و15 و17 عاما، والتي تقام فعالياتها في صالة اليرموك الخاصة باتحاد المصارعة في مدينة الحسين للشباب.
وتشهد البطولة مشاركة قياسية لنحو 200 لاعب يمثلون مختلف الأندية والمراكز، وذلك في إطار مساع لاتحاد المصارعة لاستكشاف اللاعبين وزيادة القاعدة.
واختتمت أمس منافسات الفئة تحت 12 عاما، على أن تقام اليوم منافسات الفئة تحت 15 عاما، فيما تختتم البطولة غدا، بإقامة منافسات تحت 17 عاما.
في المقابل، بحث رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة في زيارته الأخيرة إلى شركة العلاونة للصرافة، والتي التقى خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة أيمن محمد العلاونة وبحضور عضو الاتحاد العربي صالح زريقات، سبل تعزيز العلاقات بين الطرفين والتي شهدت مفاوضات إيجابية حول إبرام الشراكات الاستراتيجية المستقبلية بين اتحاد المصارعة والشركة المصرفية.
وأنهى المنتخب الوطني للمصارعة الحرة مؤخرا، مشاركته في بطولة رومانيا الدولية للفئة تحت 23 عاما، بحلوله ثامنا في المجموع العام برصيد 26 نقطة، وضم الوفد الأردني كلا من: مدرب المنتخب الوطني رمزي المرافي والمعالجة سفيتلانا، إلى جانب اللاعبين: عبد الكريم أبو دعيج (وزن تحت 92 كغم)، زيد اسحاق (وزن تحت 65 كغم)، وصهيب المرافي (وزن تحت 61 كغم).
إلى ذلك، يتأهب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية والسيدات، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية للفئة تحت 17 عاما، والتي تبدأ غدا في العاصمة "وارسو" وتستمر إلى 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وترأست عضو اتحاد المصارعة إسراء جمعة الوفد الأردني المشارك، والذي يضم كلا من: مدير الاتحاد عبدالعزيز طمليه، الإدارية رنا طاهر، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية إبراهيم عرعر، واللاعبين: علي أبو نصير، أوس سميح، آدم وجيه، عمرو أبو رميله، سند ناغوج، سلطان المزايدة وزيد ناغوج، ومدرب السيدات رائد القيسي، واللاعبات: تقى يزن، قطر الندى وليان القواسمة.
كما يستعد اللاعب السابق والمدرب الوطني يحيى أبو طبيخ واللاعب السابق ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي صالح زريقات، للمشاركة في بطولة العالم للماسترز "الأساتذة"، والتي تنطلق في كرواتيا، 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

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