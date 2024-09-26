10 فرق تشارك في بطولة كأس الأردن لكرة اليد والاتحاد يحدد المواعيد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنطلق اعتبارا من يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد، والتي يقيمها اتحاد اللعبة بمشاركة الفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية لموسم 2024، والتي تقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، يلتقي في الدور الأول فريقا كفرنجة والكتة، ويلتقي ساكب والعربي، ويلتقي وادي السير والسلط.
وفي الدور الثاني الذي يقام يوم 22 من ذات الشهر، يلتقي يرموك البقعة مع الفائز من لقاء كفرنجة والكتة، ويلتقي الأهلي مع الفائز من لقاء ساكب والعربي، ويلتقي يرموك الشونة مع كفرسوم.
ويقام الدور قبل النهائي يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما تقام المباراة النهائية يوم 12 من ذات الشهر، حيث سيتم تحديد مكانها لاحقا.
ويذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأردن بعد أن حقق الفوز في المباراة النهائية على منافسه فريق النادي الأهلي.
وتعتبر بطولة كأس الأردن، والتي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد البطولة الرسمية الثانية بعد الدوري، والتي اعتاد الاتحاد الأردني على تنظيمها سنويا بمشاركة الفرق المصنفة بأندية الدرجتين الأولى والثانية.
من ناحية أخرى تبدأ اعتبارا من يوم غد السبت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، بمشاركة سبعة فرق هي السلط والأهلي والعربي والكتة وكفرنجة وساكب وكفرسوم، وتقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين الذهاب والإياب، حيث يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة وعند الساعة السابعة مساء فريقا الأهلي والكتة، بينما تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرنجة وساكب.
وكان الاتحاد الأردني قد أصدر البرنامج الكامل للدوري، في الوقت الذي اتخذ فيه كافة الترتيبات الفنية والإدارية لإنجاح لقاءاته، مثلما خصص جوائز مالية للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، إلى جانب تخصيص حوافز مالية لكافة الفرق المشاركة.
ويذكر أن فريق النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري، في الوقت الذي يغيب عنه هذا الموسم فريق الحسين إربد بعد قرار إدارة النادي تجميد اللعبة.
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