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10 فرق تشارك في بطولة كأس الأردن لكرة اليد والاتحاد يحدد المواعيد

9/26/2024 2:59:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنطلق اعتبارا من يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل منافسات بطولة كأس الأردن لكرة اليد، والتي يقيمها اتحاد اللعبة بمشاركة الفرق المصنفة بالدرجتين الأولى والثانية لموسم 2024، والتي تقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
وحسب القرعة التي سحبت في وقت سابق، يلتقي في الدور الأول فريقا كفرنجة والكتة، ويلتقي ساكب والعربي، ويلتقي وادي السير والسلط.
وفي الدور الثاني الذي يقام يوم 22 من ذات الشهر، يلتقي يرموك البقعة مع الفائز من لقاء كفرنجة والكتة، ويلتقي الأهلي مع الفائز من لقاء ساكب والعربي، ويلتقي يرموك الشونة مع كفرسوم.
ويقام الدور قبل النهائي يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما تقام المباراة النهائية يوم 12 من ذات الشهر، حيث سيتم تحديد مكانها لاحقا.
ويذكر أن فريق السلط هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأردن بعد أن حقق الفوز في المباراة النهائية على منافسه فريق النادي الأهلي.
وتعتبر بطولة كأس الأردن، والتي تحمل اسم الراحل نظمي السعيد البطولة الرسمية الثانية بعد الدوري، والتي اعتاد الاتحاد الأردني على تنظيمها سنويا بمشاركة الفرق المصنفة بأندية الدرجتين الأولى والثانية.
من ناحية أخرى تبدأ اعتبارا من يوم غد السبت منافسات دوري أندية الدرجة الأولى، بمشاركة سبعة فرق هي السلط والأهلي والعربي والكتة وكفرنجة وساكب وكفرسوم، وتقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين الذهاب والإياب، حيث يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي بذات الصالة وعند الساعة السابعة مساء فريقا الأهلي والكتة، بينما تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد المواجهة التي تجمع بين فريقي كفرنجة وساكب.
وكان الاتحاد الأردني قد أصدر البرنامج الكامل للدوري، في الوقت الذي اتخذ فيه كافة الترتيبات الفنية والإدارية لإنجاح لقاءاته، مثلما خصص جوائز مالية للفرق الحاصلة على المراكز الأولى، إلى جانب تخصيص حوافز مالية لكافة الفرق المشاركة.
ويذكر أن فريق النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري، في الوقت الذي يغيب عنه هذا الموسم فريق الحسين إربد بعد قرار إدارة النادي تجميد اللعبة.

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