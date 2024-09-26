منتخب الشباب يتطلع لتجاوز سنغافورة بالتصفيات الآسيوية اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- شكل الفوز العريض الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم
تحت 20 عاما، في افتتاح مشواره بتصفيات كأس آسيا لحساب المجموعة العاشرة، والذي جاء على منتخب
هونج بسبعة أهداف دون مقابل، حافزا للمنتخب في بحثه عن التأهل لنهائيات كأس آسيا.
ويلتقي منتخب الشباب اليوم مع نظيره السنغافوري عند الساعة الثامنة مساء على ستاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التي تضم أيضا المنتخب القطري، في سبيل بحث المنتخبات المتنافسة على بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية. وقدم "الشباب" مستوى مميزا في أول ظهور له بالتصفيات، بعد أن سجل فوزا عريضا بسبعة أهداف جاءت عبر 7 لاعبين، وهم: عودة الفاخوري، محمود ذيب، عبد الرحمن الخضور، إبراهيم صبرة، عمر خضر، محمد طه وأنس الخب.
ويأمل المدير الفني للمنتخب الوطني بيتر ماينديرسما مع لاعبيه، طي صفحة الفوز المهم والكبير في بداية المشوار، والذي أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في التصفيات رغم خوضها خارج الديار، والتركيز على بقية المباريات التي ستحدد مصير المنتخب.
وتنوعت خطورة المنتخب في اللقاء الأول بتسجيل الأهداف من خلال طرق متنوعة وعبر لاعبين من مختلف المراكز، حيث أظهر اللاعبون التزاما تكتيكيا عالي المستوى، وهو ما ساهم في ارتفاع سقف التوقعات لدى الشارع الرياضي بقدرة المنتخب الذهاب بعيدا في النهائيات القارية لاحقا.
ويعتمد ماينديرسما في تشكيلته الأساسية على كل من سلامة سلمان، محمد طه، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، يوسف المقابلة، صالح فريج، عز الدين أبو السعود، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، عودة الفاخوري وإبراهيم صبرة.
وبدوره، يتطلع منتخب سنغافورة بقيادة المدرب محمد فادزوحسني، تعويض الخسارة التي تلقاها فريقه في الجولة الأولى أمام المنتخب القطري بثلاثية نظيفة، ومحاولة البقاء على حظوظه بالمنافسة على بطاقة التأهل رغم صعوبة المهمة.
ويبرز من منتخب سنغافورة كل من محمد إروان، راؤول سوهايمي، محمد إكرام، فيروز فازلي، ماركو موسيس، ساير نظام الدين، جونان تان، ساهو جارف، إريان فاندي، تان لوكا وكيان جاريد.
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته بالتصفيات بلقاء المنتخب القطري مساء بعد غد الأحد على ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل بشكل مباشر إلى النهائيات الآسيوية التي ستقام في الصين خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، فيما تتأهل أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات العشر في التصفيات.
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