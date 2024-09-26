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منتخب الشباب يتطلع لتجاوز سنغافورة بالتصفيات الآسيوية اليوم

9/26/2024 2:59:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- شكل الفوز العريض الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما، في افتتاح مشواره بتصفيات كأس آسيا لحساب المجموعة العاشرة، والذي جاء على منتخب هونج بسبعة أهداف دون مقابل، حافزا للمنتخب في بحثه عن التأهل لنهائيات كأس آسيا.
ويلتقي منتخب الشباب اليوم مع نظيره السنغافوري عند الساعة الثامنة مساء على ستاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التي تضم أيضا المنتخب القطري، في سبيل بحث المنتخبات المتنافسة على بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية. وقدم "الشباب" مستوى مميزا في أول ظهور له بالتصفيات، بعد أن سجل فوزا عريضا بسبعة أهداف جاءت عبر 7 لاعبين، وهم: عودة الفاخوري، محمود ذيب، عبد الرحمن الخضور، إبراهيم صبرة، عمر خضر، محمد طه وأنس الخب.
ويأمل المدير الفني للمنتخب الوطني بيتر ماينديرسما مع لاعبيه، طي صفحة الفوز المهم والكبير في بداية المشوار، والذي أعطى اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في التصفيات رغم خوضها خارج الديار، والتركيز على بقية المباريات التي ستحدد مصير المنتخب.
وتنوعت خطورة المنتخب في اللقاء الأول بتسجيل الأهداف من خلال طرق متنوعة وعبر لاعبين من مختلف المراكز، حيث أظهر اللاعبون التزاما تكتيكيا عالي المستوى، وهو ما ساهم في ارتفاع سقف التوقعات لدى الشارع الرياضي بقدرة المنتخب الذهاب بعيدا في النهائيات القارية لاحقا.
ويعتمد ماينديرسما في تشكيلته الأساسية على كل من سلامة سلمان، محمد طه، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، يوسف المقابلة، صالح فريج، عز الدين أبو السعود، عبد الرحمن الخضور، محمود ذيب، عودة الفاخوري وإبراهيم صبرة.
وبدوره، يتطلع منتخب سنغافورة بقيادة المدرب محمد فادزوحسني، تعويض الخسارة التي تلقاها فريقه في الجولة الأولى أمام المنتخب القطري بثلاثية نظيفة، ومحاولة البقاء على حظوظه بالمنافسة على بطاقة التأهل رغم صعوبة المهمة.
ويبرز من منتخب سنغافورة كل من محمد إروان، راؤول سوهايمي، محمد إكرام، فيروز فازلي، ماركو موسيس، ساير نظام الدين، جونان تان، ساهو جارف، إريان فاندي، تان لوكا وكيان جاريد.
ويختتم المنتخب الوطني مشاركته بالتصفيات بلقاء المنتخب القطري مساء بعد غد الأحد على ستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، علما بأن متصدر المجموعة يتأهل بشكل مباشر إلى النهائيات الآسيوية التي ستقام في الصين خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، فيما تتأهل أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني من بين المجموعات العشر في التصفيات.

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