الفيصلي يخشى صحوة العقبة.. وشباب الأردن يستقبل الصريح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يخشى فريق الفيصلي استمرار صحوة منافسه شباب العقبة، ومحاولة خطف النقاط الثلاث لاستعادة توزانه في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي سيحتضنه ستاد عمان الدولي عند الساعة 8.45 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.
ويتطلع فريق الفيصلي لكسر سلسلة التعادلات التي حققها خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري، بعد تعادله في 4 مباريات
من أصل 5 خاضها حتى الآن، الأمر الذي أبعد الفريق عن مراكز المقدمة وأفقده 8 نقاط في النصف الأول من مرحلة الذهاب.
وكان شباب العقبة قد حقق فوزه الأول والوحيد حتى الآن ببطولة الدوري
على حساب فريق السلط بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ما أعطى الفريق دفعة معنوية
وفي لقاء الجريحان، يلتقي شباب الأردن والصريح على ستاد البتراء عند الساعة السادسة مساء، في مواجهة يتطلع من خلالها كل فريق تعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية.
وأقيمت أمس أول مباراتين لحساب الجولة نفسها، حيث واجه مغير السرحان نظيره الرمثا على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما واجه الوحدات نظيره الأهلي على ستاد عمان الدولي.
وتختتم مباريات الجولة غدا بمواجهتين، حيث يستقبل السلط على ملعبه نظيره الحسين إربد عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يلتقي معان والجزيرة عند الساعة الثامنة مساء على ستاد الأمير محمد.
الفيصلي × شباب العقبة
يجد الفيصلي عادة صعوبة في مواجهة شباب العقبة وتحديدا على أرضية ستاد عمان، حيث لم ينجح "الأزرق" بالفوز على منافسه إطلاقا في هذا الملعب ببطولة الدوري، وآخرها ذهاب الموسم الماضي والتعادل بدون أهداف، فيما تميل الكفة لصالح الفيصلي بالمواجهات التاريخية بينهما بالفوز في 5 مناسبات، مقابل فوز العقبة 3 مرات، والتعادل في 4 مواجهات.
ويتطلع الفيصلي مع مدربه رأفت محمد في تجاوز التعثر الجديد الذي لحق بالفريق في الجولة الماضية بالتعادل في الديربي أمام الوحدات، حيث تعد الفرصة المثالية لـ "الأزرق" لمصالحة جماهيره قبل فترة التوقف الدولي، إذ إن الفريق يملك 7 نقاط ويتواجد في منتصف الترتيب.
ويعول الفيصلي في تشكيلته الأساسية على كل من نور الدين بني عطية، سالم العجالين، براء مرعي، حسام أبو الذهب، مصعب البطاط، خالد زكريا، محمد كحلان، عمر هاني، أحمد العرسان، أمادو موتاري وسيمون ديديو.
وعلى الطرف المقابل، يتطلع العقبة لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفا على الفيصلي، إلى جانب تسجيل نتيجة إيجابية جديدة، بعد أن جمع 3 نقاط فقط من أصل 5 مباريات، ويحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير على سلم الترتيب.
ويعتمد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود في تشكيلته الأساسية على كل من أصيل الصياحين، محمد هشام، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، عبد الحكيم أبو بكر، خالد العسولي، سيف الطاهر، قصي دواهدة، محمد أبو طه، عبد الرحمن الزغابية وأمادو ساني.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة مروان السماعيل، المساعد الأول حمزة أبو عبيد، المساعد الثاني قصي الشمايلة، والحكم الرابع محمد الكوفحي.
شباب الأردن × الصريح
يدخل شباب الأردن اللقاء وعينه على تعويض سلسلة النتائج السلبية التي ضربت الفريق في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة القاسية أمام الأهلي في الدقائق الأخيرة في الجولة الماضية، ما جعل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب رائد عساف مطالبا بعمل أكبر لتصويب الأوضاع قبل فوات الأوان.
وجمع شباب الأردن 4 نقاط من 5 مباريات، وهو رصيد نقطي غير محفز للفريق الذي يحاول جاهدا في احتلال مراكز أفضل بعد جملة التعاقدات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الماضية، فيما يغيب عن الفريق 3 لاعبين بسبب التحاقهم بمنتخب الشباب وهم سلامة سلمان، محمد طه وصلاح الدين الفراش، إلى جانب حرمان خالد عصام، وأحمد طنوس بداعي الإصابة.
ويبرز في قائمة فريق شباب الأردن كل من رشيد رفيد، ورد البري، أحمد أيمن، رواد أبو خيزران، محمد ذيب، عون المحارمة، ثائر الديرباني، حمزة النعيم، عمر سريوة، زيد الأصفر وعبد المالك مفتاحي.
وبدوره، يتطلع الصريح الذي يملك 5 نقاط، في العودة للمسار الصحيح، بعد غياب الفوز عنه في الجولات الثلاث الماضية، وهو ما يضع الفريق بموقف صعب في حال استمرار النتائج السلبية، التي قد تعيد الفريق سريعا لدوري الدرجة الأولى، في ظل ارتفاع عدد الفرق الهابطة لـ"المظاليم" إلى 4 فرق مع نهاية الموسم الحالي.
وتتنوع خيارات المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية تتمثل بكل من خالد الياسين، عدي ارقيبات، علي زكريا، قصي نمر، ياسر الرواشدة، سامح مراعبة، يوسف الرواشدة، أحمد عزام، هذال السرحان، طارق تيم ومحمد العكش.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة صدام عمارة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني صابرين العبادي، الحكم الرابع إسراء مبيضين.
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