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الفيصلي يخشى صحوة العقبة.. وشباب الأردن يستقبل الصريح

9/26/2024 2:59:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يخشى فريق الفيصلي استمرار صحوة منافسه شباب العقبة، ومحاولة خطف النقاط الثلاث لاستعادة توزانه في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي سيحتضنه ستاد عمان الدولي عند الساعة 8.45 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.
ويتطلع فريق الفيصلي لكسر سلسلة التعادلات التي حققها خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري، بعد تعادله في 4 مباريات من أصل 5 خاضها حتى الآن، الأمر الذي أبعد الفريق عن مراكز المقدمة وأفقده 8 نقاط في النصف الأول من مرحلة الذهاب.
وكان شباب العقبة قد حقق فوزه الأول والوحيد حتى الآن ببطولة الدوري على حساب فريق السلط بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ما أعطى الفريق دفعة معنوية
وفي لقاء الجريحان، يلتقي شباب الأردن والصريح على ستاد البتراء عند الساعة السادسة مساء، في مواجهة يتطلع من خلالها كل فريق تعويض الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية.
وأقيمت أمس أول مباراتين لحساب الجولة نفسها، حيث واجه مغير السرحان نظيره الرمثا على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما واجه الوحدات نظيره الأهلي على ستاد عمان الدولي.
وتختتم مباريات الجولة غدا بمواجهتين، حيث يستقبل السلط على ملعبه نظيره الحسين إربد عند الساعة الخامسة والنصف مساء، فيما يلتقي معان والجزيرة عند الساعة الثامنة مساء على ستاد الأمير محمد.
الفيصلي × شباب العقبة
يجد الفيصلي عادة صعوبة في مواجهة شباب العقبة وتحديدا على أرضية ستاد عمان، حيث لم ينجح "الأزرق" بالفوز على منافسه إطلاقا في هذا الملعب ببطولة الدوري، وآخرها ذهاب الموسم الماضي والتعادل بدون أهداف، فيما تميل الكفة لصالح الفيصلي بالمواجهات التاريخية بينهما بالفوز في 5 مناسبات، مقابل فوز العقبة 3 مرات، والتعادل في 4 مواجهات.
ويتطلع الفيصلي مع مدربه رأفت محمد في تجاوز التعثر الجديد الذي لحق بالفريق في الجولة الماضية بالتعادل في الديربي أمام الوحدات، حيث تعد الفرصة المثالية لـ "الأزرق" لمصالحة جماهيره قبل فترة التوقف الدولي، إذ إن الفريق يملك 7 نقاط ويتواجد في منتصف الترتيب.
ويعول الفيصلي في تشكيلته الأساسية على كل من نور الدين بني عطية، سالم العجالين، براء مرعي، حسام أبو الذهب، مصعب البطاط، خالد زكريا، محمد كحلان، عمر هاني، أحمد العرسان، أمادو موتاري وسيمون ديديو.
وعلى الطرف المقابل، يتطلع العقبة لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما يحل ضيفا على الفيصلي، إلى جانب تسجيل نتيجة إيجابية جديدة، بعد أن جمع 3 نقاط فقط من أصل 5 مباريات، ويحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير على سلم الترتيب.
ويعتمد المدير الفني لفريق شباب العقبة رائد الداود في تشكيلته الأساسية على كل من أصيل الصياحين، محمد هشام، صهيب القاضي، عدنان الخطيب، عبد الحكيم أبو بكر، خالد العسولي، سيف الطاهر، قصي دواهدة، محمد أبو طه، عبد الرحمن الزغابية وأمادو ساني.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة مروان السماعيل، المساعد الأول حمزة أبو عبيد، المساعد الثاني قصي الشمايلة، والحكم الرابع محمد الكوفحي.
شباب الأردن × الصريح
يدخل شباب الأردن اللقاء وعينه على تعويض سلسلة النتائج السلبية التي ضربت الفريق في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة القاسية أمام الأهلي في الدقائق الأخيرة في الجولة الماضية، ما جعل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب رائد عساف مطالبا بعمل أكبر لتصويب الأوضاع قبل فوات الأوان.
وجمع شباب الأردن 4 نقاط من 5 مباريات، وهو رصيد نقطي غير محفز للفريق الذي يحاول جاهدا في احتلال مراكز أفضل بعد جملة التعاقدات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الماضية، فيما يغيب عن الفريق 3 لاعبين بسبب التحاقهم بمنتخب الشباب وهم سلامة سلمان، محمد طه وصلاح الدين الفراش، إلى جانب حرمان خالد عصام، وأحمد طنوس بداعي الإصابة.
ويبرز في قائمة فريق شباب الأردن كل من رشيد رفيد، ورد البري، أحمد أيمن، رواد أبو خيزران، محمد ذيب، عون المحارمة، ثائر الديرباني، حمزة النعيم، عمر سريوة، زيد الأصفر وعبد المالك مفتاحي.
وبدوره، يتطلع الصريح الذي يملك 5 نقاط، في العودة للمسار الصحيح، بعد غياب الفوز عنه في الجولات الثلاث الماضية، وهو ما يضع الفريق بموقف صعب في حال استمرار النتائج السلبية، التي قد تعيد الفريق سريعا لدوري الدرجة الأولى، في ظل ارتفاع عدد الفرق الهابطة لـ"المظاليم" إلى 4 فرق مع نهاية الموسم الحالي.
وتتنوع خيارات المدير الفني لفريق الصريح ماهر العجلوني، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية تتمثل بكل من خالد الياسين، عدي ارقيبات، علي زكريا، قصي نمر، ياسر الرواشدة، سامح مراعبة، يوسف الرواشدة، أحمد عزام، هذال السرحان، طارق تيم ومحمد العكش.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة صدام عمارة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني صابرين العبادي، الحكم الرابع إسراء مبيضين.

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