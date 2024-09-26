علماء روس يكتشفون فطريات تساعد في علاج السرطان

MENAFN - Alghad Newspaper)وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة:"وجد علماء من جامعتي الأورال وكازان في روسيا أن بعض أنواع الفطريات يمكن استعمالها في علاجات السرطان، وأظهرت الدراسات التي أجراها العلماء على ذباب الفاكهة أن ذات نشاط مضاد للبكتيريا والسرطان، ولا تؤثر على الخلايا السليمة".



وأضاف البيان:"تبين للعلماء أن نوعين من أنواع فطريات Polypores يمكن استعمالهما لتقليل آثار العلاج الكيميائي للسرطان، ويمكن استعمال أحد أنواع هذه الفطريات كأساس لتطوير عقار مضاد للأورام... وقام العلماء باستخراج مواد من أنواع من الفطريات، مثل Inonotus obliquus، وFomitopsis pinicola، وFomes fomentarius، وGanoderma applanatum، ودرسوا تأثير هذه المواد على ذباب Drosophila melanogaster، وتبين أن هذه المواد يمكن استعمالها في علاج الأورام، ولا تؤثر سلبا على الحمض النووي للخلايا السليمة، لذلك يمكن استعمالها لتطوير علاجات للسرطان".



وحول الموضوع قال الأستاذ المساعد في قسم البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية في جامعة الأورال الروسية، ألكسندر إرموشين:"أظهرت بعض الدراسات أن أنواعا معينة من الفطريات تحوي على مواد مضادة للأكسدة، ومواد مضادة للفيروسات والبكتيريا، ومواد مضادة للسرطانات، لكن تأثيرات هذه المواد لم تتم دراستها بشكل موسع بعد. تستخدم بعض أنواع الفطريات على نطاق واسع في الطب الشعبي في الصين وعدة بلدان أخرى، لكن لايتم استعمالها بشكل كبير في روسيا بعد، وأعتقد أن الفطريات ستصبح في المسقبل مصدرا لاستخلاص المواد اللازمة لتطوير الأدوية".



وأشار إرموشين إلى أن العلماء الروس أجروا دراساتهم على ذباب Drosophila melanogaster كونه يتكاثر بسرعة كبيرة، والأهم من ذلك أن هذا النوع من الذباب لديه جينات قريبة جدا من جينات الثدييات.RT