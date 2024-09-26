Friday, 27 September 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


علماء روس يكتشفون فطريات تساعد في علاج السرطان

9/26/2024 2:59:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم الروسية أن مجموعة من العلماء اكتشفت أنواعا من الفطريات يمكن استعمالها في علاج أمراض السرطان.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة:"وجد علماء من جامعتي الأورال وكازان في روسيا أن بعض أنواع الفطريات يمكن استعمالها في علاجات السرطان، وأظهرت الدراسات التي أجراها العلماء على ذباب الفاكهة أن ذات نشاط مضاد للبكتيريا والسرطان، ولا تؤثر على الخلايا السليمة".


وأضاف البيان:"تبين للعلماء أن نوعين من أنواع فطريات Polypores يمكن استعمالهما لتقليل آثار العلاج الكيميائي للسرطان، ويمكن استعمال أحد أنواع هذه الفطريات كأساس لتطوير عقار مضاد للأورام... وقام العلماء باستخراج مواد من أنواع من الفطريات، مثل Inonotus obliquus، وFomitopsis pinicola، وFomes fomentarius، وGanoderma applanatum، ودرسوا تأثير هذه المواد على ذباب Drosophila melanogaster، وتبين أن هذه المواد يمكن استعمالها في علاج الأورام، ولا تؤثر سلبا على الحمض النووي للخلايا السليمة، لذلك يمكن استعمالها لتطوير علاجات للسرطان".


وحول الموضوع قال الأستاذ المساعد في قسم البيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية في جامعة الأورال الروسية، ألكسندر إرموشين:"أظهرت بعض الدراسات أن أنواعا معينة من الفطريات تحوي على مواد مضادة للأكسدة، ومواد مضادة للفيروسات والبكتيريا، ومواد مضادة للسرطانات، لكن تأثيرات هذه المواد لم تتم دراستها بشكل موسع بعد. تستخدم بعض أنواع الفطريات على نطاق واسع في الطب الشعبي في الصين وعدة بلدان أخرى، لكن لايتم استعمالها بشكل كبير في روسيا بعد، وأعتقد أن الفطريات ستصبح في المسقبل مصدرا لاستخلاص المواد اللازمة لتطوير الأدوية".


وأشار إرموشين إلى أن العلماء الروس أجروا دراساتهم على ذباب Drosophila melanogaster كونه يتكاثر بسرعة كبيرة، والأهم من ذلك أن هذا النوع من الذباب لديه جينات قريبة جدا من جينات الثدييات.RT

MENAFN26092024000072011014ID1108720295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث