الأفلام التي تختار مشاهدتها تقول الكثير عن شخصيتك

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Frontiers in Behavioral Neuroscience ، فإن اختيارك لنوع ما تشاهده مرتبط بكيفية معالجة دماغك للعواطف.



تقول إستر زويكي، المؤلفة الرئيسية للدراسة وطالبة الدكتوراه في علم النفس بجامعة مارتن لوثر هالي فيتنبرغ الألمانية: ((الأفلام رائعة للغاية لأنها لا تصور كل المشاعر الإنسانية فحسب، بل إنها تستحضرها أيضاً. تلعب المشاعر السلبية، مثل الغضب أو الخوف، دوراً محورياً في العديد من الأفلام)).



سألت زويكي وفريقها البحثي 257 شخصاً عن نوع الفيلم المفضل لديهم قبل مسح أدمغتهم باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI). يُظهر هذا التصوير تغيرات تدفق الدم في الدماغ، مما يسمح لاختصاصيي الأشعة بتتبع مناطق الدماغ الأكثر نشاطاً، وفقاً لما ذكره موقع ((فسيولوجي تو داي)).



وأثناء المسح، عُرض على المشاركين وجوه تعبر عن الغضب أو الخوف. وفي الوقت نفسه، راقب الباحثون منطقتين من أدمغتهم: اللوزة الدماغية، المسؤولة عن معالجة المشاعر، والنواة المتكئة، مركز المكافأة في الدماغ. ما رأوه كان تبايناً مذهلاً في نشاط الدماغ بين محبي أنواع الأفلام المختلفة.



قد أظهر عشاق الحركة والأكشن أقوى الاستجابات في منطقتي الدماغ. فلم يشعروا فقط بالتحفيز الشديد عند رؤية المشاعر السلبية (كما يظهر من نشاط اللوزة الدماغية)، بل شعروا أيضاً بأن هذا التحفيز مجزٍ (كما يظهر من نشاط النواة المتكئة).



وتقول زويكي: ((لم نتوقع هذا، لأن أفلام الحركة تقدم عادة العديد من المحفزات. وبالتالي، كان من المنطقي أن يكون تحفيز عشاق الحركة أقل سهولة)).



وكانت النتائج مماثلة لمحبي الكوميديا. أما أولئك الذين يفضلون أفلام الإثارة والأفلام الوثائقية، من ناحية أخرى، فقد تفاعلوا بشكل أقل قوة مع رؤية المشاعر السلبية على الشاشة.



لماذا تجذب هذه الأنواع الأشخاص وتؤثر على نشاط أدمغتهم؟

تختلف الأفلام الكوميدية والأفلام الوثائقية عن بعضها بقدر اختلاف محتوى الأفلام الأخرى، ولكن ماذا عن أفلام الحركة والإثارة؟ كلاهما يضع الشخصيات في حالة من المشاعر السلبية مثل الخوف والغضب. كلاهما يصور أعمال العنف، والخصوم الخطرة، والمواقف المقلقة. كلاهما يعتمد أيضاً بشكل كبير على التوتر والتشويق لإبقاء المشاهدين على يقظة ومتابعة طول وقت العرض.



وتقول الدراسة إن ما يهم هو السبب وراء تصوير ورؤية كل نوع من أنواع الأفلام للمشاعر السلبية.

ففي فيلم الحركة، تكون مشاعر الخوف والتوتر والغضب، و(في النهاية) الارتياح أو الفرح هي النقطة الأساسية، وقد يحصل الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للمشاعر على الشاشة على إثارة غير مباشرة من التجربة السينمائية.



على الرغم من أن الخوف والتوتر مهمان في أفلام الإثارة أيضاً، فإن هذه الأفلام تميل إلى التركيز على المؤامرات، مما يقود المشاهد من خلال حبكة متشابكة إلى نتيجة مفاجئة.



ربما يكون التحفيز المعرفي للغموض هو ما يثير اهتمام المشاهدين الأقل استجابة عاطفية.



على نحو مماثل، تقول الدراسة إن الكوميديا تؤكد على المشاعر بينما تجذب الأفلام الوثائقية عقولنا.



ولا يفسر البحث ما إذا كانت الاختلافات في استجابة الدماغ للمشاعر السلبية فطرية أم مكتسبة. قد تؤثر الأسلاك العصبية لدى الشخص على الأفلام التي ينجذب إليها، أو قد تؤثر مشاهدة أنواع معينة من الأفلام على استجابات الدماغ.



مهما كان سبب هذه الاختلافات العصبية، فإنها تثير تساؤلات حول أسس الذوق الشخصي. لماذا نحب ما نختاره؟



وبحسب زويكي، ((يبدو أن الناس يختارون أنواع الأفلام التي تحفز أدمغتهم على النحو الأمثل)).

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