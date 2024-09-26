الأفلام التي تختار مشاهدتها تقول الكثير عن شخصيتك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عندما تمسك بجهاز التحكم وتبحث عن شيء ما للمشاهدة في التلفاز مساء، ما
الفئة التي تبحث عنها أولاً؟ هل تنجذب إلى اندفاع الأدرينالين من خلال فيلم
أكشن؟ أم إلى التشويق والإثارة عبر فيلم جريمة مثير؟ أم إلى التحفيز
الفكري وأنت تشاهد فيلماً وثائقياً؟
ووفقاً لدراسة حديثة نُشرت في مجلة Frontiers in Behavioral Neuroscience ، فإن اختيارك لنوع ما تشاهده مرتبط بكيفية معالجة دماغك
للعواطف.
تقول إستر زويكي، المؤلفة الرئيسية للدراسة وطالبة الدكتوراه في علم
النفس بجامعة مارتن لوثر هالي فيتنبرغ الألمانية: ((الأفلام رائعة للغاية
لأنها لا تصور كل المشاعر الإنسانية فحسب، بل إنها تستحضرها أيضاً. تلعب
المشاعر السلبية، مثل الغضب أو الخوف، دوراً محورياً في العديد من
الأفلام)).
سألت زويكي وفريقها البحثي 257 شخصاً عن نوع الفيلم المفضل لديهم قبل
مسح أدمغتهم باستخدام جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).
يُظهر هذا التصوير تغيرات تدفق الدم في الدماغ، مما يسمح لاختصاصيي الأشعة
بتتبع مناطق الدماغ الأكثر نشاطاً، وفقاً لما ذكره موقع ((فسيولوجي تو داي)).
وأثناء المسح، عُرض على المشاركين وجوه تعبر عن الغضب أو الخوف. وفي
الوقت نفسه، راقب الباحثون منطقتين من أدمغتهم: اللوزة الدماغية، المسؤولة
عن معالجة المشاعر، والنواة المتكئة، مركز المكافأة في الدماغ. ما رأوه كان
تبايناً مذهلاً في نشاط الدماغ بين محبي أنواع الأفلام المختلفة.
قد أظهر عشاق الحركة والأكشن أقوى الاستجابات في منطقتي الدماغ. فلم
يشعروا فقط بالتحفيز الشديد عند رؤية المشاعر السلبية (كما يظهر من نشاط
اللوزة الدماغية)، بل شعروا أيضاً بأن هذا التحفيز مجزٍ (كما يظهر من نشاط
النواة المتكئة).
وتقول زويكي: ((لم نتوقع هذا، لأن أفلام الحركة تقدم عادة العديد من
المحفزات. وبالتالي، كان من المنطقي أن يكون تحفيز عشاق الحركة أقل سهولة)).
وكانت النتائج مماثلة لمحبي الكوميديا. أما أولئك الذين يفضلون أفلام
الإثارة والأفلام الوثائقية، من ناحية أخرى، فقد تفاعلوا بشكل أقل قوة مع
رؤية المشاعر السلبية على الشاشة.
لماذا تجذب هذه الأنواع الأشخاص وتؤثر على نشاط أدمغتهم؟
تختلف الأفلام الكوميدية والأفلام الوثائقية عن بعضها بقدر اختلاف محتوى
الأفلام الأخرى، ولكن ماذا عن أفلام الحركة والإثارة؟ كلاهما يضع الشخصيات
في حالة من المشاعر السلبية مثل الخوف والغضب. كلاهما يصور أعمال العنف،
والخصوم الخطرة، والمواقف المقلقة. كلاهما يعتمد أيضاً بشكل كبير على
التوتر والتشويق لإبقاء المشاهدين على يقظة ومتابعة طول وقت العرض.
وتقول الدراسة إن ما يهم هو السبب وراء تصوير ورؤية كل نوع من أنواع الأفلام للمشاعر السلبية.
ففي فيلم الحركة، تكون مشاعر الخوف والتوتر والغضب، و(في النهاية)
الارتياح أو الفرح هي النقطة الأساسية، وقد يحصل الأشخاص الذين تستجيب
أدمغتهم بقوة للمشاعر على الشاشة على إثارة غير مباشرة من التجربة
السينمائية.
على الرغم من أن الخوف والتوتر مهمان في أفلام الإثارة أيضاً، فإن هذه
الأفلام تميل إلى التركيز على المؤامرات، مما يقود المشاهد من خلال حبكة
متشابكة إلى نتيجة مفاجئة.
ربما يكون التحفيز المعرفي للغموض هو ما يثير اهتمام المشاهدين الأقل استجابة عاطفية.
على نحو مماثل، تقول الدراسة إن الكوميديا تؤكد على المشاعر بينما تجذب الأفلام الوثائقية عقولنا.
ولا يفسر البحث ما إذا كانت الاختلافات في استجابة الدماغ للمشاعر
السلبية فطرية أم مكتسبة. قد تؤثر الأسلاك العصبية لدى الشخص على الأفلام
التي ينجذب إليها، أو قد تؤثر مشاهدة أنواع معينة من الأفلام على استجابات
الدماغ.
مهما كان سبب هذه الاختلافات العصبية، فإنها تثير تساؤلات حول أسس الذوق الشخصي. لماذا نحب ما نختاره؟
وبحسب زويكي، ((يبدو أن الناس يختارون أنواع الأفلام التي تحفز أدمغتهم على النحو الأمثل)).
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