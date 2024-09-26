اللحوم والفول السوداني تمنعان أورام الأمعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت دراسة يابانية نُشرت الأسبوع الماضي، أن البروتينات الموجودة في بعض الأطعمة، قد تعمل على قمع الأورام في الأمعاء الدقيقة.
وقالت دراسة أجراها علماء من مركز ((RIKEN)) للعلوم الطبية التكاملية، أن
الأطعمة التي تحتوي على الحليب واللحوم والفول السوداني والمحار والخبز
والبيض، تقلِّل من نمو الأورام في الأمعاء الدقيق لدى الفئران.
وتحتوي كل هذه الأطعمة على مستضدّات، وهي بروتينات تحفز استجابة من
الجهاز المناعي في الأمعاء عند تناولها، وقد تُسبّب ردود فعل تحسُّسية لدى
بعض الأشخاص، وفقاً لما ذكرته صحيفة ((نيوزويك)) الأميركية.
واقترح العلماء أن هذه الاستجابة المناعية هي التي قد تمنع تكوين أورام جديدة في الأمعاء الدقيقة.
وقال الباحث الرئيسي هيروشي أونو، من معهد ((ريكين)) للعلوم الطبية، في
بيان: ((الأورام المعوية الصغيرة أكثر نُدرةً بكثير من تلك الموجودة في
القولون، ولكن الخطر أعلى في حالات داء السلائل الغدي العائلي)).
وداء البوليبات الغدي العائلي (FAP) هو حالة نادرة، يُشار إليها أحياناً
باسم متلازمة غاردنر في الماضي، والتي يمكن أن تنتقل في العائلات، مما
يؤدي إلى ظهور عديد من النمو الصغير في الأمعاء، التي يمكن أن تصبح سرطانية
إذا لم يتم علاجها.
وقد قام معهد ((RIKEN IMS)) باختبار أنظمة غذائية مختلفة على الفئران التي
تم تعديلها وراثياً، بحيث تنمو الأورام في جميع أنحاء أمعائها الدقيقة
والغليظة.
وقد قارنوا بين نظام غذائي ((طبيعي)) ونظام غذائي خالٍ من المستضدات، حيث
تم إزالة الأطعمة التي تحتوي على المستضدات، مثل الحليب، ووجدوا أن الفئران
التي تناولت نظاماً غذائياً طبيعياً كان لديها عدد أقل من الأورام في
أمعائها الدقيقة مقارنةً بالفئران الخالية من المستضدات.
ومع ذلك، فقد نجَت نفس الكمية من الأورام في الأمعاء الغليظة لكلا المجموعتين من الفئران.
وأضاف العلماء اللحوم ((التي تحتوي على مستضد يسمى الألبومين)) إلى وجبات
الفئران التي كانت تتبع نظاماً غذائياً خالياً من المستضدات، وذلك لاختبار
ما إذا كانت المستضدات هي التي كان لها هذا التأثير المضاد للأورام.
وبهذا النظام الغذائي تم قمع الأورام المعوية الدقيقة لدى الفئران التي
كانت خالية من المستضدات من قبل، على نحو مماثل لتلك التي كانت تتبع النظام
الغذائي العادي.
وخلص العلماء إلى أن المستضدات الموجودة في هذه الأطعم هي التي بدَت وكأنها تقمع الأورام في الأمعاء الدقيقة لدى الفئران.
ولكن هذا ليس كل شيء، فقد كان للأنظمة الغذائية الثلاثة تأثير أيضاً على
الخلايا المناعية في الأمعاء التي تسمى الخلايا التائية، وهي نوع مهم من
خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجهاز المناعي في محاربة الجراثيم
والأمراض.
ووُجِد أن الفئران التي تناولت أنظمة غذائية خالية تماماً من المستضدات
كان لديها عدد أقل بكثير من الخلايا التائية من تلك التي تناولت أنظمة
غذائية طبيعية، أو تحتوي على الألبومين، مما يشير إلى أن هذه الأطعمة قد
تنشّط استجابات الجهاز المناعي.
ومع ذلك، قال العلماء إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما يحدث بالضبط في التجربة.
وقال أونو إن بحثه قد يؤثر على الأنظمة الغذائية التي يتبعها الناس لعلاج أعراض الأمعاء.
بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أشكال حادّة من الحالات، مثل متلازمة
القولون العصبي (IBS)، أو مرض ((IBD))، قد يُقترح اتباع أنظمة غذائية
للمساعدة في السيطرة على أعراضهم، بما في ذلك تلك التي تقلِّل من وجود
الأطعمة الغنية بالمستضدات، حيث قد تسبِّب هذه الأطعمة استجابات حساسية أو
التهابية لدى بعض الأشخاص.
لكن أونو قال إن استخدام مثل هذه الأنظمة الغذائية ((يجب أن يُنظَر إليها بعناية شديدة))، في حالة استفادة المرضى من المستضدات.
ومع ذلك، يبدو أن هؤلاء الأشخاص يشكِّلون نسبةً صغيرة من عامة السكان.
ويرجع ذلك إلى أن الغالبية العظمى من الأورام المعوية تتكوّن في الأمعاء الغليظة دون أن تتأثر بالمستضدات، وفقاً لهذا البحث.
والمجموعة الرئيسية التي تم تحديدها على أنها تستفيد من نظام غذائي غني بالمستضدات هي تلك المتأثرة بمرض ((FAP))، وهو مرض نادر.- وكالات
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