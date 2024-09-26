اللحوم والفول السوداني تمنعان أورام الأمعاء

MENAFN - Alghad Newspaper)وقالت دراسة أجراها علماء من مركز ((RIKEN)) للعلوم الطبية التكاملية، أن الأطعمة التي تحتوي على الحليب واللحوم والفول السوداني والمحار والخبز والبيض، تقلِّل من نمو الأورام في الأمعاء الدقيق لدى الفئران.



وتحتوي كل هذه الأطعمة على مستضدّات، وهي بروتينات تحفز استجابة من الجهاز المناعي في الأمعاء عند تناولها، وقد تُسبّب ردود فعل تحسُّسية لدى بعض الأشخاص، وفقاً لما ذكرته صحيفة ((نيوزويك)) الأميركية.



واقترح العلماء أن هذه الاستجابة المناعية هي التي قد تمنع تكوين أورام جديدة في الأمعاء الدقيقة.

وقال الباحث الرئيسي هيروشي أونو، من معهد ((ريكين)) للعلوم الطبية، في بيان: ((الأورام المعوية الصغيرة أكثر نُدرةً بكثير من تلك الموجودة في القولون، ولكن الخطر أعلى في حالات داء السلائل الغدي العائلي)).



وداء البوليبات الغدي العائلي (FAP) هو حالة نادرة، يُشار إليها أحياناً باسم متلازمة غاردنر في الماضي، والتي يمكن أن تنتقل في العائلات، مما يؤدي إلى ظهور عديد من النمو الصغير في الأمعاء، التي يمكن أن تصبح سرطانية إذا لم يتم علاجها.



وقد قام معهد ((RIKEN IMS)) باختبار أنظمة غذائية مختلفة على الفئران التي تم تعديلها وراثياً، بحيث تنمو الأورام في جميع أنحاء أمعائها الدقيقة والغليظة.



وقد قارنوا بين نظام غذائي ((طبيعي)) ونظام غذائي خالٍ من المستضدات، حيث تم إزالة الأطعمة التي تحتوي على المستضدات، مثل الحليب، ووجدوا أن الفئران التي تناولت نظاماً غذائياً طبيعياً كان لديها عدد أقل من الأورام في أمعائها الدقيقة مقارنةً بالفئران الخالية من المستضدات.



ومع ذلك، فقد نجَت نفس الكمية من الأورام في الأمعاء الغليظة لكلا المجموعتين من الفئران.



وأضاف العلماء اللحوم ((التي تحتوي على مستضد يسمى الألبومين)) إلى وجبات الفئران التي كانت تتبع نظاماً غذائياً خالياً من المستضدات، وذلك لاختبار ما إذا كانت المستضدات هي التي كان لها هذا التأثير المضاد للأورام.



وبهذا النظام الغذائي تم قمع الأورام المعوية الدقيقة لدى الفئران التي كانت خالية من المستضدات من قبل، على نحو مماثل لتلك التي كانت تتبع النظام الغذائي العادي.



وخلص العلماء إلى أن المستضدات الموجودة في هذه الأطعم هي التي بدَت وكأنها تقمع الأورام في الأمعاء الدقيقة لدى الفئران.



ولكن هذا ليس كل شيء، فقد كان للأنظمة الغذائية الثلاثة تأثير أيضاً على الخلايا المناعية في الأمعاء التي تسمى الخلايا التائية، وهي نوع مهم من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجهاز المناعي في محاربة الجراثيم والأمراض.



ووُجِد أن الفئران التي تناولت أنظمة غذائية خالية تماماً من المستضدات كان لديها عدد أقل بكثير من الخلايا التائية من تلك التي تناولت أنظمة غذائية طبيعية، أو تحتوي على الألبومين، مما يشير إلى أن هذه الأطعمة قد تنشّط استجابات الجهاز المناعي.



ومع ذلك، قال العلماء إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما يحدث بالضبط في التجربة.



وقال أونو إن بحثه قد يؤثر على الأنظمة الغذائية التي يتبعها الناس لعلاج أعراض الأمعاء.



بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أشكال حادّة من الحالات، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، أو مرض ((IBD))، قد يُقترح اتباع أنظمة غذائية للمساعدة في السيطرة على أعراضهم، بما في ذلك تلك التي تقلِّل من وجود الأطعمة الغنية بالمستضدات، حيث قد تسبِّب هذه الأطعمة استجابات حساسية أو التهابية لدى بعض الأشخاص.



لكن أونو قال إن استخدام مثل هذه الأنظمة الغذائية ((يجب أن يُنظَر إليها بعناية شديدة))، في حالة استفادة المرضى من المستضدات.



ومع ذلك، يبدو أن هؤلاء الأشخاص يشكِّلون نسبةً صغيرة من عامة السكان.



ويرجع ذلك إلى أن الغالبية العظمى من الأورام المعوية تتكوّن في الأمعاء الغليظة دون أن تتأثر بالمستضدات، وفقاً لهذا البحث.



والمجموعة الرئيسية التي تم تحديدها على أنها تستفيد من نظام غذائي غني بالمستضدات هي تلك المتأثرة بمرض ((FAP))، وهو مرض نادر.- وكالات