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علماء: مخ الإنسان يدرك العالم بشكل متعدد الأبعاد

9/26/2024 2:59:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهر فريق بحثي بقيادة علماء من معهد ماكس بلانك للعلوم المعرفية والدماغية البشرية في لايبزيج، أن نشاط الدماغ البشري عند رؤية الأشياء يمكن تفسيره تفسيرا أفضل من خلال مجموعة متنوعة من الأبعاد الإدراكية التي تعمل معا في اللحظة نفسها، وليس عبر بعد واحد فقط.
ويأتي ذلك على خلاف الرؤية التقليدية السائدة في الوسط البحثي والتي تقول إن الهدف المركزي للإدراك البشري أحادي البعد، إذ يركز على نمط واحد فقط في اللحظة الحالية، وهذا النمط يتضمن التعرف على الأشياء وتعيينها في فئات مختلفة. على سبيل المثال، هذا الشيء المرصود هو قطة، والقطط تنتمي إلى فئة الحيوانات. بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت".
من ذلك المنطلق، فإن نظام الرؤية في دماغنا يحلل الأشياء التي نراها ويقسمها إلى مجموعة من الخصائص الأساسية للغاية، ثم يعيد تجميعها تدريجيًا، ومن ثم يتم التعرف على العالم المحيط بنا، فهذا الكلب ينضم لفئة الحيوانات، وذلك لفئة البشر، وتلك لفئة النباتات، وهكذا نكون صورة أساسية عما يحيط بنا من أشياء، ثم مع الوقت تتجمع الصورة لتكتمل بإضافة بقية سمات الأشياء.
لكن الدراسة التي نشرها هذا الفريق مؤخرا في دورية "نيتشر هيومان بيهيفيور" بينت أن مهمتي التعرف والتصنيف تعدان من الأهداف المهمة لإدراكنا، لكنهما ليستا الوحيدتين بأي حال من الأحوال.
كائن متعدد الأبعاد
استخدم الباحثون نموذجًا حاسوبيا لتحديد 66 بعدا، لإدراك الأشياء من البيانات السلوكية لأكثر من 12 ألف مشارك في الدراسة.
وتبين أن هذه الأبعاد متعددة ومتنوعة، أي أنها لا تشرح ما إذا كانت القطة حيوانًا، بل تغطي أيضًا خصائص أخرى مثل الألوان والأشكال، إضافة إلى القيم التدريجية بشكل إحصائي. على سبيل المثال، مدى نموذجية القطة لفئة الحيوان.
ونظر الباحثون بشكل خاص في بيانات ثلاثة مشاركين في الدراسة، تم قياس نشاط أدمغتهم في ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي على مدى 15 جلسة أثناء نظرهم إلى أكثر من 8 آلاف صورة مختلفة لـ720 شيئا.
وبحسب الدراسة، فعندما رأى المشاركون صاروخا على سبيل المثال، فإن نشاط الدماغ أشار إلى أن نظامهم البصري لم يدرك فقط أنه صاروخ أو أن الصاروخ عبارة عن مركبة، بل نشط أيًضا وفي الوقت نفسه في مناطق تتعلق بتحديد اللون وعلاقته بالنار وإمكانية الطيران ودرجة لمعان هذا الجسم.
ويوضح الباحثون أن ذلك يدلل على أن جميع مراحل المعالجة في نظامنا الإدراكي تشارك في التقاط مجموعة واسعة من الخصائص ذات الصلة بالشيء في الوقت نفسه، هذه الخصائص مجتمعة هي ما يشكل إدراكنا.

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