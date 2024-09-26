حفل إشهار ديوان سفر بلا عنوان للكاتبة عفاف غنيم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال العياصرة استضافت المكتبة مساء أول من أمس، الكاتبة عفاف غنيم لحفل إشهار ديوانها "سفر بلا عنوان"، بتنظيم من منتدى المستقبل الثقافي وبالتعاون مع جمعية سلة الفقراء الخيرية. وقدم قراءة نقدية للديوان الأستاذ زياد جيوسي والدكتورة مرام أبو النادي وأدارت الحفل الأديبة فاتن أبو شرخ.
قال الجيوسي: "إن الديوان تمت صياغته بأسلوب الشعر العمودي، تناولت فيه الكاتبة محاور متعددة من خلال قصائد شعر تعكس تجربة إنسانية وحياة عاشتها الكاتبة بكل تعقيداتها، حيث تميز الديوان بتنوع المواضيع التي حلقت بها، فنجد في ثنايا القصائد حس إنساني مرتفع بتناولها مسائل مختلفة من مشاعر وأحاسيس متنوعة مثل، الفكرة والتجارب الخاصة بمسيرة حياتها وكل ذلك بلغة رقيقة ولوحات مرسومة بدقة.
وأشار إلى أن الكاتبة قد أفردت مساحات وقصائد في ديوانها للقدس وفيه العديد من القصائد ذات الطابع المميز، فقد اعتمدت أساليب شعرية مختلفة أضفت ن نكهة جمالية خاصة للديوان".
من جانب آخر، قالت د. أبو النادي: "إن عنوان الديوان متفرد وقد حمل الإهداء في ديوانها فلسفة الشاعرة الواقعية التي تبث فيه شذى فلسفتها ، وقد جمعت الكاتبة من حدائق فكرها تلك القصائد بأوزان كانت الأقرب إلى لحن وترنيمة عاطفتها بواقع 170 صفحة تحمل 63 عنوانا لقصائد متنوعة المواضيع وفي حب الوطن ترنمت".
وفي ختام الحفل، قرأت الكاتبة غنيم عددا من قصائد ديوانها منها، "عدي الأسطورة، سفر بلا عنوان، العزة بنيتي وتحية فخر".
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