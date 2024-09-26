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حفل إشهار ديوان سفر بلا عنوان للكاتبة عفاف غنيم

9/26/2024 2:59:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال العياصرة استضافت المكتبة مساء أول من أمس، الكاتبة عفاف غنيم لحفل إشهار ديوانها "سفر بلا عنوان"، بتنظيم من منتدى المستقبل الثقافي وبالتعاون مع جمعية سلة الفقراء الخيرية. وقدم قراءة نقدية للديوان الأستاذ زياد جيوسي والدكتورة مرام أبو النادي وأدارت الحفل الأديبة فاتن أبو شرخ.
قال الجيوسي: "إن الديوان تمت صياغته بأسلوب الشعر العمودي، تناولت فيه الكاتبة محاور متعددة من خلال قصائد شعر تعكس تجربة إنسانية وحياة عاشتها الكاتبة بكل تعقيداتها، حيث تميز الديوان بتنوع المواضيع التي حلقت بها، فنجد في ثنايا القصائد حس إنساني مرتفع بتناولها مسائل مختلفة من مشاعر وأحاسيس متنوعة مثل، الفكرة والتجارب الخاصة بمسيرة حياتها وكل ذلك بلغة رقيقة ولوحات مرسومة بدقة.
وأشار إلى أن الكاتبة قد أفردت مساحات وقصائد في ديوانها للقدس وفيه العديد من القصائد ذات الطابع المميز، فقد اعتمدت أساليب شعرية مختلفة أضفت ن نكهة جمالية خاصة للديوان".
من جانب آخر، قالت د. أبو النادي: "إن عنوان الديوان متفرد وقد حمل الإهداء في ديوانها فلسفة الشاعرة الواقعية التي تبث فيه شذى فلسفتها ، وقد جمعت الكاتبة من حدائق فكرها تلك القصائد بأوزان كانت الأقرب إلى لحن وترنيمة عاطفتها بواقع 170 صفحة تحمل 63 عنوانا لقصائد متنوعة المواضيع وفي حب الوطن ترنمت".
وفي ختام الحفل، قرأت الكاتبة غنيم عددا من قصائد ديوانها منها، "عدي الأسطورة، سفر بلا عنوان، العزة بنيتي وتحية فخر".

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