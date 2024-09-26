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أمسية قصصية للكاتب عبد الرحيم العدم في الزرقاء

9/26/2024 2:59:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الزرقاء- نظمت مكتبة مؤسسة عبد الحميد شومان فرع الزرقاء، مساء أول من أمس، أمسية قصصية متميزة للقاص عبد الرحيم العدم، بحضور رئيس فرع رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء الشاعر مأمون حسن، وجمع من الكتاب والنقاد والمهتمين.
وشهدت الأمسية، التي أدارها الناقد محمد المشايخ، تفاعلا ملحوظا مع القصص التي قدمها العدم من مجموعته القصصية "تداعيات رجل معلق بقشة"، إضافة إلى مقتطفات من مجموعته الجديدة المنتظر صدورها قريبا.
وأكد المشايخ أن قصص عبد الرحيم العدم تتسم بأسلوب ساخر فريد، حيث تتلاعب بالأحداث والظواهر المجتمعية عبر مشاهد كاريكاتورية وتهكم لاذع، مما يجعلها مزيجا من الدراما المرحة والنقد الاجتماعي الحاد، مشيرًا إلى أن العدم يمتاز بقدرته على تقديم حكايات بسيطة، ولكنها عميقة في معانيها، مستغلا أسلوب السهل الممتنع الذي يجعل قصصه مفهومة لدى الجميع، سواء من العامة أو النخبة. وأضاف أن أعمال العدم تتناول بذكاء السخرية من "عقلنا الجمعي"، في ظل تشتته وضياعه، مقدما مرآة ساخرة لواقع المجتمع، ومبرزا قدرة الإنسان على ارتكاب الحماقات التي تخدم أعداءه، لافتا إلى أن العدم حقق في قصصه الحداثة الفنية التي تجمع بين الواقعية السحرية والخيال السيكولوجي المدهش، وهو ما يتجلى بوضوح في عناوين قصصه مثل "كابوس"، "فانتازيا"، و"شيزوفرينيا".
واختتم المشايخ حديثه بالإشادة بإبداع العدم وقدرته على المزج بين الأجناس الأدبية المختلفة، مؤكدًا أنه رغم أسلوبه الجذاب، لم يلجأ للعامية إلا في حالات نادرة، مضيفا بذلك قيمة جديدة إلى الأدب الساخر الذي يستند إلى المفارقات غير المتوقعة والتي تضفي على الحكايات لمسة من المفاجأة والضحك. -(بترا)

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