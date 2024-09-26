Friday, 27 September 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسرحية الملجأ تتناول الأوضاع الراهنة بالعالم العربي

9/26/2024 2:59:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان– انطلقت مساء أول أمس الأربعاء، في المركز الثقافي الملكي، عروض مسرحية "الملجأ"، ضمن سلسلة من العروض اليومية التي ستستمر اليوم الجمعة، بحضور جماهيري واسع من عشاق المسرح.
وتدور أحداث العرض، الذي يمتد لنحو ساعة، حول تطورات الأوضاع الراهنة في العالم العربي، متناولًا موضوعات القصف والقتل وعمليات الإبادة، ما يجعل المشاهد يشعر وكأنه يعيّش الأحداث بشكلٍ مباشر، كما تُعرض عبر الشاشات.
وتتسم الأجواء العامة للمسرحية، التي أخرجتها سوسن دروزة والحكم مسعود، بالتوتر والإثارة، حيث صاغ إيهاب الخطيب تصميم السينوغرافيا عن نص لنجيب نصير وفريق كتابة، ما يضفي لحظات من الكوميديا السوداء التي تتحدى الجمهور على الضحك وسط أجواء التراجيديا.
وتتنوع الشخصيات في المسرحية التي تتكشف على أنها ورشة عمل مسرحي، حيث تُؤدى بعض المشاهد باللهجة العامية، ما يسهم في تمييز الأدوار الجادة عن لحظات تهيئة الممثلين. وتتصاعد الأحداث عندما يتلقى الأبطال خبرًا مفاجئًا يفيد بأن عليهم إخلاء المسرح خلال ثلاثة أيام، مما يزيد من حدة التوتر والدراما.
ويجسد ديكور المسرحية فكرة الملجأ، حيث يتحول المسرح إلى مكان مظلم وآمن يلجأ إليه الناس بحثًا عن الأمان في ظل الحروب والقصف المستمر الذي يعصف ببعض المدن العربية.
وتسعى كل شخصية في المسرحية للتخلص من الأذهان والآلام التي عانت منها، وتحاول النهوض رغم الدمار الذي يحيط بها، سواء كان عاطفيًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا.
وتتبع القصة اللقاء بين "جواد" و"سلمى"، نجمي المسرح اللذين حققا نجاحات ملحوظة، برفقة "نوفل"، الحارس ومدير خشبة المسرح. ومع مرور الوقت، تتدهور الأوضاع بفعل الحرب، ليصبح المسرح ملجأً فعليًا وعاطفيًا لأبطاله. وتتأزم الأمور عندما يبدأ الشك يدب بين بعض الشخصيات بأن "جواد" قد عقد صفقة سرية دون إخبار الآخرين.
وفي العرض، تتقاطع شخصيات "جواد" التي يؤديها يوسف الشوابكة و"سلمى" التي تجسدها حلا سامي و"نوفل" التي يقدمها منذر خليل مصطفى، مع شخصيات "الصحفي نبيل" الذي يلعبه تامر العساف و"الراقصة شهلا" التي تجسدها سنابل ضمرة، مما يسلط الضوء على الملجأ كالمكان الوحيد الذي يلجأ إليه الناس هربًا من أهوال الحروب. -(بترا )

MENAFN26092024000072011014ID1108720286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث