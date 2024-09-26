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ثورة 39-36 في فلسطين.. خلفيات وتفاصيل وتحليل للروائي كنفاني

9/26/2024 2:59:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- يقول المناضل الروائي والقاص الفلسطيني غسان كنفاني، في مقدمة كتابه "ثورة 36-39 في فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل"، إن الحركة الثورية الفلسطينية تلقت بين 1936-1939، ضربة ساحقة في النقاط الثالث التي تبلورت مذذاك بصفتها المعضلة السياسية التي يواجهها شعب فلسطين: القيادة المرجعية المحلية، والأنظمة العربية المحيطة بفلسطين، والحلف الإمبريالي-الصهيوني، وسوف يترك هذا (العدو)، المثلث بصماته على تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية منذ 1936، بصورة أوضح مما كانت في أي وقت مضى، وحتى الهزيمة الثالثة التي تلحق الجماهير الفلسطينية والعربية في 1967.
ويضيف كنفاني في كتابه الذي أعادت دار العائدون للنشر- الأردن، طباعته ضمن مشروعها "إعادة طباعة أعمال غسان كنفاني الروائية والفكرية-السياسية"، يتناول الكتاب أربع خلفيات، وهي "العمال، الفلاحون، المثقفون، الثورة"، إلى جانب مسألتين مهمتين، وهما "الخسائر البشرية وسبب الركود". إن هذه الدراسة تركز بصورة خاصة على النقاط الثلاث وعلى الجدلية المتضمنة في كل منها على حدة والقائمة في ما بينها جميعا.
ويتحدث كنفاني عن عنف التجربة الوطنية الفلسطينية التي تفجرت منذ 1918، وكانت تترافق بصورة أو بأخرى مع الكفاح المسلح، لم تستطع أن تعكس نفسها على البنية الفوقية للحركة الوطنية، التي ظلت تحت هيمنة القيادات شبه الإقطاعية-شبه الدينية، ويعد ذلك بالدرجة الأولى إلى سببين متداخلين: أولا؛ وجود وفاعلية الحركة الصهيونية التي ضاعفت من ثقل وهيمنة التحدي القومي على جميع أشكال التحديات الأخرى وعكس هذا التحدي نفسه على الطبقات الكادحة العربية التي كانت تعاني من الغزو الصهيوني المدعوم من الإمبريالية البريطانية معاناة يومية مباشرة.
أما السبب الثاني فهو وجود حد من التناقض بين القيادات العائلية الإقطاعية الدينية العربية وبين الإمبريالية البريطانية، يجعل دفع الثورة إلى مدى معين من مصلحة هذه الطبقات التي تجد عادة مصلحتها في ظروف مغايرة مختلفة عن الاستثناء الفلسطيني الخاص بالتحالف شبه الكامل مع الإمبريالية.
ويضيف أن الحد غير العادي من التناقض نشأ عن وجود "عميل ملائم أكثر" للإمبريالية البريطانية، وهو الحركة الصهيونية، جرى توظيفه بدل تلك الطبقات، لافتا إلى أن هاتين المسألتين المتشابكتين قد جعلتا لنضال شعب فلسطين خصوصية لم تكن في ذلك الحين تشبه تلك الخصائص التي كانت لنضالات الشعوب العربية المحيطة بفلسطين، وقد أدت هذه الخصوصية إلى نتائج خطيرة، منها مثالا اندفاع هذا النوع من القيادات الإقطاعية إلى ممارسة أو قبول ممارسة أرقى أشكال النضال السياسي "الكفاح المسلح"، ومنها إصرار هذه القيادات -من حيث الشكل على الأقل- على رفع الشعارات التقدمية، كونها -رغم كل ما فعلت- مثلت مرحلة من النضال الوطني الفلسطيني. على أن ما هو أكثر أهمية هو تفسير تلك الاستطالة غير العادية التي عاشتها القيادات الإقطاعية الدينية على رأس حركة الجماهير "1918-1948".
ويرى كنفاني أن هذا التحول في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، الذي كان يحدث بسرعة مذهلة، كان يصيب بالدرجة الأولى القطاع اليهودي على حساب البرجوازية الفلسطينية المتوسطة والصغيرة، وخصوصا على حساب الطبقة العاملة العربية. إن تحول الاقتصاد من إقطاعي إلى رأسمالي كان يجري بتمركز متزايد في يد الحركة الصهيونية، وبالتالي في يد المجتمع اليهودي في فلسطين.
ويبين كنفاني أنه نتج عن ذلك ظاهرة لافتة للنظر، وهي: أصوات المهادنة العربية التي أخذت تظهر منذ الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، لم تكن أصوات أسياد الأراضي والفلاحين المتوسطين بصورة عامة، ولكنها كانت أصوات كبار برجوازيي المدن العرب الذين كانوا مجرد وسطاء للإمبريالية، والذين بدأت مصالحهم تتسلق المصالح المتسعة للبرجوازية اليهودية التي أخذت في شق طرق التصنيع، خالقة في الوقت ذاته وكلاءها.
ويوضح كنفاني أن البلاد العربية المحيطة بفلسطين كانت تلعب دورين متعاكسين، ففي حين كانت حركة الجماهير العربية تدفع النفس الثوري للجماهير الفلسطينية وتبني مع حركتها علاقة جدلية متبادلة التأثير، كانت الأنظمة المهيمنة في هذه البلدان تبذل كل ما في وسعها لكبح حركة الجماهير الفلسطينية وإجهاضها.
ويرى كنفاني أن هذه الظاهرة مهمة للغاية، ذلك أن طبيعة التناقضات المركبة والحادة التي كانت تعيشها الساحة الفلسطينية كان من شأنها أن تطور بصورة متسارعة أشكال النضال التي كانت تعرفها الساحات العربية الأخرى وترتقي بها إلى أشكال أكثر عنفا، وكان ذلك يشكل درجة أعلى من الاحتمالات الثورية في البلاد العربية لم يكن بمقدور الطبقات الحاكمة آنذاك ألا تكترث به اكتراثا شديدا، وكان هذا الواقع يدفعها دائما إلى الوقوف إلى جانب الإمبريالية البريطانية ضد شركائها الطبقيين الذين كانوا يقودون الحركة الوطنية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، كان الحلف الصهيوني الإمبريالي يزداد متانة، وقد تبلورت في تلك الفترة بالذات "1936-1939"، ليس فقط الطبيعة العسكرية العدوانية للمجتمع الذي أرست الصهيونية جذوره في المجتمع اليهودي بفلسطين، ولكن أيضا المهيمنة شبه الكاملة على الهيكل التحتي للاقتصاد الفلسطيني الذي سيكون له فيما بعد تأثيرات جذرية على الصراع القائم.
وفي تلك الفترة، كما يقول كنفاني "قضت الصهيونية المتحالفة مع الانتداب على كل آمال نشوء أو تطور حركة عمالية يهودية تقدمية، وكذلك على آمال أخوة بروليتارية عربية يهودية، فقد غطى صوت الحزب الشيوعي الفلسطيني على طرفي الصدام، وهيمن الهستدروت الرجعي كليا على الحركة العمالية اليهودية "التي كانت أصلا مؤهلة للسقوط في شراكه"، فيما أخذ بالتراجع النفوذ الذي كان آخذا بالتصاعد بالنسبة للقوى التقدمية العربية في جمعيات العمال العرب في حيفا ويافا، مفسحا المجال لهيمنة القيادات الرجعية التي كانت تحتكر العمل السياسي آنذاك.
وعن أسباب الركود، يقول كنفاني "في نهاية هذه الدراسة، إن مجمل هذه الصورة التي توضح حقيقة الخريطة السياسية والاجتماعية التي هيمنت طوال الأعوام الممتدة بين 1936-1939، وذلك كله بعلاقته الجدلية في ما بينه، وهو الذي يفسر ذلك الركود الذي خيم على الواقع الوطني الفلسطيني طوال سنين الحرب، وقد انتهت الحرب العالمية الثانية ليجد البريطانيون أن الحركة الوطنية الفلسطينية قد دجنت بصورة تكاد تكون نهائية؛ فقد كان رأسها محطما ومشتتا، وكانت قاعدتها قد أنهكت واهترأ نسيجها الاجتماعي وتفتتت نتيجة للتحول العنيف الذي كان يجري في المجتمع ونتيجة إخفاق قياداتها وأحزابها في تنظيمها وتعبئتها، وأيضا نتيجة لضعف اليسار وحيرته وميوعة الحركة الوطنية في الأقطار العربية المجاورة. وهكذا دخلت الحركة الصهيونية الأربعينيات لتجد الميدان أمامها فارغا تقريبا، وليكون الجو العالمي ملائما للغاية في أعقاب جو التعاطف النفسي والسياسي الذي عممته المذابح الهتلرية ضد اليهود، ولتجد في الأنظمة العربية المحيطة أنظمة برجوازية واقعة في مأزق تاريخي، ولا قوة حقيقة لها".
وتابع "لم تكن توجد داخل المجتمع اليهودي في فلسطين، آنذاك، أي حركة يسارية لتضغط باتجاه معاكس، فقد كان المجتمع هذا، في مجمله تقريبا، مجتمع غزو إسكاني "استيطاني". أما اليسار الفلسطيني فقد بدأ، منذ الحرب العالمية الثانية، يفقد الجذوة التي كانت قد بدأت تسيره منذ أواسط الثلاثينيات، وكان هذا الفقدان نتيجة لتغير في استراتيجية الكومنترن، رافقه فشل في تعريب الحزب، يضاف إلى ذلك أن هذا اليسار الشيوعي تعرض أكثر فأكثر إلى قمع القيادة العربية المهزومة "مثلا، قيام رجال المفتي باغتيال النقابي اليساري سامي طه في حيفا في 12 أيلول 1947، وقبل ذلك اغتيال النقابي ميشيل متري في يافا، وهو الذي لعب دورا مهما في تعبئة العمال العرب قبل انفجار الأحداث في 1936".
ويرى كنفاني أن كل هذا يسر للحركة الصهيونية في أواسط الأربعينيات رفع درجة تناقضها الجزئي مع الاستعمار البريطاني في فلسطين بعد سنوات مديدة من التحالف. وهكذا، وما إن جاء العام 1947، حتى كانت الظروف ناضجة كليا لقطف ثمار الهزيمة التي منيت بها ثورة 1936، والتي أخرت الحرب العالمية الثانية موعد حصادها، ولذلك، فإن الفترة التي استغرقها الفصل الثاني في الهزيمة "من أواخر 1947 إلى أواسط 1948"، كانت فترة مذهلة بقصرها، وذلك أنها كانت مجرد تتمة لفصل دموي طويل كان قد استمر في نيسان 1936، إلى أيلول 1939.
في كلمة على غلاف الكتاب الذي قامت بتصميمه د.لمى سخنيني، تشير فيها دار "العائدون"، إلى أن كنفاني في هذا الكتاب الفكري-السياسي، يعرض ويحلل العوامل التي أفشلت ثورة 36 وإضرابها العام في وجه البريطانيين الذين كان انتدابهم على فلسطين شكلا مفضوحا من أشكال الاستعمار، كما كانت الثورة في مواجهة الصهيونية، ربيبة بريطانيا في استعمار فلسطين من خلال حملات تهجير اليهود إلى البلاد التي ستفقد اسمها وشعبها لاحقا، لتحمل اسم إسرائيل البغيض بمبررات استعمارية ودينية متهافتة.
الثورة تعرضت لطعنات من الأهل والأعداء معا. الجانب الأول (الأهل) تمثل في القيادات شبه الإقطاعية- شبه الدينية المهيمنة، وثانيا وجود حد من التناقض بين القيادات العائلية الإقطاعية الدينية العربية وبين الإمبريالية البريطانية، يجعل دفع الثورة إلى مدى معين من مصلحة هذه الطبقات التي تجد عادة مصلحتها في ظروف مغايرة مختلفة عن الاستثناء الفلسطيني الخاص بالتحالف شبه الكامل مع الإمبريالية. وقد نشأ ذلك الحد غير العادي من التناقض عن وجود "عميل ملائم أكثر" للإمبريالية البريطانية هو الحركة الصهيونية، جرى توظيفه بدل تلك الطبقات.
كيف جرت الصراعات بين الطبقات الفلسطينية ومصالح زعمائها، وبين البريطانيين، ثم بين الزعماء والصهيونية لكسب رضا بريطانيا، ثم بين هذه الأطراف جميعا؟ وما التفاصيل؟ هذا ما يعرضه غسان ويقوم بتفكيكه وتحليل عناصره بقدر من الذكاء، وقدر من توفير المعلومة من مصادرها.

MENAFN26092024000072011014ID1108720285

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