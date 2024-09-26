ثورة 39-36 في فلسطين.. خلفيات وتفاصيل وتحليل للروائي كنفاني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- يقول المناضل الروائي والقاص الفلسطيني غسان كنفاني، في مقدمة كتابه "ثورة 36-39 في فلسطين: خلفيات وتفاصيل وتحليل"، إن الحركة الثورية الفلسطينية تلقت بين 1936-1939، ضربة ساحقة في النقاط الثالث التي تبلورت مذذاك بصفتها المعضلة السياسية التي يواجهها شعب فلسطين: القيادة المرجعية المحلية، والأنظمة العربية المحيطة بفلسطين، والحلف الإمبريالي-الصهيوني، وسوف يترك هذا (العدو)، المثلث بصماته على تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية منذ 1936، بصورة أوضح مما كانت في أي وقت مضى، وحتى الهزيمة الثالثة التي تلحق الجماهير الفلسطينية والعربية في 1967.
ويضيف كنفاني في كتابه الذي أعادت دار العائدون للنشر- الأردن، طباعته ضمن مشروعها "إعادة طباعة أعمال غسان كنفاني الروائية والفكرية-السياسية"، يتناول الكتاب أربع خلفيات، وهي "العمال، الفلاحون، المثقفون، الثورة"، إلى جانب مسألتين مهمتين، وهما "الخسائر البشرية وسبب الركود". إن هذه الدراسة تركز بصورة خاصة على النقاط الثلاث وعلى الجدلية المتضمنة في كل منها على حدة والقائمة في ما بينها جميعا.
ويتحدث كنفاني عن عنف التجربة الوطنية الفلسطينية التي تفجرت منذ 1918، وكانت تترافق بصورة أو بأخرى مع الكفاح المسلح، لم تستطع أن تعكس نفسها على البنية الفوقية للحركة الوطنية، التي ظلت تحت هيمنة القيادات شبه الإقطاعية-شبه الدينية، ويعد ذلك بالدرجة الأولى إلى سببين متداخلين: أولا؛ وجود وفاعلية الحركة الصهيونية التي ضاعفت من ثقل وهيمنة التحدي القومي على جميع أشكال التحديات الأخرى وعكس هذا التحدي نفسه على الطبقات الكادحة العربية التي كانت تعاني من الغزو الصهيوني المدعوم من الإمبريالية البريطانية معاناة يومية مباشرة.
أما السبب الثاني فهو وجود حد من التناقض بين القيادات العائلية الإقطاعية الدينية العربية وبين الإمبريالية البريطانية، يجعل دفع الثورة إلى مدى معين من مصلحة هذه الطبقات التي تجد عادة مصلحتها في ظروف مغايرة مختلفة عن الاستثناء الفلسطيني الخاص بالتحالف شبه الكامل مع الإمبريالية.
ويضيف أن الحد غير العادي من التناقض نشأ عن وجود "عميل ملائم أكثر" للإمبريالية البريطانية، وهو الحركة الصهيونية، جرى توظيفه بدل تلك الطبقات، لافتا إلى أن هاتين المسألتين المتشابكتين قد جعلتا لنضال شعب فلسطين خصوصية لم تكن في ذلك الحين تشبه تلك الخصائص التي كانت لنضالات الشعوب العربية المحيطة بفلسطين، وقد أدت هذه الخصوصية إلى نتائج خطيرة، منها مثالا اندفاع هذا النوع من القيادات الإقطاعية إلى ممارسة أو قبول ممارسة أرقى أشكال النضال السياسي "الكفاح المسلح"، ومنها إصرار هذه القيادات -من حيث الشكل على الأقل- على رفع الشعارات التقدمية، كونها -رغم كل ما فعلت- مثلت مرحلة من النضال الوطني الفلسطيني. على أن ما هو أكثر أهمية هو تفسير تلك الاستطالة غير العادية التي عاشتها القيادات الإقطاعية الدينية على رأس حركة الجماهير "1918-1948".
ويرى كنفاني أن هذا التحول في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، الذي كان يحدث بسرعة مذهلة، كان يصيب بالدرجة الأولى القطاع اليهودي على حساب البرجوازية الفلسطينية المتوسطة والصغيرة، وخصوصا على حساب الطبقة العاملة العربية. إن تحول الاقتصاد من إقطاعي إلى رأسمالي كان يجري بتمركز متزايد في يد الحركة الصهيونية، وبالتالي في يد المجتمع اليهودي في فلسطين.
ويبين كنفاني أنه نتج عن ذلك ظاهرة لافتة للنظر، وهي: أصوات المهادنة العربية التي أخذت تظهر منذ الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات، لم تكن أصوات أسياد الأراضي والفلاحين المتوسطين بصورة عامة، ولكنها كانت أصوات كبار برجوازيي المدن العرب الذين كانوا مجرد وسطاء للإمبريالية، والذين بدأت مصالحهم تتسلق المصالح المتسعة للبرجوازية اليهودية التي أخذت في شق طرق التصنيع، خالقة في الوقت ذاته وكلاءها.
ويوضح كنفاني أن البلاد العربية المحيطة بفلسطين كانت تلعب دورين متعاكسين، ففي حين كانت حركة الجماهير العربية تدفع النفس الثوري للجماهير الفلسطينية وتبني مع حركتها علاقة جدلية متبادلة التأثير، كانت الأنظمة المهيمنة في هذه البلدان تبذل كل ما في وسعها لكبح حركة الجماهير الفلسطينية وإجهاضها.
ويرى كنفاني أن هذه الظاهرة مهمة للغاية، ذلك أن طبيعة التناقضات المركبة والحادة التي كانت تعيشها الساحة الفلسطينية كان من شأنها أن تطور بصورة متسارعة أشكال النضال التي كانت تعرفها الساحات العربية الأخرى وترتقي بها إلى أشكال أكثر عنفا، وكان ذلك يشكل درجة أعلى من الاحتمالات الثورية في البلاد العربية لم يكن بمقدور الطبقات الحاكمة آنذاك ألا تكترث به اكتراثا شديدا، وكان هذا الواقع يدفعها دائما إلى الوقوف إلى جانب الإمبريالية البريطانية ضد شركائها الطبقيين الذين كانوا يقودون الحركة الوطنية الفلسطينية.
ومن جهة أخرى، كان الحلف الصهيوني الإمبريالي يزداد متانة، وقد تبلورت في تلك الفترة بالذات "1936-1939"، ليس فقط الطبيعة العسكرية العدوانية للمجتمع الذي أرست الصهيونية جذوره في المجتمع اليهودي بفلسطين، ولكن أيضا المهيمنة شبه الكاملة على الهيكل التحتي للاقتصاد الفلسطيني الذي سيكون له فيما بعد تأثيرات جذرية على الصراع القائم.
وفي تلك الفترة، كما يقول كنفاني "قضت الصهيونية المتحالفة مع الانتداب على كل آمال نشوء أو تطور حركة عمالية يهودية تقدمية، وكذلك على آمال أخوة بروليتارية عربية يهودية، فقد غطى صوت الحزب الشيوعي الفلسطيني على طرفي الصدام، وهيمن الهستدروت الرجعي كليا على الحركة العمالية اليهودية "التي كانت أصلا مؤهلة للسقوط في شراكه"، فيما أخذ بالتراجع النفوذ الذي كان آخذا بالتصاعد بالنسبة للقوى التقدمية العربية في جمعيات العمال العرب في حيفا ويافا، مفسحا المجال لهيمنة القيادات الرجعية التي كانت تحتكر العمل السياسي آنذاك.
وعن أسباب الركود، يقول كنفاني "في نهاية هذه الدراسة، إن مجمل هذه الصورة التي توضح حقيقة الخريطة السياسية والاجتماعية التي هيمنت طوال الأعوام الممتدة بين 1936-1939، وذلك كله بعلاقته الجدلية في ما بينه، وهو الذي يفسر ذلك الركود الذي خيم على الواقع الوطني الفلسطيني طوال سنين الحرب، وقد انتهت الحرب العالمية الثانية ليجد البريطانيون أن الحركة الوطنية الفلسطينية قد دجنت بصورة تكاد تكون نهائية؛ فقد كان رأسها محطما ومشتتا، وكانت قاعدتها قد أنهكت واهترأ نسيجها الاجتماعي وتفتتت نتيجة للتحول العنيف الذي كان يجري في المجتمع ونتيجة إخفاق قياداتها وأحزابها في تنظيمها وتعبئتها، وأيضا نتيجة لضعف اليسار وحيرته وميوعة الحركة الوطنية في الأقطار العربية المجاورة. وهكذا دخلت الحركة الصهيونية الأربعينيات لتجد الميدان أمامها فارغا تقريبا، وليكون الجو العالمي ملائما للغاية في أعقاب جو التعاطف النفسي والسياسي الذي عممته المذابح الهتلرية ضد اليهود، ولتجد في الأنظمة العربية المحيطة أنظمة برجوازية واقعة في مأزق تاريخي، ولا قوة حقيقة لها".
وتابع "لم تكن توجد داخل المجتمع اليهودي في فلسطين، آنذاك، أي حركة يسارية لتضغط باتجاه معاكس، فقد كان المجتمع هذا، في مجمله تقريبا، مجتمع غزو إسكاني "استيطاني". أما اليسار الفلسطيني فقد بدأ، منذ الحرب العالمية الثانية، يفقد الجذوة التي كانت قد بدأت تسيره منذ أواسط الثلاثينيات، وكان هذا الفقدان نتيجة لتغير في استراتيجية الكومنترن، رافقه فشل في تعريب الحزب، يضاف إلى ذلك أن هذا اليسار الشيوعي تعرض أكثر فأكثر إلى قمع القيادة العربية المهزومة "مثلا، قيام رجال المفتي باغتيال النقابي اليساري سامي طه في حيفا في 12 أيلول 1947، وقبل ذلك اغتيال النقابي ميشيل متري في يافا، وهو الذي لعب دورا مهما في تعبئة العمال العرب قبل انفجار الأحداث في 1936".
ويرى كنفاني أن كل هذا يسر للحركة الصهيونية في أواسط الأربعينيات رفع درجة تناقضها الجزئي مع الاستعمار البريطاني في فلسطين بعد سنوات مديدة من التحالف. وهكذا، وما إن جاء العام 1947، حتى كانت الظروف ناضجة كليا لقطف ثمار الهزيمة التي منيت بها ثورة 1936، والتي أخرت الحرب العالمية الثانية موعد حصادها، ولذلك، فإن الفترة التي استغرقها الفصل الثاني في الهزيمة "من أواخر 1947 إلى أواسط 1948"، كانت فترة مذهلة بقصرها، وذلك أنها كانت مجرد تتمة لفصل دموي طويل كان قد استمر في نيسان 1936، إلى أيلول 1939.
في كلمة على غلاف الكتاب الذي قامت بتصميمه د.لمى سخنيني، تشير فيها دار "العائدون"، إلى أن كنفاني في هذا الكتاب الفكري-السياسي، يعرض ويحلل العوامل التي أفشلت ثورة 36 وإضرابها العام في وجه البريطانيين الذين كان انتدابهم على فلسطين شكلا مفضوحا من أشكال الاستعمار، كما كانت الثورة في مواجهة الصهيونية، ربيبة بريطانيا في استعمار فلسطين من خلال حملات تهجير اليهود إلى البلاد التي ستفقد اسمها وشعبها لاحقا، لتحمل اسم إسرائيل البغيض بمبررات استعمارية ودينية متهافتة.
الثورة تعرضت لطعنات من الأهل والأعداء معا. الجانب الأول (الأهل) تمثل في القيادات شبه الإقطاعية- شبه الدينية المهيمنة، وثانيا وجود حد من التناقض بين القيادات العائلية الإقطاعية الدينية العربية وبين الإمبريالية البريطانية، يجعل دفع الثورة إلى مدى معين من مصلحة هذه الطبقات التي تجد عادة مصلحتها في ظروف مغايرة مختلفة عن الاستثناء الفلسطيني الخاص بالتحالف شبه الكامل مع الإمبريالية. وقد نشأ ذلك الحد غير العادي من التناقض عن وجود "عميل ملائم أكثر" للإمبريالية البريطانية هو الحركة الصهيونية، جرى توظيفه بدل تلك الطبقات.
كيف جرت الصراعات بين الطبقات الفلسطينية ومصالح زعمائها، وبين البريطانيين، ثم بين الزعماء والصهيونية لكسب رضا بريطانيا، ثم بين هذه الأطراف جميعا؟ وما التفاصيل؟ هذا ما يعرضه غسان ويقوم بتفكيكه وتحليل عناصره بقدر من الذكاء، وقدر من توفير المعلومة من مصادرها.
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