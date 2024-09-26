Friday, 27 September 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعليق على فيسبوك قد ينهي علاقات اجتماعية.. كيف تؤثر مواقع التواصل؟

9/26/2024 2:59:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- لم تتوقع آية، أن يكون جوابها على سؤال طرحته إحدى الفتيات على "مجموعة مخصصة للسيدات على الفيسبوك"، سبباً في حدوث شرخ وخصام بينها وبين إحدى قريباتها، حيث يطرح كثيرون أسئلة عامة عبر السوشال ميديا تتعلق بطبيعة العلاقات الأسرية، لتنهال الإجابات "غير المسؤولة" في بعض الأحيان.
تقول آية، إن السؤال كان يتعلق بـ"كيفية علاقتك بعمتك وكلمة توجهها لعمتك"، لترد آية، وبناءً على علاقتها مع إحدى عماتها، بجواب لم يكن مقبولاً لإحدى قريباتها، الأمر الذي أدى إلى حدوث إشكال كبير فيما بينهن، وتطور إلى مواجهة حقيقية، ومن ثم الخصام، والقطيعة.
تلك الأسئلة غير مناسبة لأن تكون إجاباتها على الملأ، كثيراً ما يتعمد ناشروها إلى البحث عن "الترند" والمشاهدات والإعجابات، وإحداث نقاش حاد يقود إلى زيادة زيارة تلك الحسابات، لذلك، تتمنى إحدى السيدات اللواتي تعرضن إلى موقف صعب بسبب تلك الأسئلة إلى أن ينتبه الجميع ويتيقن أن هذه الصفحات عامة، وبإمكان كل شخص مشاهدة تلك الإجابات وعدم الإنجرار خلف العاطفة في الإجابة.
وتتحدث هيام عن تجربتها، بأن السؤال المطروح كان يتعلق بالعلاقة بين الأخوات ومدى قربهن من بعضهن البعض، ودون وعيٍ منها قامت بكتابة تعليق ينتقد إحدى شقيقاتها بطريقة غير مباشرة، بيد أن هذه المشاركة منها، كانت كفيلة بأن تؤدي إلى خصام من شقيقتها بحجة أنها تشهر بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و"أن الأقارب جميعاً متواجدون على هذا الجروب".
ويعتقد كثيرون ممن يشاركون في هذه المجموعات التي تطرح أسئلة عامة، و"تستفز" إجابات الأعضاء أو رواد السوشال ميديا، أن إجاباتهم قد لا تظهر للآخرين، ولكن قد يكون من السهولة بمكان قراءة تلك التعليقات، ومشاركتها مع الآخرين، الأمر الذي قد لا يتنبه له المشاركون، على اعتبار أن عالم السوشال ميديا واسع ولا يمكن أن تصل التعليقات أو المنشورات بسهولة.
ووفق دراسات علمية متخصصة في مجال الخوارزميات المتعلقة بعالم السوشال ميديا، فقد أُثبت أن الخوارزميات هي التي تقوم بتقييم المنشورات والمحتوى الذي يبحث الشخص عنه، حتى يتمكن من ترتيب المحتوى الذي يراه من منشورات، ريلز، بحث، مجموعات، صفحات، وتوفير محتوى يناسب اهتمام الشخص ليظهر أمامه حينما يقوم بالتصفح مما يؤدي إلى وجود تفاعل لطيف.
كما تؤثر وتتداخل الخوارزميات حينما يتعلق الأمر بالتواجد في الجروبات، والتي يتواجد فيها المحيطون، فكلما تمكن المستخدم للجروبات من التواجد حيثما يوجد جمهوره، يساعده ذلك على فهم الاحتياجات التي يمكن توفيرها، وفهم السلوكيات، والمساعدة على الانتشار، كما تساعد الخوارزميات في الفيسبوك على معرفة ما يقوم به المُستخدم ويساعده على نشر محتوى يتناسب مع الجمهور المستهدف.
ومن الأمثلة الأخرى كذلك، هو تعمد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر موقف معين، ويطرح سؤالاً "يستشير به الجمهور"، ومن هنا تبدأ التعليقات بالتتابع، حيث تحدثت آلاء، عن تجربة إحدى صديقاتها التي وصل بها الأمر "للطلاق"، بعد أن وصفت زوجها بأنه نرجسي وأناني، ولكنها لم تعلم أن تلك العبارة ستصل لعائلة زوجها، الأمر الذي أدى إلى حدوث طلاق سريع من زوجها دون أي تردد.
هذه الإشكالية في اللامبالاة بالحديث عن العلاقات الأسرية من خلال السوشال ميديا، يتحدث عنها خبير العلاقات الاجتماعية والأسرية مفيد سرحان بقوله، إن العلاقات الأسرية والاجتماعية مهمة للإنسان مهما كان موقعه، والمحافظة عليها مسؤولية الجميع. لأن استقرار الأسرة ونجاحها وديمومتها من أهم عوامل استقرار المجتمع وهو ما يعود بالفائدة على الجميع.
ويؤكد سرحان، أن من أهم عوامل المحافظة على العلاقات الأسرية حفظ الأسرار والحكمة في التعامل والحوار بين أفراد الأسرة، والاحترام المتبادل والقدرة على التعامل مع المشكلات والصبر والتحمل في سبيل تحقيق مصلحة الأسرة، والمحافظة على الخصوصية مهمة للشخص، بيد أنه في كثير من الأحيان فإن الفرد نفسه هو من يسمح للآخرين بالاطلاع على خصوصياته أو التدخل في حياته الخاصة سواء من خلال الحديث معهم وإشراكهم في تفاصيل حياته أو من خلال النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستغرب سرحان وجود الكثيرين ممن يتحدثون بكل وضوح عن تفاصيل حياته وعلاقاته الأسرية مع المحيطين، مما يحول تلك الأخبار عرضة للتحليل والتعليق، والبعض لا يكتفي بذلك بل يطلب من الآخرين أن يتدخلوا في خصوصياته من خلال التعليق أو الإعجاب أو طلب الرأي أو الإجابة عن سؤال يطرحه، وهو يفرح بالتعامل معه ويتفاخر بأعداد المتابعين والمتفاعلين، ويعده نجاحا، وربما يتحدث بطريقة غير لائقة وتسيء لأصحابها، ظنا منه أن كسب أعدادا كبيرة من المتابعين يمنحه الشهرة، وربما يجلب له المال.
طرح الأسئلة حول قضايا أسرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والطلب من العموم تقديم آرائهم فيه الكثير من الخطورة، وفق سرحان، فمن يدلي برأيه ليس صاحب خبرة واختصاص بالضرورة، وقد يكون مغرضا أو متحاملا أو لا يريد الخير، أو صاحب تجربة فاشلة يريد أن يعممها ويرى العالم كله من خلال تجربته.
ويتابع، ثم أن القضايا الأسرية تتعلق بالأشخاص وهم مختلفو الطباع والمزاج والثقافة والبيئة الاجتماعية والعمر والنضج، ولا يمكن أن يصح فيها التعميم، فما يناسب شخص قد لا يناسب آخر، وسر نجاح أسرة قد لا يكون بالضرورة هو نفسه للأسرة الأخرى.
فالنظر في القضايا الأسرية والاجتماعية يحتاج إلى تشخيص صحيح وخبرة وقدرة على اقتراح الحلول المناسبة، وهذه لها أهلها من أصحاب التخصص والخبرة والثقات المؤتمنين على أسرار الآخرين والحريصين على مصالحهم بما يحقق العدالة ومصلحة الأسرة، على حد تعبير سرحان، وطلب الرأي والمشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال المجموعات له سلبيات كثيرة، إذ يظهر صاحب السؤال أنه يعاني من مشكلة ويطلب رأي الآخرين فيها.
ويكمل، إذ يبدأ بإفشاء الأسرار والطلب من الآخرين التدخل، وهو ما يستثير الأطراف الأخرى في المشكلة من زوج أو أبناء وبنات، أهل الزوج أو الزوجة، الأقارب أو الأصدقاء، وهذا يسيء للعلاقات وقد يدمرها.
لذا، لا يمكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات أن يتحدث الإنسان عن مشاكله بكل صراحة ووضوح على السوشال ميديا، حيث يرى سرحان أنه لا يوجد وصفات "معلبة" لحل المشكلات، على حد تعبيره، ولا يوجد إجابة جاهزة لكل سؤال حتى من أهل الاختصاص، ونشر تفاصيل الحياة الشخصية والمشكلات يؤدي إلى استسهال هذه الأمور وقبولها بل وتعميمها في المجتمع.

MENAFN26092024000072011014ID1108720284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث