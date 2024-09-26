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إعمار فلسطين: مشروع إنشاء مخيم لإيواء النازحين في شمال غزة

9/26/2024 2:58:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والتي تضم نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين عن نيتها تنفذ مشروع إنشاء مخيم لإيواء النازحين في شمال غزة.


ويأتي المشروع بتمويل من اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بالأردن وذلك ضمن سلسلة تمويلات لتنفيذ مشاريع إغاثية عاجلة لأهل غزة.


وقال رئيس اللجنة العليا للإعمار نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي أنه سيتم إنشاء مخيم إيواء للنازحين في مدينة جباليا شمال القطاع على قطعة أرض مساحتها 17 الف متر مربع، وسيحتوي المخيم على خيام بأبعاد 4*4 تم توريدها والتنسيق لدخولها مدينة غزة بدعم من اللجنة العليا للإعمار في فلسطين ومكاتبها بالخارج وجهات مانحة متعددة.


واضاف ان المخيم سيحتوي أيضا على مرافق عامة كنقطة طبية ومصلى بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية وإنشاء دورات المياه للنازحين.


ومن جهته شكر رئيس اللجنة العربية والدولية للإعمار م. زهير العمري، اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بالأردن على تمويلهم الكريم لتنفيذ هذا المشروع والذي سيساهم في التخفيف من معاناة المهدمة بيوتهم والذين لا يوجد لديهم مأوى بفعل الحرب.


ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برنامج مشاريع الإغاثة العاجلة التي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين في مؤتمرها الداعم لإعمار غزة إزاء الحرب القائمة عليها.

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