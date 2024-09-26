إعمار فلسطين: مشروع إنشاء مخيم لإيواء النازحين في شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت اللجنة العليا للإعمار في فلسطين والتي تضم نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين عن نيتها تنفذ مشروع إنشاء مخيم لإيواء النازحين في شمال غزة.
ويأتي المشروع بتمويل من اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بالأردن وذلك ضمن سلسلة تمويلات لتنفيذ مشاريع إغاثية عاجلة لأهل غزة.
وقال رئيس اللجنة العليا للإعمار نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي أنه سيتم إنشاء مخيم إيواء للنازحين في مدينة جباليا شمال القطاع على قطعة أرض مساحتها 17 الف متر مربع، وسيحتوي المخيم على خيام بأبعاد 4*4 تم توريدها والتنسيق لدخولها مدينة غزة بدعم من اللجنة العليا للإعمار في فلسطين ومكاتبها بالخارج وجهات مانحة متعددة.
واضاف ان المخيم سيحتوي أيضا على مرافق عامة كنقطة طبية ومصلى بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية وإنشاء دورات المياه للنازحين.
ومن جهته شكر رئيس اللجنة العربية والدولية للإعمار م. زهير العمري، اللجنة العليا للإعمار في فلسطين بالأردن على تمويلهم الكريم لتنفيذ هذا المشروع والذي سيساهم في التخفيف من معاناة المهدمة بيوتهم والذين لا يوجد لديهم مأوى بفعل الحرب.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن برنامج مشاريع الإغاثة العاجلة التي أطلقتها اللجنة العليا للإعمار في فلسطين في مؤتمرها الداعم لإعمار غزة إزاء الحرب القائمة عليها.
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