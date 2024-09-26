ولي العهد مهنئا الأميرة سلمى: فخور بطموحك وعطائك

ولي العهد مهنئا الأميرة سلمى: فخور بطموحك وعطائك
التاريخ
9/26/2024 2:58:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأميرة سلمى بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الخميس.
ونشر سموه صورة على منصة انستغرام مرفقة بتعليق "كل عام وأنتِ بألف خير سلمى حبيبتي.. فخور بطموحك وعطائك".
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