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بحث آلية اعتماد الهوية الرقمية على سند بالانتخابات المقبلة

9/26/2024 2:58:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، إضافة آلية اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق (سند) ضمن خطط التحضير والاستعداد لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان المقبلة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الهيئة بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والفريق الفني في الوزارة، وامين عام الهيئة المستقلة للانتخاب والفريق الفني في الهيئة.


وأكد المعايطة على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال توظيف واستثمار التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتبني التقنيات الحديثة والتي تتطلبها طبيعة المرحلة، والتي أصبحت عنصراً أساسياً في تطبيق إجراءات العملية الانتخابية من خلال رقمنه الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها انتهاءً بالاعتماد على المحاضر الالكترونية في استخراج النتائج وبالتالي الاستغناء عن المحاضر الورقية، لغايات توفير الوقت والجهد ووضع الخطط البديلة مع ضمان توفرها بشكل دائم، بالإضافة الى تحسين وتجويد الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.


بدوره أكد سميرات على استعداد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتسخير كافة إمكانيات الوزارة بما يخدم العملية الانتخابية والمصلحة الوطنية عامة، مشيراً الى انه سيكون هناك تعاون مشترك ومستدام من خلال تطبيق التطور التكنولوجي بأعلى مستوياته، وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.


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