بحث آلية اعتماد الهوية الرقمية على سند بالانتخابات المقبلة



وأكد المعايطة على أهمية التعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال توظيف واستثمار التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في جميع مراحل العملية الانتخابية، وتبني التقنيات الحديثة والتي تتطلبها طبيعة المرحلة، والتي أصبحت عنصراً أساسياً في تطبيق إجراءات العملية الانتخابية من خلال رقمنه الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها انتهاءً بالاعتماد على المحاضر الالكترونية في استخراج النتائج وبالتالي الاستغناء عن المحاضر الورقية، لغايات توفير الوقت والجهد ووضع الخطط البديلة مع ضمان توفرها بشكل دائم، بالإضافة الى تحسين وتجويد الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.



بدوره أكد سميرات على استعداد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتسخير كافة إمكانيات الوزارة بما يخدم العملية الانتخابية والمصلحة الوطنية عامة، مشيراً الى انه سيكون هناك تعاون مشترك ومستدام من خلال تطبيق التطور التكنولوجي بأعلى مستوياته، وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

