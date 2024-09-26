الصفدي وبوريل يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تطورات الأوضاع في المنطقة.
وبحث الصفدي وبوريل الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما بحث الصفدي وبوريل الشراكة الأردنية الأوروبية والحرص المشترك على تعزيزها والتعاون الأوسع في مختلف المجالات.
MENAFN26092024000072011014ID1108720280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.