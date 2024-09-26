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الصفدي وبوريل يبحثان جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

9/26/2024 2:58:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تطورات الأوضاع في المنطقة.


وبحث الصفدي وبوريل الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.


كما بحث الصفدي وبوريل الشراكة الأردنية الأوروبية والحرص المشترك على تعزيزها والتعاون الأوسع في مختلف المجالات.

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